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Все про:Велика Британія (1054) Brexit (158) Джонсон Борис (115)

 Прем'єр Великої Британії Джонсон заявив, що "радше помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія має залишити Євросоюз 31 жовтня за будь-яких обставин, і він не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє BBC.

"Борис Джонсон заявив, що радше помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit після 31 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Водночас Джонсон відмовився сказати, чи піде у відставку, якщо відтермінування Brexit все ж відбудеться.

Він заявив, що готовий вийти з ЄС без угоди, але лейбористи прагнуть не допустити такого розвитку подій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата громад зобов'язала Джонсона просити ЄС про нове відтермінування Brexit, він пропонує дострокові вибори

Джонсон також заявив, що позачергові парламентські вибори, які він хоче організувати 15 жовтня, - це "єдиний спосіб вирішити питання Brexit".

Як відомо, депутати британської Палати громад у ніч проти четверга підтримали законопроєкт, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня. Борис Джонсон обіцяв вивести Велику Британію з ЄС 31 жовтня незалежно від того, чи вдасться йому укласти угоду з Брюсселем.

Значна частина британського парламенту вважає угоду з ЄС обов'язковою умовою Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146803
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно что он скажет когда после грубого брексита Ирландия а потом и Шотландия заявят о выходе из Британии!! Тоже полезит в канаву!! А если они заявят то назад уже не отыграешь!!
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Чому? Дуже послідовний. З самого початку референдуму по виходу з ЄС Боря Джонсон своєї позиції ні разу не змінив на відміну від наших владоможців, які перед виборами обіцяють одне, а роблять геть інше.
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Он, по-моему, весьма непоследовательный политик.
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Чому? Дуже послідовний. З самого початку референдуму по виходу з ЄС Боря Джонсон своєї позиції ні разу не змінив на відміну від наших владоможців, які перед виборами обіцяють одне, а роблять геть інше.
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До речі, я особисто проти виходу Британії з ЄС. Як на мене, це справді нерозумно. Але жтя не британець, тому не знаю їхньої ситуації зсередини. І крім цього референдуми , як на мене, це спроба влади прикрити свої рішення начебто народним волевиявленням. Насправді це - кричуща безвідповідальність давати право вирішення важливих питань у руки звичайних людей, які по своєму статусу не можуть володіти всією повнотою інформації. Але тим не менше, Борис Джонсон все-таки послідовний. І це факт.
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Выход Британии из еу превращается в самую длительную мыльную оперу. Уже и умирающий в канаве от разбитого сердца намечается
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Интересно что он скажет когда после грубого брексита Ирландия а потом и Шотландия заявят о выходе из Британии!! Тоже полезит в канаву!! А если они заявят то назад уже не отыграешь!!
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Да, шотландцы лохонулись по крупному. Перед недавним референдумом об их независимости, ЕС прямо заявил - свободной Шотландии придется с нуля проходить все этапы вступления в Евросоюз. Это был один из главных аргументов противников независимости. Ну вот, Референдум прошел, а теперь вся Британия в купе с Шотландией выходит из ЕС. Так что да, не удивлюсь, что в случае реального Брексита, они снова потребуют референдум
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Возьмите нас в Евро Союз вместо Британии, ну позязя
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вместо Британии? пожалуйста. а сколько вы готовы вносить в общий котел? как Британия или больше? Прем'єр Великої Британії Джонсон заявив, що "радше помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit" - Цензор.НЕТ 9373
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Увы, даже если каждый украинец по почке продаст - этого не хватит))
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геуорпа дымится
кончилось лето - нюхай амстердамскую кОнфффетууууууууу
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Не так стыдно за Украину! И в других странах тоже есть идиоты при власти.
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Він з Британії , де вздовж доріг довгі милі дренажних канав. Та й будь яка країна Євросоюзу із задоволенням позичить свою. Ти токо не відмовляйся, Боря.
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ежели рашист даст кредиту 18 лярдов тогда сразу и возьмут .как с папиредником брали.но вот перо не подписное в Риге оказалось...
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на троещину ...
не , туда не поеду , там Боря...
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Британия правильно делает. Этот румынский колхоз исчерпал себя.
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Не факт ой не факт! с экономической точки зрения правильность выхода очень спорна! А если добавить сюда то что в свое время отсоединение и Ирландии и Шотландии удалось избежать именно благодаря вступлению в ЕС, т.е. Ирландия и Шотландия отказались требовать независимость потому что все равно уже все в ЕС, то теперь после выхода никто не знает как оно будет!! ТАК ЧТО ВСЕ ОЧЕНЬ НЕ ОДНОЗНАЧНО!!
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Jesly byla tak ploxo,tak nestojala ocered za vstuplenyje v EC.Teper imejem 7 kandidatov i ecio mozet 10 stran toze zelajucix tuda vstupit.
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Це буде кінець об'єднаного королівства. Вони по суті обманули Шотландію, яка не проголосувала за вихід тільки тому. що вони разом у ЄС...
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Pro rumyniju ja by tak negovoryl.Po kraine mere u nix sredniaj zarplata na 2 raza bolse cem rosije.Rumynyja 1084 evro,rosija 549 evro v etom godu.A sto britanija delajet?Teper vsio resajet parlament skazet vtoroj referendum nado delat i budut delat,Johnson uze 0 v etom voprose po brexit
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Румыния поднимается быстро , как Лаура Кавеши посадила 2500 чиновников ,то они и пошли вверх .Но много очень стран пасут задних .не всем это в масть .
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Nu da ona toze zdelalo mnogo.No vsio taki uspex jest EC oni v god vlozyt ili dajut im pomoc po 6 miliardov evro i eto ne kredity.Investiciji izza togo sto vstupili v EC vyrosli 5 raz.Jesly ne vstupili EC deneg i investiji by nebylo.Sto oni imejet teper togo nebylo i byli odni iz bednix stran kak bylo do vstuplenije v EC.
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Так, дети мои!
С интересом наблюдаем, нихрена не понимаем, и поэтому не даём дурацких комментариев!
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Ой!
А ты даже знаешь сколько страниц в законодательстве ЕС?
Респект и уважуха!
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То що Джонсон буде в канаві, це не велика біда, а от якщо Великобританія там опиниться це неприємно, за що такі жертви, хіба їм було погано, я думаю що Європарламент потрібно перенести в Лондон.
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