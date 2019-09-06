 В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова ("Слуга народу").
"На сьогодні 1078 українців, що отримують пенсію з ПФУ, перетнули рубікон 100 років. Це найбільша кількість за всю історію існування ПФУ", - написала вона.
Нагадаємо, за даними Держстату, чисельність населення України становить 42,04 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі.
даже в отсталой рашке 20тыс старше 100 лет, а население в 4 раза всего больше.
В Японии ЗЕбилов меньше!
Дай бог им здоровья.
😋
А по факту-Вы правы.10 работающих содержат 11 пенсионеров.Боливар не вынесет двоих.
Я все ждала, когда ЗЕбобикам пенсионный возраст поднимут.
В РФ подняли, а вы, Зебобики, что - хуже что ли?
Лохи разве какие?
Сейчас и вам "отвесят" повышение пенсионного взраста, согласно требованиям МВФ.
С покращеннем вас, ЗЕбилы!