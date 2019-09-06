 Зеленського затягують у пастку для його дискредитації, - Безсмертний про питання взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.

"Президента затягують у пастку, суть якої - дискредитація президента України", - сказав Безсмертний у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" у ніч із четверга на п'ятницю.

За словами Безсмертного, йдеться про підготовлену та продуману операцію, починаючи від загибелі під Павлополем чотирьох українських морських піхотинців.

"Нам нав'язали гойдалку Сенцов - Вишинський. Я попереджав, що ця гойдалка призведе до Цемаха. Знаєте, що далі буде на Нормандії (зустрічі президентів у "нормандському форматі". - Ред.)? Він (Зеленський. - Ред.) піде на зустріч із Пасічником та Пушиліним (ватажки ОРДЛО. - Ред.)", - спрогнозував Безсмертний.

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Він підкреслив, що "частина оточення президента загралася з однією з веж Кремля".

"Це перейшло в Мінський процес, тому там заважав Безсмертний. У це втягнуті зараз Париж і Берлін, тому такими стали позиція Макрона і позиція Меркель", - сказав Безсмертний.

За його словами, стосовно будь-яких питань можна було сперечатися з п’ятим президентом Петром Порошенком, "але спадковість у цій справі треба було тримати і її треба зараз повернути, цю спадковість, цієї лінії треба дотримуватися".

"Тільки я ще хочу сказати одну фразу президенту - можна витягнути десять, а погубити тисячі в цій ситуації. Його ведуть цією дорогою", - зазначив Безсмертний.

Нагадаємо, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.