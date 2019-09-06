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 Політика України, Події
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Все про:депутат (954) диплом (9) підробка (151) прокуратура (1858)

 Депутата Київради підозрюють у використанні підробленого диплома, - прокуратура

Прокуратура оголосила депутату Київської міської ради підозру у використанні підробленого диплома про освіту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (Використання завідомо підробленого документа)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що цей депутат Київської міської ради VIII скликання під час працевлаштування на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.

Наразі досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівники кількох вишів Запоріжжя продавали дипломи іноземцям. Вилучено 111 тисяч доларів і 70 тисяч євро, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146811
 
 
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А сколько их таких...и в Раде и не только. И дипломы, и диссертации...звания, награды.............Бабло решает всё.
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Это вы к чему ? Что у Пороха куплен "белый" диплом, а этот поскупился и по дешевке только бланк купил, ну или максимум в реестре зарегали.
Тут все очень просто, бывает 4-ре типа купленных диплома:
1. Диплом - типографский бланк, с фейковым номером регистрации.
2. Диплом - типографский бланк, с регистрацией в базе Мин.освиты.
3. Диплом - с подтверждением института\академии итд. (При этом выдается вкладыш с оценками)
4. Диплом - полностью белый, с подставными дипломными работами. Чисто проведенный по спискам учебного заведения - Мертвые души, но хрен подкопаешься.
Расценки на все типы доступны в сети, и даже на специализирующихся на этом сайтах.
Не понимаю почему их еще не накрыли за столько лет, Видимо крыша неплохая, если даже доступы к реестрам есть
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А че не прокатил диплом?Заламинировать забыл? Депутат Киевсовета подозревается в использовании поддельного диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4641
Для того,что бы голосовать за дерибан бюджета и киевской земли высшее образование и нах. не нужно. Депутат Киевсовета подозревается в использовании поддельного диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4641
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Пофиг. Надо отбеливать этого жулика! Богдан против него, а всех, против кого Богдан надо спасать! Да, порохоботики?
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