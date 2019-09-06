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 Політика України
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 Зеленського затягують у пастку для його дискредитації, - Безсмертний про питання взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ

У питанні взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією президента Володимира Зеленського затягують у пастку з метою його дискредитації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.

"Президента затягують у пастку, суть якої - дискредитація президента України", - сказав Безсмертний у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" у ніч із четверга на п'ятницю.

За словами Безсмертного, йдеться про підготовлену та продуману операцію, починаючи від загибелі під Павлополем чотирьох українських морських піхотинців.

"Нам нав'язали гойдалку Сенцов - Вишинський. Я попереджав, що ця гойдалка призведе до Цемаха. Знаєте, що далі буде на Нормандії (зустрічі президентів у "нормандському форматі". - Ред.)? Він (Зеленський. - Ред.) піде на зустріч із Пасічником та Пушиліним (ватажки ОРДЛО. - Ред.)", - спрогнозував Безсмертний.

Також читайте: Цемаха включено в списки з обміну, - російський "Інтерфакс"

Він підкреслив, що "частина оточення президента загралася з однією з веж Кремля".

"Це перейшло в Мінський процес, тому там заважав Безсмертний. У це втягнуті зараз Париж і Берлін, тому такими стали позиція Макрона і позиція Меркель", - сказав Безсмертний.

За його словами, стосовно будь-яких питань можна було сперечатися з п’ятим президентом Петром Порошенком, "але спадковість у цій справі треба було тримати і її треба зараз повернути, цю спадковість, цієї лінії треба дотримуватися".

"Тільки я ще хочу сказати одну фразу президенту - можна витягнути десять, а погубити тисячі в цій ситуації. Його ведуть цією дорогою", - зазначив Безсмертний.

Нагадаємо, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146796
 
   
 Топ коментарі
 
Та він сам туди біжить, радісно мекаючи.
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Не треба виправдовувати і відмазувати тлю. Воно дуже добре знає, що робить.
І саме це і озвучувало: що готове на все. І =на калєні=, =і пасєрєдінє= ...
Піплу говорилося = вважайте=, =дивіться=, =слухайте= ... Ні фіга.
=він то давно сказав, на емоціях= бла-бла-бла ...
Ні. Не на емоціях.
Притомні все бачили, розуміли, знали.
А біомасі добре зайшов серіальчик (я не змогла дивитися тке гидоття: вимкнула на самому початку - 2-га хвилина від сили, подумала: дурня якась ... і уявити не можу, що організми купилися на подібне) і решта примітиву.
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Вот видишь, даже вы об этом догадались...
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Порошенко своими договорняками с Путиным подложил бомбу замедленного действия под Украину. надо немедленно отказаться от Минских договорняков !
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не подбрасыват а засовывают! А так да, все проклятый Порох делает, срет зезеденту в штаны регулярно!
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Та він сам туди біжить, радісно мекаючи.
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Как жыж мы теперь без пятралексееча будем
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не волнуйся, в очи тебе зеленым нассут и тебе станет харашо
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Тебе уже стало харашо от шоколадного дерьма пятралексееча , которое ты жрал пять лет заметно, что с общего с ним корыта
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Шоколадное дерьмо это Милениум, Любимов, а Рошен годный шоколад делает. Только ты настолько обосанно-нищебродное, что все деньги у тебя на зе-мочу уходят, никогда шоколада нормального и не ел
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який тобі lindt, зільонає, squirt тобі самий раз пакушать
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А Зеля святой!!!! Это что детсад??? Его затягивают!!!!!????
А может все просто и виноват Порох???
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Саме так, варячи своїх дітей щоб бодай щось з'їсти, українці і казатимуть через 20 років.

;Бідний Зеленський, йому так важко виправляти все що накоїв Порошенко!;
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Взагалі Вова якесь прокляте ім'я як для правителя: членін, *****, зелупа
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Согласен с вами: это Порох насрал нашему дарованию в штаны и обрыгал ему передник! Проклятый Порох!
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Вот оно как, оказывается три десятка человек, в поддержку которых я в германии сидел на площади с плакатом - не более, чем монеты)
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Зеленський- український Кадиров.

