 "Ми всі розуміємо, що це територія України", - Помпео про окупацію Криму Росією

Про це повідомив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню The Daily Signal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в США.

"Ми всі розуміємо, що це територія України, і наша позиція залишається чіткою. Візьміть почитайте Кримську Декларацію. Там все викладено. Ця позиція є найбільшим відображенням політики цієї адміністрації", - заявив Державний секретар США.

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