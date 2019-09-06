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 Політика України, Економіка
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Все про:ДПСУ (3) ДФС (2314) Бамбізов (13)

 "Бракує компетентності та досвіду", - Бамбізов прокоментував заяву пресслужби ДПС України

Начальник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов висловив здивування з приводу нещодавнього спростування Державною податковою службою результатів аудиту, який під його керівництвом проводив Офіс ВПП ДФС.

"Досить дивною виглядає ситуація з коментарями пресслужби Державної податкової служби України (ДПС) – щодо результатів аудиту підприємств, проведеного Офісом великих платників податків ДФС", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як ЗМІ їх оприлюднили, – з’явилося повідомлення згаданої пресслужби, де спростовувалась озвучена мною інформація та – мало того, повідомлялося, що я, начебто, не маю "жодного відношення до проведення податкових перевірок". Зрозуміло, що пресслужбі ДПС – як і самій новоствореній ДПС – ще відверто бракує компетентності та досвіду. Тому списуємо непрофесійну реакцію та некоректність подачі інформації саме на цей факт".

Бамбізов повідомив, що станом на 4 вересня він виконував обов’язки голови комісії з реорганізації Офісу великих платників податків ДФС та водночас – є начальником цього підрозділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов

Пояснив, чому юридично він не належить до працівників новоствореної ДПС, як це і було зазначено в заяві пресслужби ДПС: персонал все ще не встигли перевести, значна частина податківців Офісу великих платників формально працює в ДФС, яка зараз ліквідовується.

"Я не є працівником новоствореного Офісу великих платників податків ДПС – власне, як і три чверті колективу Офісу ДФС. Взагалі, на сьогодні до ДПС переведено лише біля 300 співробітників Офісу ВПП ДФС, тоді як загальна їх кількість складає 1247 осіб".

Водночас перевірка підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг" вже повністю завершена і суми претензій до нього також вже відомі, повідомив податківець.

"Строки проведення перевірок регламентовані 82-ю статтею Податкового Кодексу України. Отже, 04 вересня перевірка підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг", яку (повторюсь) розпочинав та здійснював Офіс великих платників податків ДФС, була фактично завершена. Відбувалося складання акта".

Крім того, Бамбізов нагадав, що подальші дії за результатами перевірки - вже в компетенції нової структури - ДПС.

"Залишається побажати колегам з ДПС успіхів у подальшій роботі та порадити їм бути відповідальними та коректними при оприлюдненні важливої інформації, аби не вводити в оману суспільство", - підсумував податківець.

Нагадаємо, в середу начальник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов повідомив журналістам про завершення розпочатого його відомством у травні цього року аудиту компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг". Сума претензій податківців становить 9 млрд грн. Пізніше пресслужба ДПС спростувала слова Бамбізова в офіційній заяві на своїй сторінці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146817
 
 
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У писавшего эту статью тоже недостаток опыта .Явно кроме СМС-сок других сочинений не писал
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"Не хватает компетентности и опыта"
а я то подумал, что он это про внешнюю политику Зеленского
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Это он про внутреннюю экономическую политику Зеленского.
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Ка Вы думаете кто оплачивает "Не хватает компетентности и опыта"? У меня на предприятии за "Не хватает компетентности и опыта" увольняют, хотя нет - если "Не хватает компетентности и опыта", то просто не берут на работу.
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яка "політика" від Зеленського, не смішіть людей? Зе сцкн тільки й може , що зебобікам лапшу на локатори накидає, й сепарів випускає."Не хватает компетентности и опыта", - Бамбизов прокомментировал заявление пресс-службы ГНС Украины - Цензор.НЕТ 4631
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Бабла не вистачає. Що поліція, що податківці жруть з того, що награбують, прикриваючись державою. Конфлікт інтересів.
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Опыт это умение украсть, в данном случае.
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