Ну, не зовсім український, але Кадиров.
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ЗЕБИЛ УЖЕ СВОЙ ЧУВАК ДЛЯ КАЦАПОВ-
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Об этом он сообщил в эфире программы «Серьезный разговор», запись которого опубликована на его странице в Facebook.
Аксенов напомнил, что у Зеленского есть квартира в Ялте. «Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину. Услышьте ответ и сделайте так, как хотят крымчане», - сказал глава республики. Он призвал всех украинских чиновников принять выбор жителей Крыма и признать, что полуостров - часть России.
Аксенов уточнил, что решение об официальном приглашении Зеленского в Крым будет принимать Министерство иностранных дел России.
Глава республики отметил, что Зеленский находится в образе своего персонажа из сериала «Слуга народа» Василия Голобородько и «еще не понял, куда он попал». Он призвал украинского президента выйти из этого образа и решать вопросы, касающиеся простых людей.
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То не все. Зеленського запросили в Кремль на 9 травня. На парад.
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То само собой, притом Зе вообще никак не среагировал а промолчал, в последнее время он уже ничего не говорит о мордоре ни враг ни агрессор
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а порохоботов волнует что сказал гоблин или жаба давит что приглашение не до вас ?
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Пласту обеспечить гос финансирование тоже враги посоветовали???!
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Не треба виправдовувати і відмазувати тлю. Воно дуже добре знає, що робить.
І саме це і озвучувало: що готове на все. І =на калєні=, =і пасєрєдінє= ...
Піплу говорилося = вважайте=, =дивіться=, =слухайте= ... Ні фіга.
=він то давно сказав, на емоціях= бла-бла-бла ...
Ні. Не на емоціях.
Притомні все бачили, розуміли, знали.
А біомасі добре зайшов серіальчик (я не змогла дивитися тке гидоття: вимкнула на самому початку - 2-га хвилина від сили, подумала: дурня якась ... і уявити не можу, що організми купилися на подібне) і решта примітиву.
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В будь-якій нації люди з IQ менше 70 складають десь зо 70%.
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В спам гнида.
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Та не гнида оно...
Порохососка обычная...
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вот кто ты такое, что бы на своём канадском бюджетном унитазе нам советы давать ? кто ты есть, если ты само на сайтах подрабатываешь от нищеты своей заморской ?
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ты этими стрелочками своё дешёвое нутро не скроешь .
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ЧТО ТЫ ТАКОЕ STAS 777?ватник обыкновенный, кацап, судя по риторике об унитазах(это их больное место, не все жители мордора имеют возможность иметь унитаз дома,не выходя на улицу) гопник,выходец из лугандона,или один из избирателей секты ЗЕ?
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чЁрт ты обНыковенный, приезжай в Винницу и всё мне подрасскажешь .
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Вау, Вінниця у нас теж за сруській язик?
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а что толку что ты на суржике пишешь ? ты что так, что так безграмотное …. и твоё вау, этому подтверждение. Или ты думаешь что написал даже на грамотном украинском ты стал больше украинцем чем я ?
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в Виннице или Львове сути не меняет коллаборанта ватника чувствуется через монитор-тебе место в Омске или Тулуне (кстати в последнем, бюст твоего ботоксного поставили молиться и просить на коленках очень удобно)
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за себя "поЦреота" ничего не хочешь сказать ? или у тебя "чувствилка" сейчас занята ?
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ПОПЕРЕДЖАЮ: геть і не думайте спамити, 73-тні ! Звернуся до адміна. А у вас чиряки на пальцях повиступають.
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у тебя в мозгу чиряк и ничего , не крякнула ещё … а к админу ты через слово стучишь, ты этим никого не удивишь .
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Да-да.
После вот этого "Он (Зеленский. - Ред.) пойдет на встречу с Пасечником и Пушилиным" (Источник: https://censor.net.ua/n3146796) последует федерализация Украины, а далее - "со всеми остановками".
Знали ЗЕбобики, что выбирали: ЛДНР с подвалом по всей "малороссии".
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там вокруг Зе столько мутных личностей со связями в Москве крутится... Один этот его Шапиро с дедом НКВДистом и бизнесами в РФ чего стоит. ((
А амбициозным лохом управлять и манипулировать очень просто, и он даже ничего не заподозрит...
Так что все возможно...
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Да я вчера ещё об этом писал...
И всем известно что это за троица...
Кто не догадался, тому подскажу...
По'
Мертветчук
Х√йло

