 До грудня може відбутися розширення нормандського формату за рахунок США та Великої Британії, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати нормандський формат і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Ми дуже-дуже активно працюємо над цим питанням. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати", - сказав нардеп.

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