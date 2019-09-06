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 Політика України
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Все про:війна (1691) ВР (5605) Зеленський (2640) Арахамія (40)

 Комітет ВР з нацбезпеки готує законопроєкт щодо планів оборони, - Арахамія

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує одним з перших опрацювати і підготувати до розгляду в залі засідань невідкладний президентський законопроєкт щодо планів оборони.

Про це поінформував голова фракції "Слуга народу", член профільного комітету Давид Арахамія в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що ми (члени комітету - Ред.) напрацюємо одним із перших законопроєкт щодо планів оборони, який вніс президент як невідкладний. Бо якось так сталося, що в нас п'ять років війна, але планів оборони немає... А яка війна, якщо ми не маємо планів оборони, в нас немає сценаріїв, яким чином ми будемо мобілізовувати і які ресурси будемо до цього залучати..." - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ

Водночас на запитання ведучої ток-шоу, коли нова влада планує законодавчо визначити збройний конфлікт на Донбасі та назвати його війною, політик відповів, що в партії "Слуга народу" та команди Президент Володимира Зеленського загалом є досить чітка позиція з цього приводу.

"Багато разів президент називав Росію агресором, в цьому немає жодного сумніву", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146805
 
   
 Топ коментарі
 
Арахамия ! После амнистии боевикам , будеш готовить план обороны от народа ?
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Собрались как-то фотограф,бармен,домохозяйка,блогер,безработный и говорят "Начинаем заседание Комитета ВР по обороне"
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Вообще то планы обороны должен разрабатывать Генштаб...а не фотографы-депутаты в раде....
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команда, организация, шобла, мафия, группировка.......
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Женя, ты чего, ты же за зеленского топишь, что не так? что случилось?
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да поработал я с ним - вот и результат))))))
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Большая просьба. Еще с кирпичьовым поработай
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Ещё раз...мне пофиг Зе, особенно его коллективчик который вдруг нарисовался. И хорошо что Пороха нафиг...........Успокойся. Это как Смешко (показал "спсителей" Украины и сдулся)..., ели бы Зе показал этот составчик так ешё не известно кто бы был во втором туре. А так просто голосовали против Порошенко.
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Всі проблеми нашої країни в тому, що ми розумні "заднім" розумом. Ні це не про дупу, а про те, про що Кличко смішно говорив. Наперед не розраховуємо декілька моделей вірогідного результату. Аналізуємо мало, от тому і отримуємо згідно теорії ймовірності бознащо.
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І це тільки початок.
Через півроку тут не залишиться зеботов.
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Мабуть таки залишаться. Нікому не хочеться визнавати, що їх розвели як лохів!
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Я не зафіксував щоб він топив за кловуна. Все писав проти лавочника, що у нього рейтинг не більше 8%.
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Просто очередная иностранная приблуда, приехавшая в Украину поправить свое материальное положение. Пора принимать избирательный закон, запрещающий баллотироваться в президенты Украины, ВРУ и назначать премьером, министрами КМУ граждан, у которых нет официально подтвержденного в обязательном порядке высшего юридического либо экономического образования, не сдавших государственный экзамен по истории и языку Украины, родившихся за пределами Украины. Это будет такой себе "бандеровский" ответ украинцев всякого рода персонажам, привыкшим ездить на чужих горбах. ЕС, США и уж тем более московское царство - в сад.
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Не он предлагает сдать Украину мордору , а самому свалить в земли обетованные
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Если стать малоросией, то и планов никаких не нужно будет строить по вопросом обороны. Ведь все решения по обороне будут приниматься в кремле...
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Что там нарабатывать?? Надо просто перестать стрелять(с)...вот и весь план обороны от зебобиков....
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Новму Кабмину год, Рада следующей осенью новые досрочные.
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Арахамия ! После амнистии боевикам , будеш готовить план обороны от народа ?
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Тобто я так зрозумів що замість плану оборони буде план нападу
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Вообще то планы обороны должен разрабатывать Генштаб...а не фотографы-депутаты в раде....
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И утверждать его должен СНБО...а не зеленый арахамия в комитете рады....
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Нет, гражданская оборона, называлось... комплекс мер, включая оповещение и эвакуацию, это парафия местных властей. Уже и сирены не бойсь не рабочие на случай тревоги.
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Це, якщо справді воювати збираються А виписати план капітуляції може і таке, як Арахамія.
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Представляю картину,как повар,фотограф и конферансье будут рассказывать боевому генералу,герою Украины,командующему ДШВ М.Забродскому - как Родину защищать.Хоть бы не позорились БОЛВАНЫ ТЫЛОВЫЕ.
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Как у нас война? Да Зеленский же мост ремонтирует, поедет взасос целоваться с амнистированными братьями по разуму. Да и зачем нам план какой то там план обороны, обороны от чего? Всем уже давно понятно куда движеться Украина. Умные люди понимающие начинают бешенно двигаться в другую ибо жить с лишнехромосомными вместе могут лишь такие же лишнехромосомные
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У Украины война простив ********** России а не против украинского Донбасса
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лашка - а ты как понимаешь команду - ложись? и это без твоих фантазий пожалуйста - по существу ответь )))))
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А хто ж воював на Дамбасі до приходу іхтамнетів?
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Российские грушники всем рулили. Флаги российские там оттуда и взялись с самого начала
Ещё при штурме Обладминистрации
Русня там с самого начала была

