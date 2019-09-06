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 Політика України
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Все про:ВР (5605) Конституція (300) Рахманін (12)

 Підозрюю, що 90% депутатів, які голосували за законопроєкти про поправки до Конституції, в очі їх не бачили, - Рахманін

За словами народного депутата від фракції "Голос" Сергія Рахманіна, щонайменше чотири народні депутати в особистому спілкуванні з ним продемонстрували незнання тексту законопроєктів про внесення змін до Конституції України, за які вони проголосували на засіданні 3 вересня.

Нардеп із фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив в ефірі каналу "1+1" 5 вересня, що підозрює колег у незнанні проєктів законів, які вони голосують, передає Цензор.НЕТ із посиланням на gazeta.ua.

"Із захопленням спостерігаю, як авто на ручнику перетворюється на каток. Бентежить не стільки швидкість, бо вона порушує правила дорожнього руху, скільки те, що люди, які сидять за кермом цього катка, вони із зав'язаними очима", - заявив він.

"Сім законопроєктів (про внесення правок до Конституції. - Ред.) проголосували у Верховній Раді у другий день роботи. За направлення до Конституційного суду. У мене є величезна підозра, що 90% тих людей, які за це голосували, в очі не бачили, за що голосували", - сказав Рахманін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внесений у Раду законопроєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади, - Рахманін. ВIДЕО

За словами нардепа, він дійшов таких висновки після спілкування з колегами з інших фракцій. Рахманін не називав імен депутатів, про яких говорив.

"Пояснюю. Один мене питав, що таке регуляторні органи, другий - чому Верховна Рада не може створювати консультативні органи. Кажу: "Може", - сказав Рахманін.

Він зазначив, що у відповідь почув запитання: "Навіщо ми тоді голосуємо?"

Третій колега не знав, що Конституційний Суд не має змінювати текст проєктів законів, які йому надіслали для отримання висновку щодо відповідності Основному закону, додав депутат.

"Текст перевіряється тільки на предмет процедури і дотримання прав людини. Він каже: "Ну ок. Тоді ми виправимо, коли повернеться". Кажу: "Ні, ви не маєте права кому змінити в цьому проєкті, інакше він знову піде в КСУ". Ще один дізнався від мене, що їхня політична сила має намір ввести імперативний мандат для депутата-мажоритарника. І так далі. Люди голосують, не знаючи, за що", - додав він.

Читайте: "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін

Сьогоднішня влада України, нібито керуючись благими намірами, "наосліп жене" величезну кількість законів, вважає Рахманін.

"Коли кажуть "28 років ми стояли на гальмах, тому нам треба зараз бігти". Уявіть собі ситуацію, коли людина їде на червоне світло зі швидкістю 120 кілометрів на годину, тому що в неї є поважна причина - у неї хвора дитина. Це є підставою, щоб порушувати правила дорожнього руху? Ну, один раз, як виняток? Але дорогою можна збити ще трьох дітей і зламати собі шию. Це в принципі те, що сьогодні робить влада, яка із заплющеними очима, керуючись нібито благими намірами, наосліп жене величезну кількість законів. Добре, що це хороші закони. А якщо - ні", - зауважив Рахманін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146806
 
   
 Топ коментарі
 
В Трускавце научили жать на ЗЕлёную кнопку! Читать ничего не надо!
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Такого действительно не было.
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Переважна частина законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді, з подвійним дном.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов.
"Велика частина, переважна частина законопроектів - ми зараз вже розуміємо - з подвійним дном. Тобто є гарна назва. Читаєш назву, і в тебе просто: о, супер, це дуже добрий законопроект. Але коли ти вчитуєшся, знаєте, в дрібний шрифт, як в угодах з банками… Читаєш великі літери - все клас. А коли доходиш в кінці до якихось маленьких - то там… Так і тут. Коли вчитуєшся, ти розумієш, що речі дуже серйозні", - заявив він.
"Наприклад, законопроект 1008 - реформа суддівської системи. Все нормально. Хочуть нібито закінчити. Але коли вчитуєшся, то це повний одноосібний контроль над судами. Хлопці, а навіщо вам це - одноосібно телефоном керувати судами? Навіщо?", - додав політик.
https://prm.ua/perevazhna-chastina-zakonoproektiv-zareyestrovanih-u-radi-z-podviynim-dnom-gerasimov/

Текст інфи - з цієї відухи: https://www.youtube.com/watch?v=NKBQ2KwfeyM
Там Герасимов розказує, як вже деякі слуги уродів починають задумуватися... Хоча признаються, що законопроектів не читають...
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Хе-хе. Артур Герасимов. Хе-хе. Какая-то смешная и уголовно-наказуемая фамилия. Что-то сказала. Петины законы в прошлой каденции они как голосовали то? К примеру о назначении генпрокурора без образования. И таких десятки. А теперь, когда власть уплыла, что-то кукарекают.
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Прямой,как прямая кишка,а этот поц Герасимов воопще шедевр.
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Так Гепа вам дал определение , вы кнопки ! Все парламентарии предпочтут вискарь документам . 10 % хватает на законодеятельность , ост балласт.так и раньше было .
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Юзік читає закони---готова сцена для шоу
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99% "слуг урода" и самой Конституции в глаза не видели
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Фотожаба про якість зеленосопливої більшості:

Хто пам*ятає фільм "Супербрати Маріо", той зрозуміє

Підозрюю, що 90% депутатів, які голосували за законопроєкти про поправки до Конституції, в очі їх не бачили, - Рахманін - Цензор.НЕТ 758
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Я помню, раньше, кстати, сам делал фотожабу по этому фильму, только не на Юзика, а шоколадного Ложкина, он больше похож http://argumentua.com/sites/default/files/imagecache/Full_tekst_600x/article/loghkin_medvedchuk.jpg
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Зато 100% знают, что Конституция - есть.
Иначе за поправку КУДА они бы голосовали?
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Бутусик,что ты этого петушка тут пиаришь,потрох продолжает тебя покупать как проститутку?
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Они и саму Конституцию "в глаза не видели".
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