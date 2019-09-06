 "Ми всі розуміємо, що це територія України", - Помпео про окупацію Криму Росією

Про це повідомив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню The Daily Signal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в США.
"Ми всі розуміємо, що це територія України, і наша позиція залишається чіткою. Візьміть почитайте Кримську Декларацію. Там все викладено. Ця позиція є найбільшим відображенням політики цієї адміністрації", - заявив Державний секретар США.
А на Бельбек - звено Ф-35.
Правда "кто-то" может как всегда в бухте затопить какое-то говно и эсминцы не пройдут, а в Бельбеке - взорвать ВПП и самолеты не сядут. Именно поэтому вы только языком плескае.те, м-р Помпео.
А что молчат, так это от волненья
От осознания, так сказать, и просветленья
....
Высоцкий вспомнился