Не знает этого только упоротый российский ватник

Постояли там ваши ровесники из местных с поакатиками «роисся-роисся», сделали картинку якобы Роисся защищает бедных обиженных бИндеровцами людей для виду.
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В 14 році я моніторив їхні сайти і маю дещо інші відомості.
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Собрались как-то фотограф,бармен,домохозяйка,блогер,безработный и говорят "Начинаем заседание Комитета ВР по обороне"
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так - но я бы добавил - достают листочки и начинают сравнивать шо им написали - все согласны с написанным?
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Пена на зеленом гавне поднялась....вот и всплыло...
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З помийки.
Відмили безкоштовно у Дніпрі.
А леза зажали.
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Какая же это война, если нет планов. Ну, если нет планов, значит нет войны. Да, ущербное?
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Блевать хочется когда смотришь на это историческое позорощие в виде новой украинской власти.
1+1 это враги украинской нации, лицемерные твари, которые из слабоумного большинства населения Украины сделали зеэскот, который поверил в сериал и привел к власти это позорище.
Нельзя устраивать тотальную демократию в старне где очень низкий уровень политической культуры. У Украины такой сосед, что нам нельзя ошибаться вообще, но уже поздно...
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Арахамия -это ЗЕдомовой "Слуги Народа ".Барабашка на удачу 😁
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Блин, запутали вообще! Так у нас 5 лет война или АТО. Если война то кто враг?! Если враг известен то почему с ним бизнес отношения, торговля. Почему линию фронта называют линией соприкосновения? И еще десятки почему на которые заготовлен универсальный ответ: "Ой а шо такое у нас гибридная война и мы пока не решили с кем воюем."
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маугли долго ,долго бродил по лесу - когда его нашли люди - он начал задавать много,много совсем глупых вопросов))))))
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Чингачгук мы с тобой одной крови. Так кажется приветствуют друг друга обитатели прерий. Ты мудрый вождь "ослиное перо" наверное знаешь ответы на все вопросы? И жаже можешь ответить на глупые как например: "Много лун сидя на дереве я все думал когда деньги раздаваемые в передаче " Рассмешите комика" потекут обратно в сейф ?" Затрудняешься правдиво ответить, ну да ответов на глупые вопросы в методичке нет. А знаешь в чем сила вождь? В правде. А что такое правда? Это то, что хочется тебе ляпнуть только наоборот.
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Хорошо сказано, но не по адресу.
Если ты не знаешь ответа на вопрос - это не значит, что ответа нет.
Если ответ есть - это не значит, что его можно произнести вслух.
Вот прочитай - там недлинно! По твоей реплике у меня сложилось впечатление, что ты поймёшь.

