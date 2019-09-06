 У перший день роботи до Антикорупційного суду надійшло 14 клопотань

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
"Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Усі вони автоматично розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, а й реальними справами", - йдеться в повідомленні.
Інші подробиці не повідомляються.
Нагадаємо, 5 вересня Антикорупційний суд почав роботу.
Непочатый край работы!!!
Интересно: а когда они сами себя начнут судить ?
Не дразни крокодила пока не переплыл реку!!)))Да ты уже плывёшь без башки!!))) Додразнился))))
Суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения.
После этого решения украинского суда открыта дорога для розыка экс-главы НКРЭКУ Интерполом.Роман Рябчук @ryabtchuk_roman