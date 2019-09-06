 Комітет ВР з нацбезпеки готує законопроєкт щодо планів оборони, - Арахамія

Про це поінформував голова фракції "Слуга народу", член профільного комітету Давид Арахамія в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що ми (члени комітету - Ред.) напрацюємо одним із перших законопроєкт щодо планів оборони, який вніс президент як невідкладний. Бо якось так сталося, що в нас п'ять років війна, але планів оборони немає... А яка війна, якщо ми не маємо планів оборони, в нас немає сценаріїв, яким чином ми будемо мобілізовувати і які ресурси будемо до цього залучати..." - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ

Водночас на запитання ведучої ток-шоу, коли нова влада планує законодавчо визначити збройний конфлікт на Донбасі та назвати його війною, політик відповів, що в партії "Слуга народу" та команди Президент Володимира Зеленського загалом є досить чітка позиція з цього приводу.

"Багато разів президент називав Росію агресором, в цьому немає жодного сумніву", - наголосив він.