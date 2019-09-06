 В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова ("Слуга народу").

"На сьогодні 1078 українців, що отримують пенсію з ПФУ, перетнули рубікон 100 років. Це найбільша кількість за всю історію існування ПФУ", - написала вона.

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Нагадаємо, за даними Держстату, чисельність населення України становить 42,04 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі.





