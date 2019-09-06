 Підтримка євроінтеграції України є однозначним обов'язком Варшави, - МЗС Польщі

Про це під час Економічного форуму в польській Криниці заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Європейська перспектива для країн Східного партнерства, і насамперед для нашого східного сусіда України – країни, яку було атаковано Російською Федерацією, для нас є очевидною і таку політику ми підтримуватимемо", - повідомив Шинковський вел Сеньк.
Водночас він додав, що всі історичні суперечки, що стосуються переважно історії, у відносинах з Україною слід розв’язувати в дусі діалогу, правди та історичної чесності.
Шинковський вел Сеньк зазначив, що підтримка Варшави для євроінтеграції Києва є однозначною, це є "обов’язком Польщі, і лежить в інтересах Польщі, ЄС та України".
Він зазначив, що Польща традиційно залишається прихильником розширення ЄС як на країни Західних Балкан, так і на країни Східної Європи.