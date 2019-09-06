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Все про:Нацполіція (8155) Польща (1921) вбивство (1891) Аброськін (440)

 Українку вбили в Польщі. Правоохоронці двох країн шукають злочинця, - Нацполіція

Українські та польські поліцейські співпрацюють для розкриття вбивства мешканки Львівщини. Злочин було скоєно наприкінці серпня на території сусідньої держави. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це 5 вересня йшлося під час зустрічі першого заступника Голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції, В'ячеслава Аброськіна з представником Міністерства внутрішніх справ Польщі Павлом Добошем.

Як повідомив В’ячеслав Аброськін, 30 серпня цього року у польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний громадянин України. За інформацією польських колег, після злочину він виїхав на територію України.

Тому польські правоохоронці звернулися по допомогу до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.

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"Зараз наші спільні зусилля спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві. Злочинці мусять знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин у Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною", - наголосив В’ячеслав Аброськін.

Він також висловив вдячність польським колегам за допомогу в поверненні тіла нашої співвітчизниці для поховання на батьківщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, розшукуваного Інтерполом за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146799
 
 
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В итальянском Неаполе задержали топ-менеджера Коршунова, связаного с разработкой российского авиадвигателя сверхбольшой тяги ПД-35.

Хотел, как всегда, стырить технологии General Electric а в Москве говорят, что он носитель сверхсекретов РФ.
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Дома надо порядок наводить, а не ездить на заработки.
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Понятно, по сути вы сказать ничего не можете. И логики в высказывании никакой. Человек зарабатывает деньги за границей и улучшает свое материальное положение тут - это плохо. А если он сидит в Украине и нихрена заработать не может - это хорошо.
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банальная история, муж(жених) узнал о работе девушки, ну и нервы вскипели.
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"нервы вскипели" - сразу видно лишнехромосомного альтернативно одаренного кацапа Українку вбили в Польщі. Правоохоронці двох країн шукають злочинця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9774
Вскипает кровь, двоешник Українку вбили в Польщі. Правоохоронці двох країн шукають злочинця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8620
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