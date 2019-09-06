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 Політика України
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 У перший день роботи до Антикорупційного суду надійшло 14 клопотань

Вищий антикорупційний суд отримав 14 клопотань Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в перший день роботи.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Усі вони автоматично розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, а й реальними справами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада повинна чіткіше визначити підсудність справ для Антикорупційного суду, - заступник голови ВАКС Крук

Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, 5 вересня Антикорупційний суд почав роботу.

У перший день роботи до Антикорупційного суду надійшло 14 клопотань 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146818
 
   
 Топ коментарі
 
в ЗасРашке опять ЧП с самолетами: два Су-34 столкнулись в воздухе.. к сожалению ватолетчики не сдохли..
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В добрый путь. Судить будем не по громким словам и пафосным речам, как было раньше - а по делам, то есть по приговорам.
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Клопотання, на пороха, коломойшу, пінчука, таруту, ахметку і інших бариг.
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в ЗасРашке опять ЧП с самолетами: два Су-34 столкнулись в воздухе.. к сожалению ватолетчики не сдохли..
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В добрый путь. Судить будем не по громким словам и пафосным речам, как было раньше - а по делам, то есть по приговорам.
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Больше судов, хороших и разных.
Интересно: а когда они сами себя начнут судить ?
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Сучий Потрох!!
Не дразни крокодила пока не переплыл реку!!)))Да ты уже плывёшь без башки!!))) Додразнился))))
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Киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка
Суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения.
После этого решения украинского суда открыта дорога для розыка экс-главы НКРЭКУ Интерполом.Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman У перший день роботи до Антикорупційного суду надійшло 14 клопотань - Цензор.НЕТ 3023
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Клопотання, на пороха, коломойшу, пінчука, таруту, ахметку і інших бариг.
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лучше бы доставили 14 подозреваемых для вынесения обвинительного приговора.
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И будут они расматривать 14 ходатайств 14 лет, 14 месяцев, 14 недель, 14 дней, 14 ночей, 14 часов и 14 секунд, а потом все 14 отправят на дораследования. Этот прикол украинцы уже знают.
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угу, і у цей же день, десь далеко в горах, у якомусь богом забитому суді, один слідчий суддя розгляне 20-30 клопотань..
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За нашим декриміналізованим КК суд буде скорим та поблажливим... "Понять и простить"
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