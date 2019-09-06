 Депутата Київради підозрюють у використанні підробленого диплома, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (Використання завідомо підробленого документа)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що цей депутат Київської міської ради VIII скликання під час працевлаштування на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.

Наразі досудове розслідування триває.

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