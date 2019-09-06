 Зеленського затягують у пастку для його дискредитації, - Безсмертний про питання взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.
"Президента затягують у пастку, суть якої - дискредитація президента України", - сказав Безсмертний у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" у ніч із четверга на п'ятницю.
За словами Безсмертного, йдеться про підготовлену та продуману операцію, починаючи від загибелі під Павлополем чотирьох українських морських піхотинців.
"Нам нав'язали гойдалку Сенцов - Вишинський. Я попереджав, що ця гойдалка призведе до Цемаха. Знаєте, що далі буде на Нормандії (зустрічі президентів у "нормандському форматі". - Ред.)? Він (Зеленський. - Ред.) піде на зустріч із Пасічником та Пушиліним (ватажки ОРДЛО. - Ред.)", - спрогнозував Безсмертний.
Він підкреслив, що "частина оточення президента загралася з однією з веж Кремля".
"Це перейшло в Мінський процес, тому там заважав Безсмертний. У це втягнуті зараз Париж і Берлін, тому такими стали позиція Макрона і позиція Меркель", - сказав Безсмертний.
За його словами, стосовно будь-яких питань можна було сперечатися з п’ятим президентом Петром Порошенком, "але спадковість у цій справі треба було тримати і її треба зараз повернути, цю спадковість, цієї лінії треба дотримуватися".
"Тільки я ще хочу сказати одну фразу президенту - можна витягнути десять, а погубити тисячі в цій ситуації. Його ведуть цією дорогою", - зазначив Безсмертний.
Нагадаємо, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.
А может все просто и виноват Порох???
;Бідний Зеленський, йому так важко виправляти все що накоїв Порошенко!;
Ну, не зовсім український, але Кадиров.
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Об этом он сообщил в эфире программы «Серьезный разговор», запись которого опубликована на его странице в Facebook.
Аксенов напомнил, что у Зеленского есть квартира в Ялте. «Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину. Услышьте ответ и сделайте так, как хотят крымчане», - сказал глава республики. Он призвал всех украинских чиновников принять выбор жителей Крыма и признать, что полуостров - часть России.
Аксенов уточнил, что решение об официальном приглашении Зеленского в Крым будет принимать Министерство иностранных дел России.
Глава республики отметил, что Зеленский находится в образе своего персонажа из сериала «Слуга народа» Василия Голобородько и «еще не понял, куда он попал». Он призвал украинского президента выйти из этого образа и решать вопросы, касающиеся простых людей.
І саме це і озвучувало: що готове на все. І =на калєні=, =і пасєрєдінє= ...
Піплу говорилося = вважайте=, =дивіться=, =слухайте= ... Ні фіга.
=він то давно сказав, на емоціях= бла-бла-бла ...
Ні. Не на емоціях.
Притомні все бачили, розуміли, знали.
А біомасі добре зайшов серіальчик (я не змогла дивитися тке гидоття: вимкнула на самому початку - 2-га хвилина від сили, подумала: дурня якась ... і уявити не можу, що організми купилися на подібне) і решта примітиву.
Порохососка обычная...
После вот этого "Он (Зеленский. - Ред.) пойдет на встречу с Пасечником и Пушилиным" (Источник: https://censor.net.ua/n3146796) последует федерализация Украины, а далее - "со всеми остановками".
Знали ЗЕбобики, что выбирали: ЛДНР с подвалом по всей "малороссии".
А амбициозным лохом управлять и манипулировать очень просто, и он даже ничего не заподозрит...
Так что все возможно...
И всем известно что это за троица...
Кто не догадался, тому подскажу...
По'
Мертветчук
Х√йло
Петя не с теми коалицию сделал...
Настоящая Лолита...
а что касается преемственности - а раньше никого не обменивали? а как же те два грушника в обмен на савченко?
а отдавать террористов конечно плохо, и торговаться с шантажистом нельзя, но иногда приходится
хутин всё равно их бы отпустил - санкции международного морского трибунала это не "глубокая озабоченность".
Прокуратура подаст представление в ВР, те проголосуют за снятие с Пети неприкосновенности сейчас
И придётся или как Гонтарева из страны свинтить или ходить на допросы
Жернова Господни мелют медленно, но неумолимо
В Риме вот были гуси, а эти кукарекают.
Нормальное демократическое государство отличает от совка отношение к своим гражданам. В демократических государствах именно человек - высшая ценность. В недемократических - бабы ещё нарожают.
Источник: https://censor.net.ua/n3146796
БОЛЬШЕ И ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО.