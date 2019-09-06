EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  2906  42
Все про:пам'ятник (527) Польща (1921)

 Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі

У місті Лодзь урочисто відкрито пам'ятник Львівським пілотам, які захищали небо над цим містом у вересні 1939 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".

Як зазначила мер міста Ганна Здановська, після закінчення Другої світової війни героїчна боротьба львівських пілотів була забутою.

Депутат міської ради Матеуш Валясек додав, що пілоти воювали проти німців від перших днів війни і були значною підтримкою для Армії "Лодзь", яка тоді не мала підрозділу авіації: "161-ша та 162-га ескадра захищали місто Лодзь від першого вересня. П’ятого вересня вони збили вісім німецьких літаків. А варто сказати, що пілоти літали застарілими винищувачами – Р-11, та навіть – Р-7".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка євроінтеграції України є однозначним обов'язком Варшави, - МЗС Польщі

Нагадаємо, у 2012 році одне з кругових перехресть у Лодзі названо іменем львівських пілотів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146807
 
   
 Топ коментарі
 
Это ещё раз напоминание , что львов это Польша ? Львовские поляки летчики , я правильно понимаю подтекст?
 показати весь коментар
 
Чому у Польщі нема російськомовних поляків?
 показати весь коментар
 
Этот "гонор" имеет более точное название - имперские амбиции...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это ещё раз напоминание , что львов это Польша ? Львовские поляки летчики , я правильно понимаю подтекст?
 показати весь коментар
 
 
а то.
эти "братья" почти те же касабы, только немножно более цивилизованные. но идиотский "гонор" - как будто это они изобрели половину мировых технологий и разных полезностей.
 показати весь коментар
 
 
Этот "гонор" имеет более точное название - имперские амбиции...
 показати весь коментар
 
 
Полянки так себя ставят гордо только по отношению в России , Беларусь, Украины, а в западной Европы они второсортные .
 показати весь коментар
 
Це не нагадування тупим про те, що Львів у 1939 році належав Польщі. Це данина памяті загиблим. Без політики.
 показати весь коментар
 
 
И ты в это веришь? Так почему украинцам нет памятника которые защищали Польшу в 1939 вмести с поляками ? Или ты думаешь что украинцы с западной Украине не служили в польской армии с 1918 по 1939 год ?
 показати весь коментар
 
 
В польській армії дійсно було багато українців. Можливо, вони навіть служили в авіації. Але є один момент, на той час вони були громадяни Польщі. І цей памятник в честь львівських пілотів - громадян Польші, а не вибірково військових польської національності.
Хоча для кацапні кинути гівна в таку тему - це обовязок.
 показати весь коментар
 
 
кацап кидає гівно на гвинт літака Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 8196
 показати весь коментар
 
 
Ольгіно зразу ж чути. І ми це легко виявляємо і кидаємо кацапа у сартір.
 показати весь коментар
 
И что ? И что , что они были гражданами Польши ? Им уже за это нельзя поставить памятник, потому что украинцы были гражданами Польшы ? Вы не понимаете что это абсурд?
 показати весь коментар
 
 
Ще раз для немудрих: памятник громадянам Польщі незалежно від національності. Тобто і для етнічних поляків, і для етнічних українців чи етнічних євреїв, і т.д. Що ти нервуєшся і що тобі незрозуміло??? В чому абсурд? Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 2488
 показати весь коментар
 
Может объяснить , почему в Польше нельзя поставить памятник этничным украинцам которые воевали за Польшу в 1939 году ?
 показати весь коментар
 
Так само, як українці східної України з 1921 по 1991 рік служили у російській армії.
 показати весь коментар
 
 
до 41 года там успели с 39-го поставить войска СССР
 показати весь коментар
 
Що таке "поставили війська"??
СССР окупував в 1939 році частину Польщі.
 показати весь коментар
 
 
"Отам-то весело жилось! Братались з вольними ляхами,. Пишались вольними степами"...
 показати весь коментар
 
Тогда Львов был Польшей. Украина должна гордиться польскими пилотами?
 показати весь коментар
 
 
Ні.
Особисто ти можеш гордитись своїм лишньохромосомним корінням. Не кожному таке дано! Памятник львовским пилотам торжественно открыли в Польше - Цензор.НЕТ 5122
 показати весь коментар
 
Українське місто Львів і українська Галичина входили до складу Польщі після Першої світової війни. До цього ці території були у складі Австро-Угорщини. До речі, після після Першої світової війни Франція, і Англія, і Європа продала, зрадила Україну на стадії її становлення як держави. Зараз теж здає Москві. Історію треба знати не по Кремлівських темниках.
 показати весь коментар
 
 
Ущербний! Памятник в Польші чи може у Львові???? Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 9316
 показати весь коментар
 
Краше з поляками ніж з "великими" до п#здецю.
 показати весь коментар
 
 
Когда-нибудь украинцам надо наконец решиться, и попробовать пожить самостоятельно.
 показати весь коментар
 
 
Не надо бояться. Многие страны так живут.
 показати весь коментар
 
Коли фуйло здохне, кацапія накриється тазиком, тоді і ........
 показати весь коментар
 
 
Это все отговорки. Надо только сказать себе - я мужик или кто! я могу жить без чужого дяди! И все получится.
 показати весь коментар
 
Убогий" Ти чого поїхав в чужий край,чужій тітці дупу мити??????
 показати весь коментар
 
На ху этого польского дяда . Вообще я бы Украине советовал ориентироваться и дружить со скандинавами
 показати весь коментар
 
З фіно-уграми, такими як ти, кацапе??? Пшол вон, гнидо.
 показати весь коментар
 
Ты зебил ? Когда-то датчане стали угро-финами , может кацаб объяснить ?
 показати весь коментар
 
Це щвидше памятна таблиця, ніж памятник
Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 3364
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору