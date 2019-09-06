EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  450  14
Все про:отруєння (655) ДСНС (2058)

 Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС

Станом на 7 годину ранку 6 вересня 67 осіб залишаються в лікарнях через харчове отруєння в різних регіонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Так, у Новояворівській ЦРЛ Львівської області залишаються госпіталізованими 12 осіб (з них 1 дитина), які святкували весілля в ресторані "Фазенда" в с. Наконечне Яворівського району.

У Волинській області в Любешівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 2 дитини), які відвідували кафе "Олеся" у с. Залізниця Любешівського району.

Також читайте: Після отруєння студентів у столиці перевірять усі кіоски з продажу шаурми, - Держспоживслужба

У Черкасах у лікарні перебувають 19 осіб (з них 6 дітей), які вживали напівфабрикати, придбані в магазині "Делікат плюс".

Також у міській інфекційній лікарні Одеси залишаються госпіталізованими 20 осіб, які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146800
 
 
 Топ коментарі
 
Не удивительно....презЕдент жрет ...и зебобики кинулись жрать...
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7024
 показати весь коментар
 
"Волна пищевых отравлений в Украине: в больницах остаются 67 человек, - ГСЧС" - а ведь ещё в 2017 году предупреждали, что так будет. - Люди рискуют жизнью при отсутствии в Украине системы санэпидконтроля над качеством еды - эксперт - но Супрун продолжала "реформировать". То ли еще будет, Ой-ой-ой!
 показати весь коментар
 
Тут всё просто - засрались без контроля и проверок, делают что хотят (кормят просрочкой и объедками, в прямом смысле слова) и медосмотры никто не проходит, носители всяких инфекционных возбудителей спокойно занимаются приготовлением пищи, добавляя в неё вместе со специями и кишечную палочку, например, со своих грязных, немытых после туалета, рук. Зато теперь санстанция не "мешает бизнесу", так что всё ОК, не скулите.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А я вважаю, що це пропаганда не здорового харчування від президента Зе! Ще ніколи в історії України ніхто так не підносив шаурму до небес, як зеленський!!!
 показати весь коментар
 
 
Не удивительно....презЕдент жрет ...и зебобики кинулись жрать...
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7024
 показати весь коментар
 
 
Все стерильно...все соответствует санитарным нормам.... есть и проточная вода...и сортир...за забором... Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6584
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8224
 показати весь коментар
 
сортир прямо в помещение где готовят, ходят на ведро
 показати весь коментар
 
И санитарные книжки наверное у этих земастеров тоже есть.... Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1240
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9889
 показати весь коментар
 
 
"Волна пищевых отравлений в Украине: в больницах остаются 67 человек, - ГСЧС" - а ведь ещё в 2017 году предупреждали, что так будет. - Люди рискуют жизнью при отсутствии в Украине системы санэпидконтроля над качеством еды - эксперт - но Супрун продолжала "реформировать". То ли еще будет, Ой-ой-ой!
 показати весь коментар
 
 
Супрун уже не Министр Здравоохранения.
Сейчас вам ЮрЫзд все быстренько наладит.
 показати весь коментар
 
Тут всё просто - засрались без контроля и проверок, делают что хотят (кормят просрочкой и объедками, в прямом смысле слова) и медосмотры никто не проходит, носители всяких инфекционных возбудителей спокойно занимаются приготовлением пищи, добавляя в неё вместе со специями и кишечную палочку, например, со своих грязных, немытых после туалета, рук. Зато теперь санстанция не "мешает бизнесу", так что всё ОК, не скулите.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору