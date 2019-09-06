 Вранці найманці РФ обстріляли позиції ОС у районі н.п. Водяне, Гранітне та Павлопіль, застосувавши 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, про це йдеться в повідомленні СЦКК.

Зокрема, вчора, окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї в напрямку населених пунктів. А саме:

- із 17:01 до 18:50 у районі населеного пункту Золоте-4, застосувавши міномети 82-го калібру (8 мін) і міномети 120-го калібру (7 мін);

- із 17:57 до 19:00 у районі населеного пункту Верхньоторецьке, застосувавши міномети 82-го калібру (6 мін);

- із 18:05 до 19:00 у районі населеного пункту Авдіївка, застосувавши міномети 82-го калібру (9 мін);

- із 19:35 до 20:05 у районі населеного пункту Новгородське, застосувавши міномети 120-го калібру (13 мін).

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Також сьогодні з 5:50 до 6:10 противник здійснив чергові обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне, застосувавши міномети 82-го калібру (8 мін), у районі населеного пункту Павлопіль, застосувавши міномети 120-го калібру (4 міни) і в районі населеного пункту Гранітне, застосувавши артилерію калібру 122 мм (8 снарядів).

"Українська сторона СЦКК звертає увагу, що збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують грубо порушувати встановлений режим "Тиша"", - йдеться в повідомленні.