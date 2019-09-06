 Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ

У разі можливого введення амністії найманців РФ не будуть здаватися інтереси України. Про це в програмі "Право на владу" в ефірі 1+1 заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я не хочу, щоб ми зараз грали в "Нострадамус". Ви ж бачите, яка ситуація - вона динамічно змінюється. Я точно можу сказати - у нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України. А там, як воно буде надалі - зараз я щось буду казати вам, а потім воно буде змінюватися, тому що ми маємо реагувати на, зокрема, міжнародну ситуацію", - зазначив Арахамія.
В ходе операции по изъятию террориста "ДНР", бывшего "начальника ПВО" бандформирования террористов "Славянская бригада" Владимира Цемаха с оккупированной российско-террористическими войсками части Донецкой области один сотрудник Службы безопасности Украины погиб, еще двое получили ранения, заявила журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники.
"Мы сегодня максимально отработали тему Цемаха и грядущего обмена. Ключевое: Цемах в нидерландском деле об уничтоженном из российского "БУКа" "Боинге" не свидетель, он - подозреваемый", - написала она.
Ромалийская утверждает, что следователи из Нидерландов уже прибыли в Киев по душу террориста - ну, или хотя бы за возможностью провести его допрос.
"Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - указала она.
При этом, добавила она, Цемах обошелся Украине достаточно дорогой ценой - при его изъятии погиб один сотрудник СБУ, еще двоих ранило.
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"Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни", - подчеркнула журналистка.
Экс-начальника противовоздушной обороны "Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха 29 июня взяли под стражу в Киеве на 60 суток без права внесения залога. Боевика вывезли с оккупированной территории украинские спецслужбы. Ему инкриминируют ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).
По словам прокурора Олега Пересады, Цемах и экс-начальник штаба так называемого "Министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян ("Батя") могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17.
Прокуратура Нидерландов и ряд депутатов Европейского парламента просили Украину не обменивать Цемаха на украинских политзаключенных в России, ведь допросить его в РФ будет гораздо сложнее. Однако в обмене экс-боевика крайне заинтересована Россия, которая пытается скрыть свои военные преступления в Донбассе.
5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Цемаха из-под стражи под личное обязательство. Судья отменил решение Шевченковского суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября.
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Тем, что они восторженно визжат по поводу ЛЮБОЙ инициативы, исходящей из облаков, окружающих их Божество, НЕ ЗАВИСИМО от её содержания.
Скажыте мне, рибята, а нахрена ВАМ в Украине три миллиона ватных избирателей, люто ненавидящих эту самую Украину?
С правом вето на вступление Укранины ЕС-НАТО?
Вон Молдова без Приднестровской гангрены как-то худо-бедно уже лет 20 живёт!
Запустить в Украину три миллиона сумашедших ватников, каждый из которых готов, когда стемнеет, проломить ТЕБЕ голову в проходном дворе за сине-жёлтую ленточку на рюкзаке!