http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/z-s/1959/2/mesh.html
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План:
1. Все зебилы идут на фронт. Поголовно!
Ваш главнокомандуюший Зебил в первых рядах ( за ненадобностью этого обьекта)
2. Досрочные выборы.
3. Украина быстро возвращает все утраченные при вашей клоунаде позиции в международной сфере.
4. Жизнь налаживается.
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Нам теж треба готувати плани оборони від зеленських
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Фото крутое Комітет ВР з нацбезпеки готує законопроєкт щодо планів оборони, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7111 Комітет ВР з нацбезпеки готує законопроєкт щодо планів оборони, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7111 Комітет ВР з нацбезпеки готує законопроєкт щодо планів оборони, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7111
Понятия не имею из какого ларька с шаурмой зебилы достали этого Арахамию, но снимок впечатляет Комітет ВР з нацбезпеки готує законопроєкт щодо планів оборони, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7111
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а у них образование есть - или они инфу в нете понаходили ?
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Диплом трускавецького університету. Це вам не абищо.
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у меня сейчас сестра в Трускавце ,воду пьет - сегодня позвоню и потролю)))))
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- Вова Саныч какие у вас планы по обороне?
- Диджитализация процесса верификации и ....
- А если понятно?
- ??? Лучше я вам сыграю, вот и рояль кстати в кустах ...
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Я так понял Зе решил прятаться от народа, а вместо себя выставлять тупую рожу арахамии. Правильно делает - идёт дорогой овоща. У того тоже чечетов был, а потом тот взял да и сиганул из окошка - фить.
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ПЛАН ОБОРОНЫ ОТ КОМАНДЫ ЗЕБИЛОВ:
1. Огонь не открывать
2. Укрепления демонтировать
3. Поля заграждения разминировать
4. Подразделения отвести.
5. Мосты отремонтировать
6. Стать на колени перед ****** и просить мира Комітет ВР з нацбезпеки готує законопроєкт щодо планів оборони, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3850
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Это план наступления! План обороны ещё похлеще!
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Как же мы без этого плана жили? И 2014 выстояли? Может лучше план наступления и освобождения по- быстренькому набросать?
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Чувствую в этом году будет пиз..тая зеленая ЙОЛКА
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Слишком много позитива на форуме, слишком.ФСБ рулит .
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" А какая война, если мы не имеем планов обороны..."
Щось я не чув від зебіла що там війна. Там конфлікт. Так кажуть всі, навіть в Європі.
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Не знаю, что эти арахамии там готовят, но уже вторую неделю враг безнаказанно буквально выкашивает снайперским огнем наших воинов, погибших и крайне тяжело раненных уже больше, чем без всяких перемирий! И НИКОМУ НЕТ ДЕЛА из этой компании юмористов-узурпаторов. Хоть бы одно заявление презик или кто сделал! Типа: еще один погибший - и мы вас... Или сочувствие выразил. Зато всякого примирительного говна навалом.
Боюсь, что самим воинам скоро надоест быть мишенями для тренирующейся кацапни и пацаны психанут...
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"Комитет ВР по нацбезопасности готовит законопроект относительно планов обороны, - Арахамия" - а планов по освобождению Донбасса и Крыма нет?
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Так план известен - первая линия обороны будет проходить "где-то посредине".
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А это точно, что Арахамия - ЧП, предприниматель? У меня такое ощущение, что он работал смотрящим в тюрьме.
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Скоріш за все клоуни готують проект здачі національних інтересів кацапам і повернення в совковське стойло, а подають це як проект оборони.
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Эти пацаны ,явно не от мира сего.После того как выставили парней, на передке,как зверей на сафари и их безнаказанно растреливают каждый день,когда вчера,отпустив цемаха,спустили в унитаз,работу кучи народа,который разрабатывал и проводил эту операцию,рискуя ЖИЗНЬЮ в тылу врага,когда каждый день идет отступеление от равновесия с рф и уже в воздухе витает капитуляция - эти выскочки-однодневки готовят план мобилизации и войны.Придурки!Вы молите Бога,чтобы те кто есть от вас,бестолковых,не разбежались.Или может 95квартал в окопы пойдет?Сомневаюсь.СЦЕНАРИЯ НЕТ?Да вам не сценарий нужен,а МОЗГИ!
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Плани оборони України створують вороги і зрадники держави Мертвечук, Шуфричі, Волошин ...... Класні будуть плани! На колінах і повільно в сторону Кремля. Чому повільно? Щоб не перелякалися 72% Зебілів.
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За пять лет гибридной агрессии ни Порошенко , ни Турчинов в СНБОУ даже не заикнулись о необходимости создания оружия сдерживания против РФ-ии. Более того , действующие программьі разработки ракет тормозились невьіделением госфинансирования ОКР в КБ"Южное". Такие "ошибки" нужно срочно исправлять.
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Завязывайте, Саша, бояру мухоморами закусывать.
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Ивашин.Так новенькие исправляют.Отпускают,БЕЗ ПРИГОВОРА, преступников и предателей,которых "бездельники" наловили рискуя жизнью,разрушают антироссийскую поддержку за рубежом,которую "преступна влада" формировала последние годы,готовит амнистию убийцам наших парней, и вообще готовит решение всей проблемы Донбасса - под разговоры, о ПРАГМАТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ, капитуляцию Украины.После обмена ждите,как сказал Р.Безсмертный,ВСТРЕЧИ и ПЕРЕГОВОРОВ с пенисом душилиным и пасечником.Это будет преподноситься как успех,а на деле предательство и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ исправление Украины.
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Гирняк , я об оружии сдерживания в виде ракет средней дальности , по теме есть, что?
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Чем отличается оккупированный Россией Крым от оккупированного Россией Донбасса?Почему на границе с Крымом нет боевых действий,как на Донбассе?Кто вообще те предатели,что сдали Крым?Почему они до сих пор не сидят в тюрьме?
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Такое впечатление, что эта Араукария права....
Ну нет у нас закона о плане обороны!
Есть только закон об обороне!

