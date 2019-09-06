 Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Так, у Новояворівській ЦРЛ Львівської області залишаються госпіталізованими 12 осіб (з них 1 дитина), які святкували весілля в ресторані "Фазенда" в с. Наконечне Яворівського району.

У Волинській області в Любешівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 2 дитини), які відвідували кафе "Олеся" у с. Залізниця Любешівського району.

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У Черкасах у лікарні перебувають 19 осіб (з них 6 дітей), які вживали напівфабрикати, придбані в магазині "Делікат плюс".

Також у міській інфекційній лікарні Одеси залишаються госпіталізованими 20 осіб, які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району.