Петя не с теми коалицию сделал...
Настоящая Лолита...
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Погубить тысячу? А десятки тысяч погибших украинцев за пять лет не считается?
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давай догадаюсь - тысячи погибли потому что "барыга наживался на войне"?
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в израиле и одного своего солдата на тысячи террористов обменивают, потому что понимают, что свои важнее,
а что касается преемственности - а раньше никого не обменивали? а как же те два грушника в обмен на савченко?
а отдавать террористов конечно плохо, и торговаться с шантажистом нельзя, но иногда приходится
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ты дурак или прикидываешься?
хутин всё равно их бы отпустил - санкции международного морского трибунала это не "глубокая озабоченность".
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А ты? Да срал он на всех и на всё. И на санкции, и на трибунал, иина Гаагк, и на Стокгольм, и на всю Вечно-глубоко-озабоченную европу в купе с трампом. Или чтобы это увидеть или понять какие-то особые таланты нужны? Жди пока он "сам вернет", крым донбасс, моряков...
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Этот лузер на цензоре подрабатывает ? Через день Безсмертный и безсмерьный …. Себе не желает дать характеристику ?
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Сьогодні голвному ПЕСику-брехунцю країни знову на допит.. Цікаво, він вже хвостика піджав? Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации, - Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 5632
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Порошенко ж ще 21 травня в Ростов утік, прокинься.
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А хіба він не втік до Ростову ще у квітні, зе!біл?
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Спрячется за неприкосновенность
Прокуратура подаст представление в ВР, те проголосуют за снятие с Пети неприкосновенности сейчас
И придётся или как Гонтарева из страны свинтить или ходить на допросы

Жернова Господни мелют медленно, но неумолимо
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Путин переигрывает Зеленского как котенка. Сразу говорили, что так и будет.
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У голландского следствия доказательств 500 томов и без цемаха. Соевые боты могут кукарекать до потери своего красивого петушиного голоска.
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Зелена ропуха, голландці просили не відпускати його.
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не я, а ты люся-зелена ропуха. был бы у голландцев не 500, а 501 том.
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Только при этом они без пи..дюлины к конкретному суду не приступят.
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Если соя кукарекает, значит, все хорошо
В Риме вот были гуси, а эти кукарекают.
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твой петушара криворожский кукарекает у пуйла уже все что хотел ботоксный педофил и Зебила уламал он,про сою забудь отмазок еще 5 лет что порох срет в штаны Зебилу не прокатят
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Та куда дальше? И так сепаров-убийц и террористов отпускают на право и на лево!
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Зеленский марионетка. Он в этом нихера не понимает. Им руководят. Ну кто поверит в то что он сам написал 20 законов, которые от его имени поданы в раду? Что ему говорят покровители, то он и выполняет. Обратите внимание как его сейчас пиарят. Порох нервно курит в сторонке со своими ленточками. Его навязывают обществу, до узурпации очень близко. Бене очень выгодно иметь куклу президента неограниченный термин.
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Вопросы "жизни и смерти" останутся, но освобождение заложников будет важным серьезным шагом, считает сенатор Кристофер Мерфи.
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Так это все нормальные люди считают
Нормальное демократическое государство отличает от совка отношение к своим гражданам. В демократических государствах именно человек - высшая ценность. В недемократических - бабы ещё нарожают.
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Что значит затягивают? Он сам согласился на эту роль и он прекрасно знал, что от него будут требовать кацапы и их союзники. Я еще в декабре сказал, что он предатель и у него никаких шансов нет открутится от этой роли, независимо от того, что он там себе думает. Если его выбрали именно для этого и ведут, то он будет вынужден это делать. Конечно, стать предателем - это сложный индивидуальный выбор каждого человека и только очень умные и стойкие не станут ими. Но, к нему это не относиться - он не умный, он хитрожопый, а поэтому такие как он, очень легко становятся предателями.
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можно вытянуть десять, а погубить тысячи
Источник: https://censor.net.ua/n3146796

БОЛЬШЕ И ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО.
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Недолго и 95 квартал признают террористической организацией в Украине.
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