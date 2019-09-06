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 Політика України
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Все про:війна (1691) Зеленський (2640) воєнний стан (192) Рахманін (12)

 Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін

Голова парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін вважає, що президент Володимир Зеленський не запроваджуватиме правовий режим воєнного стану в державі для законодавчого визначення збройного конфлікту на Донбасі як війни.

Таку думку політик висловив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справді, війну треба було називати війною. Але цього не робив Турчинов, цього не робив Порошенко і цього, думаю, не зробить Зеленський з однієї простої причини: для того, щоб назвати війну війною, треба буде вводити правовий режим воєнного стану. Навіть введення воєнного стану не означає оголошення війни. Але якщо називати війну війною, то вводити воєнний стан доведеться. А цього не хотів жоден із президентів, і чинний президент не хоче цього так само", - зазначив Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюю, що 90% депутатів, які голосували за законопроєкти про поправки до Конституції, в очі їх не бачили, - Рахманін

На його думку, запроваджувати воєнний стан в Україні варто було в 2014 році.

"Питання про те, щоб назвати війну війною, залишилося більше морально-філософським. Це треба було робити в 2014 році - це моє глибоке переконання так само, як і стосовно того, що в 2014 році треба було вводити режим воєнного стану", - уточнив Рахманін.

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Лідер фракції "Голос" також наголосив, що п'ять років тому українська влада мала "всі формальні підстави для цього, і не побачити їх було неможливо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146812
 
