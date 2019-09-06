 Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".

Як зазначила мер міста Ганна Здановська, після закінчення Другої світової війни героїчна боротьба львівських пілотів була забутою.

Депутат міської ради Матеуш Валясек додав, що пілоти воювали проти німців від перших днів війни і були значною підтримкою для Армії "Лодзь", яка тоді не мала підрозділу авіації: "161-ша та 162-га ескадра захищали місто Лодзь від першого вересня. П’ятого вересня вони збили вісім німецьких літаків. А варто сказати, що пілоти літали застарілими винищувачами – Р-11, та навіть – Р-7".

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Нагадаємо, у 2012 році одне з кругових перехресть у Лодзі названо іменем львівських пілотів.