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України

Постановою ВР № 1933-XII від 06.12.91, ВВР, 1992, № 9, ст.107}
№ 3547-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.420
№ 221/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.410
№ 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст.284}
№ 2020-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 49, ст.420}
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209
№ 1003-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст.8
№ 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}
№ 803-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.258
№ 2526-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.27
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550}
№ 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.595
№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 133-VIII від 03.02.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.86
№ 186-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 16, ст.110
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1420-VIII від 16.06.2016, ВВР, 2016, № 31, ст.546
№ 1437-VIII від 07.07.2016, ВВР, 2016, № 33, ст.564
№ 2163-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.403
№ 2396-VIII від 05.04.2018, ВВР, 2018, № 21, ст.194
№ 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371
№ 2742-VIII від 06.06.2019}
{У тексті Закону слова "ми
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Арахамія в принципі непоганий мужик, він заснував проект PeopleProject для допомоги армії. от проблема в тому що Зеленський методично зраджує інтереси України. тут питання як далеко він зайде
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Не плохой мужик это не специалист в военном деле и в этом вся проблема. Не может клоун или т.п. хорошо, успешно воевать (работать) если не обучен этому делу, равно как и в СБУ, МВД, ГПУ, медицине и др. А зрада так вона і є зрада.
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Что-то вид у него какой-то удивленно-дебильный!
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Просто Арахамия,в общем-то нормальный парень,понял,в какое зелёное говно он по наивности попал и теперь не знает,как из него выбраться.
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Кавалок від Саакашвілі, дуже дивне створіння, на фронт його нехай покаже свої плани по обороні.
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