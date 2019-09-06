 Депутата Київради підозрюють у використанні підробленого диплома, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
"Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (Використання завідомо підробленого документа)", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що цей депутат Київської міської ради VIII скликання під час працевлаштування на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.
Наразі досудове розслідування триває.
Тут все очень просто, бывает 4-ре типа купленных диплома:
1. Диплом - типографский бланк, с фейковым номером регистрации.
2. Диплом - типографский бланк, с регистрацией в базе Мин.освиты.
3. Диплом - с подтверждением института\академии итд. (При этом выдается вкладыш с оценками)
4. Диплом - полностью белый, с подставными дипломными работами. Чисто проведенный по спискам учебного заведения - Мертвые души, но хрен подкопаешься.
Расценки на все типы доступны в сети, и даже на специализирующихся на этом сайтах.
Не понимаю почему их еще не накрыли за столько лет, Видимо крыша неплохая, если даже доступы к реестрам есть
Для того,что бы голосовать за дерибан бюджета и киевской земли высшее образование и нах. не нужно.