   
 Топ коментарі
 
Мародёр уже ввёл на 1 месяц ВП. Помните как возвыли уставшие от войны? Кстати, это добавило балов четырежды откосившему на выборах.
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Как же помню, те кто сначала выли про необходимость военного положения, завыли про то что его ввели.
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Зекоманда плюнули в сторону американцев уже несколько раз: "Мотор Сич" уходит китайцам, оружие американское оказалось "плохое", Зе звонит Путину "поговорить о мире" без консультации с ними, Зе готовится выдать гражданина собственной страны иностранному государству и т.д.
Интересно, сколько Зекоманде за всё это уплочено.
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Мне вот иногда кажется что люди думают, если объявить ВП то мы сразу выиграем войну.
Да нефига не измениться, только права людей ограничат и все. Денег в экономике больше не станет, оружия больше не станет, желания воевать тем более больше не станет.
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как раз наоборот. Денег станет меньше, оружия станет меньше, свобод станет меньше.
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Люди и так живут, как при ВП, а вот Ылиту поприжать - точно нужно Им война, что мать родна. Натырили и сдрыснули с неньки, про которую так пели. Ненавижу этих поцтриотов...
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таки да... украинские парламентарии самые парламентаристые парламентарии в парламентариях...
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Для того, щоб називати речі своїми іменами, потрібно мати чесність. Для того, щоб війну назвати війною, потрібно мати сталеві яйця. Вочевидь ні того, ні іншого у Зєлєнского немає.
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А назвати людину зі сталевими яйцями можете?
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Вас цікавлять яйця, як людський орган, чи людина сильної волі? Якщо цікавить людський орган, то справді, назвати не можу. А от політиків і керівників держав, сильних духом - можу. Уточніть запитання.
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Політики, що зголосилися взяти відповідальність за наслідки такого рішення в комплексі, а не обізвати тварюкою і чкурнути в кущі
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При чем тут Зеленый ? У Пепса было 5 лет на это , особенно до 2017 года . Еврей Рахманин , ты умный политолог . а несешь ерунду !
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Порох всегда называл войну - войной, а россию агрессором. Это ваше чмо сцикливое, только по фантанам с шаурмой - герой.
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Порох трусливый шакал .что бы называтьвойну- войной , поищи его стенограммы зарубежных выступлений . Сейчас мне насрать кто и как это называет . название в сми это уже для идиотов , раньше надо было и законодательно .
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На скільки мені відомо то Порошенку не дозволили ввести військовий стан навіть на три місяці. Згадайте походи до АП Ляшка, Тимошенко, як блокувалась трибуна. Не хотів... Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9159
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Дальше что? Есть операции ССО, и ни к чему разглашать всему свету - кто, что и как. А тем, кто это делает, включая и журнашлюх безмозглых - любителей сенсаций, вырывать языки, чтоб не повадно было заниматься подобной уйнёй во время войны. "Тихо ушёл, тихо пришёл", -точка. Про историю с цемахом - и говорить нечего.
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Войну нужно было объявить в 2014 году, приняв решение ВР:"Об объявлении войны террористическим, бандитским формированиям, вторгшимся в Украину с территории Российской Федерации". А теперь, у нас нет войны, - но есть 400 тысяч участников боевых действий, а когда "нужно" орут, у нас война-война, но 1,5 млн. переселенцев, а почему не беженцев. С какого бодуна или переляку я бросал бы свой дом и переселялся. А теперь за разбитый дом: шесть мин "неизвестные лица" мне шандарахнилу в дом, вылетело восемь окон, три двери в одной комнате рухнул потолок и наша держава мне компенсировала... 2 (две) тысячи гривен. Успехов ... в
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Как Вы думаете кто виноват в Вашем горе?
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Бессмысленная и бесполезная дискуссия...
У "военного положения" есть множество последствий в международном праве, о которых все ни в ухо, ни в рыло.
В частности (если не ошибаюсь) Устав МВФ запрещет давать такой стране кредит, решение ООН запрещает поставлять вооружение.... и т.д. и т.п.!
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из-за положения самолетов больше не станет. а вот экономика рухнет.
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Зебилы этого не хотели слышать, когда Порошенко был президентом, они не слышали, что доля товарооборота с паРашей, до 2014 года, достигала 70%, а объявление войны это потеря миллионов рабочих мест (зебилы не понимают, что никто на мировом рынке не страдает без Украины, рынок необходимо завоёвывать, а это - время), беженцы из Украины, продуктовые карточки...
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Саме гірше, це коли ти став таким хитрожопим та "розумним", що починаєш найо*увати сам себе..........
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Кто то ляпнет, цензор подхватит, ботомразь петина хвосты расспушит и понеслось... Битва вентиляторов.
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Представляю на "примом" анале супер ток-шоу "Бытва шыкаладных вентеляторов"
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Сначала оружие сдерживания , потом обьявление войньі. Иначе никак...
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Цитата:
"Но если называть войну войной, то вводить военное положение придется. А этого не хотел ни один из президентов и действующий Президент не хочет этого также." Источник: https://censor.net.ua/n3146812

Заголовок:
"Для того, чтобы назвать войну войной, надо вводить военное положение. Зеленский не хочет этого"

