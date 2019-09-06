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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7401) США (5356) Помпео (133)

 "Ми всі розуміємо, що це територія України", - Помпео про окупацію Криму Росією

Адміністрація США продовжує дотримуватися позиції щодо невизнання спроби анексії Криму Росією.

Про це повідомив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню The Daily Signal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в США.

"Ми всі розуміємо, що це територія України, і наша позиція залишається чіткою. Візьміть почитайте Кримську Декларацію. Там все викладено. Ця позиція є найбільшим відображенням політики цієї адміністрації", - заявив Державний секретар США.

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Ми всі розуміємо, що це територія України, - Помпео про окупацію Криму Росією 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146802
 
   
 Топ коментарі
 
Но делать ничего не будем, ведь в кремле наши партнеры...
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Ні, шановний, до серпня 2019 року Україна боролася. І досить успішно. Цей факт зебілам не затерти.
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Но делать ничего не будем, ведь в кремле наши партнеры...
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Понимать то понимаем, а Россию обратно в семёрку зовем
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Так направьте парочку эсминцев в порт Смердостополя
А на Бельбек - звено Ф-35.
Правда "кто-то" может как всегда в бухте затопить какое-то говно и эсминцы не пройдут, а в Бельбеке - взорвать ВПП и самолеты не сядут. Именно поэтому вы только языком плескае.те, м-р Помпео.
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Дивлюсь іноді на свою кішку і думаю, що все вона розуміє. Лише сказати не може. Але це - кішка. У Помпео кошачі мізки?
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Ясно, що нема. Он скоро по Києву будуть гуляти не терористи і вбивці, а амністовані ополченці. Не просто гулятимуть, а насолоджуватимуться своєю зверхністю над справою Майдану, яка капітулювала.
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Це лише твої зєбільні вологі мрії, олігофрен ти козлорожий 😃
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Ні, шановний, до серпня 2019 року Україна боролася. І досить успішно. Цей факт зебілам не затерти.
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Ну так и про Латвию, Литву и Эстонию вы 50 лет все понимали и что? Благо совок здох, а то так бы и дальше понимали 300 лет
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Брешеш, свінья ти козлорожа. Крим був, є і буде Україна . А ти, свінья, нах за порєбрік !
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Они всё соображают, всё понимают
А что молчат, так это от волненья
От осознания, так сказать, и просветленья
....
Высоцкий вспомнился
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Мы все понимаем, что это территория Украины, українці також понимаем сие.,"якщо мама курва, то Ви автоматично курви дітки"
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Если, нынешняя администрация под руководством трампа и помпео думают, что кацапстан поможет США сдерживать Китай. То, они глубоко ошибаются, я бы даже сказал, что они находятся в стадии "глубокого дебилизма, без шансов на выздоровление". Кацапстан не будет сдерживать Китай, а наоборот - вместе с Китаем будет дрючить США. И не только они, такие страны, как франция и германия с удовольствием помогут кацапам в этом деле. Складывается парадоксальная ситуация, США ищут себе союзников среди своих стратегических врагов, которые никогда не станут друзьями.
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За всё, что натворил чёрный кремлёвский карлик, он давно уже должен дохлым валяться в какой-нить вонючей рашисткой канаве. При потакании его преступлениям всякими отмороженными дерьмократами, творится весь этот кровавый беспредел. Лицемеры, нах пошли! Зажрались господа и совестью закусили.
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Понимать не значит делать. Благими намерениями устлана дорога в ад...)
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