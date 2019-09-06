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Все про:залізниця (334) розвідка (1448) Скібіцький (88) РЗ (1)

 З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький

Залізниці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей планують інтегрувати в систему "Російських залізниць".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Нещодавно з’явилась інформація про можливе об’єднання залізниць Луганська, Донецька і включення їх у єдину систему РЗ. Ці процеси вже тривають і вони давно почались. Росія підтримує життєдіяльність цього регіону, але він зараз більше нагадує Придністров’я. Для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні або тим паче – не допустити нашої інтеграції в НАТО, достатньо мати такий заморожений конфлікт", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія цієї осені проведе масштабні військові навчання біля кордонів України, - Скібіцький

Водночас, як зазначив Скібіцький, зараз "складно сказати достовірно, чи буде взагалі інтеграція цих територій до складу Російської Федерації".

"Якщо б Росія хотіла зробити це, то вона б реалізувала подібні плани ще в 2014-2015 роках. Тому що Росії не потрібен тільки Донбас чи частина території України – Російській Федерації потрібна вся Україна. Адже і в економічному сенсі, й у політичному, й у військовому це та територія, яка, за поглядами Кремля, необхідна для забезпечення захисту РФ від НАТО. По-друге, всі заходи, які здійснюються на територіях окупованих районів Луганської і Донецької областей, мають плановий характер. Ось у цьому році буде проведений перепис населення як у Луганську, так і в Донецьку. Розпочався процес паспортизації, ще раніше, а точніше з 1 січня 2018 року, Росія перевела ці території на самоокупність. Потім пішла приватизація, націоналізація тощо, все це пов’язане одним цілим. Крім того російський рубль там ходить практично з 2015 року, й усі операції здійснюються через банківську систему або Абхазії, або зараз будуть через територію РФ. 75% продукції найбільших підприємств так званих ДНР/ЛНР постачається на територію Росії. Куди далі йде ця продукція – це вже інше питання", - повідомив представник ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146798
 
 
 Топ коментарі
 
После паспортов, на роздачу которых зе!зедент среагировал упрощением получения украинского гражданства для мокш - это уже и не удивляет
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забудьте за ордло, там живут чужие граждане! займитесь УКРАИНОЙ, а то будут весь свой срок за ордло переживать! страдальцы
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А "слугам урода" це все по пріколу. Цим іудам аби лише срібняки від Хуйло отримати
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После паспортов, на роздачу которых зе!зедент среагировал упрощением получения украинского гражданства для мокш - это уже и не удивляет
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Да это и есть второе Приднестровье, которое пытались не замечать, а теперь некоторые керманычи удивляются, мол откуда же такое взялось.
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Та х.. з ним,нехай вже й придністров"я,аби не особий статус в складі України.
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А "слугам урода" це все по пріколу. Цим іудам аби лише срібняки від ***** отримати
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Ага это Зеля отказался с начала войны эшелоны с боеприпасами под откос пускать и узловую станцию Дебальцево лапотным сдал..
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соевый мародер вообще русню кормил и не жужжит. З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 8046
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Та да и сериал про это снял и всю прибыль в офшоры!
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Тобі хтось не дав ешелони з ************ підривати, Зоя Космодєм'янская ти наша?
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Так чего ты тогда тут на сайте самый первый из труселей выскакиваешь в темах о войне?
Мамка ножку боевого дивана привязала?
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бостууга, з окопу пишеш, на бєрцеві убитого товариша?
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Засцыка, так ответ будет: чего ты, идиотина, самый первый в темах о сводках с фронта обычно вылазишь с высерами?
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Тому що мені небайдужа доля України.
Тепер ти.
бостууга, з окопу пишеш, на бєрцеві убитого товариша?
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Я знаю, идиотина, что в темах о убитых и о раненых ты самый первый скачешь.
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До речі, про Придністров'є.
Виявляється що Молдова у 2005р. надала цьому регіону особливий статус.
Ви колись чули про санкції за відторгнення цієї території?
Взагалі чутно що на Заході про це говорять?

Так думай.ТЕ про виконання мінських домовленостей у пункті надання особливого статусу.
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А ***** дебело тролить Зеленського. Одною рукою гладить преЗЕдента по голові, а другою- водить йому по губах.
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Звичайно що не рукою. Рукою він тримає те чим водить.
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Зебил только за, вот вчера мосгостранс пустил официальные автобусы Москва-Киев никто я так понял не против 0 реакции прощупывая как далеко можна зайти и нагнуть Зебила
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Официальные поезда формирования УЗ как ходили в РФ, так и ходят. И никто особо не возмущается.
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Знаю,причина-там работают тысячи украинцев,только они путают украинцев с хохлами
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забудьте за ордло, там живут чужие граждане! займитесь УКРАИНОЙ, а то будут весь свой срок за ордло переживать! страдальцы
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Российской Федерации нах не нужна вся Украина. Кремлю надо очередной бардак в сопредельном гос-ве. Первое и главное - не допустить благополучной Украины , Ну и сопутствующее - сланцы Донбасса , шельфовая добыча в Крыму и ещё , сколько получится откусить . А земли и население никому не нужны , сейчас не средние века.
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И перепись для того, что бы знать, скольких любителей Русского мира придется отправлять на Дальний восток. На законных основаниях с паспортом РФ... В добрый путь, бывшие сограждане.
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Я думаю, что даунбасцы и лугандонцы очень много воруют. Поэтому рашисты могут интегрировать эту инфраструктуру экономически. В рашке тоже много воруют, но видимо лыдыныры стало и для них какой-то бездной...
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Греф Сбербанк в Крим не завів. Чому? З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 2295
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Уголь возить в Белорусь и дальше, а потом обратно в Украину, но дороже...
барыги есть барыги
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укрзалызниця подала в ес суд позов относительно материальных потерь от утраты части своего имущества и дохода в течении прошедших лет ?
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а ви там макарони на вуха вішайте про деокупацію і передачу Цемаха. Колись хтось за це відповість
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Многие жители России на просторах интернета видели фотографии, где изображены отделения европейских банков, на которых написано о потребительских кредитах от 5 до 7% годовых или ипотеке от 1,5 до 2% годовых.
Однако настоящая злость появляется у граждан, когда они видят знакомые отделения Сбербанка в какой-нибудь европейской стране, где ставка равна тем же 3%. И вот тут, само собой, напрашивается вопрос, который, если выразиться культурно, будет звучать так:
"А почему тогда я взял ипотеку под 11, 13, 15% годовых?" З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 4252
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