Налицо откровенная манипуляция со стороны разместившего новость.
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кто то сомневался в потужном мыролюбстве свиносявки пинкеса эльзы? оно такое же как и свиновальц.
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Що до россійської агресій на сході країни Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2431
Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9205
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Таке враження, що коли Зеля увійде у повний курс справ, зрозуміє де ми і у якій ситуації, він стане ... Пецею...
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Ні, це не можливо. Вони будуть шукати нового кумира із обіцянками халяви. І цілком ймовірно, що це буде Медведчук, або якесь подібне лайно.
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Не, скажет: "Ну его на..." и свалит вести корпоративы.
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Війну закінчити не можно, корупцію не подолати, тарифи не знизити...
Якось дивно. Значить довбаний Пеця, не оголошував військовий стан тому що він ганд.он, а Зеленський це не буде робити, тому що він розумний і чесний? Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1516
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Одна і та ж новина на різних телеканалах несе різне смислове навантаження. Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 4914
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В последнем предложении,первая его часть ,ну просто супер.
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А первая часть на твой лишней хромосоме не уместилась?
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В Липецкой области два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета, у одного Су-34 повреждены кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия
https://www.unian.net/weapons/10675551-v-rossii-dva-istrebitelya-su-34-stolknulis-v-vozduhe.html
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Поговорили... Радость то какая! Тьфу...
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"1.Господа европейцы вы таки быстрее решайте вам Цимах надо или нет, а то мы его обменяем сами понимаете ничего личного. 2. А шо в Израиле вводили военное положение или он не воевал с арабами? Вот это я как-то пропустил". Нельзя подменять понятие широкомаштабное вторжение с применением всех родов воиск, традиционное понятие -война и военно-идеологическая агрессия - гибридная война. Признаки войны не столько способ ее ведения "холодная", "гарячая" или "гибридная" сколько ее цели.Агрессор конечной целью планирует захват территории. Введение военного положения зависит не от названия агрессии, а от массштабов нападения! Позиция страуса только подталкивает агрессора к половым извращениям. Главный вопрос на который украинцы хотят получить ответ от президента : "Мы воюем или торгуем?!" Понятно неопределенность в этом вопросе крайне прибыльная составляющая, но парни на передовой врядли стояли бы насмерть за чьи-то бизес интересы. А рассуждения чиновников "С рашей как бы воюем и как бы нет" слабый мотиватор сдерживать орду.
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Какое военное положение?Судя по его действиям единственное что он хочет - угодить путлеру,отлизать его от дерьма,в которое тот влез,отмазать от ответственности за все преступления и взвалить эту ответственность и восстановление всего угробленногооккупантами на Украину.Да,поставить на восстановление и освоение бюджетных средств фирмы хозяев,которые вознесли его до такой должности.
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как зеленский обьявит военное положение, идиоты?! у него же кондитерская фабрика киностудия в липецке!!1
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Нехай Зе оголосить війну там де вона іде, і називає парашу агресором, а пуйла вбивцею.
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Военное положение надо было вводить в начале 14 года в Донецкой и Луганской областях, а щас поздно пить боржоми
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Сейчас не поздно, как писал Ю.Ксаьянов , уничтожать оккупантов любим способом, раздать оружие в каждом населенном пункте гражданам, прошедшим соответсвующую проверку.
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О еще одна консерва. Как Пу воюет сколько лет с разными странами, и нет никаких юридических статусов. А этим подавай диспозицию статуса войны с Россией, чтобы потом у Пу было доказательство , что Украина первой начала войну с Россией.
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Як тільки в Україні з'явиться НОРМАЛЬНИЙ президент, бажано українець, то ці пани - Турчинов, Порошенко, Зеленський - повинні сісти на лаву підсудних - за пряме порушення Конституції, яка ЗОБОВ'ЯЗУЄ оголосити військовий стан, а не якесь дилетантське (і злочинне по суті) "хочу-не хочу".
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Пан Рахманін чомусь не хоче бачити що при новій владі , вже немає причин вводити військовий стан , так як з окупанта , Московія перетворилася на партнера. Далі буде чергова "дружба навіки" .Якщо Порох втілював концепцію - " Збереження лиця агресора і достойного його відходу " , то новообраний , - " Пряма співпраця з окупантом і здача українських земель , є запорукою "миру" .
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Чтобы назвать войной, нужно определить противника. Объявить войну РФ - это воевать не на 400 км территории линии разграничения на Донбассе, а на более 2 000 км - по всей границе с РФ. Объявить войну ДНРЛНР - но это же Украина, это назовут гражданской войной. Объявить войну террористам - но это антитеррористическая операция, она уже была. Пока у нас не объявлена война с РФ, арена военных действий локализована Донбассом. В ином случае - это будет вся граница, к тому же Украина сама развяжет россиянам руки для более активных действий - им же войну объявили. Если кто-то к этому готов, создавайте петиции, голосуйте за тех, кто пойдет на такой шаг.
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