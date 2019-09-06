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Все про:обстріл (5488) Донбас (12920) СЦКК (465) операція Об'єднаних сил (1547)

 Вранці найманці РФ обстріляли позиції ОС у районі н.п. Водяне, Гранітне та Павлопіль, застосувавши 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - СЦКК

Попри чинний режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації та її найманці знову вдалися до провокацій та порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, про це йдеться в повідомленні СЦКК.

Зокрема, вчора, окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї в напрямку населених пунктів. А саме:

- із 17:01 до 18:50 у районі населеного пункту Золоте-4, застосувавши міномети 82-го калібру (8 мін) і міномети 120-го калібру (7 мін);
- із 17:57 до 19:00 у районі населеного пункту Верхньоторецьке, застосувавши міномети 82-го калібру (6 мін);
- із 18:05 до 19:00 у районі населеного пункту Авдіївка, застосувавши міномети 82-го калібру (9 мін);
- із 19:35 до 20:05 у районі населеного пункту Новгородське, застосувавши міномети 120-го калібру (13 мін).

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Також сьогодні з 5:50 до 6:10 противник здійснив чергові обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне, застосувавши міномети 82-го калібру (8 мін), у районі населеного пункту Павлопіль, застосувавши міномети 120-го калібру (4 міни) і в районі населеного пункту Гранітне, застосувавши артилерію калібру 122 мм (8 снарядів).

"Українська сторона СЦКК звертає увагу, що збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують грубо порушувати встановлений режим "Тиша"", - йдеться в повідомленні.

Вранці найманці РФ обстріляли позиції ОС у районі н.п. Водяне, Гранітне та Павлопіль, застосувавши 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146820
 
 
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Достойный ответ мирным инициативам ЗЕ.
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Да это не "устойчивое перемирие", а устойчивое уничтожение!
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Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия.???!!! Де і в чиїй хворобливій уяві діє цей "рєжім прєкращєнія огня"?
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Виходить що Зе перестав стріляти, а кацапи не перестали?
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Уже вторую неделю враг безнаказанно буквально выкашивает снайперским огнем наших воинов, погибших и крайне тяжело раненных уже больше, чем без всяких перемирий! И НИКОМУ НЕТ ДЕЛА из этой компании юмористов-узурпаторов. Хоть бы одно заявление презик или кто сделал! Типа: еще один погибший - и мы вас... Или сочувствие выразил. Зато всякого примирительного говна навалом.
Боюсь, что самим воинам скоро надоест быть мишенями для тренирующейся кацапни и пацаны психанут...
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пацанам надо говорить, что они за мир и что боеприпасов для мира не пожалеют. а потом лупить со всех стволов ответку. Зеленский же тоже за мир или как?
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