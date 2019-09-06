 У перший день роботи до Антикорупційного суду надійшло 14 клопотань

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Усі вони автоматично розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, а й реальними справами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада повинна чіткіше визначити підсудність справ для Антикорупційного суду, - заступник голови ВАКС Крук

Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, 5 вересня Антикорупційний суд почав роботу.