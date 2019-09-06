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 Політика України
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Все про:Арахамія (40) нормандська четвірка (548)

 До грудня може відбутися розширення нормандського формату за рахунок США та Великої Британії, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що до грудня нормандський формат буде розширено за рахунок США та Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати нормандський формат і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Ми дуже-дуже активно працюємо над цим питанням. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати", - сказав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Зеленський дасть новий поштовх нормандському формату, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146795
 
 
 Топ коментарі
 
Так шо вернуть тебе Петю??
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Передача ключевого свидетеля в деле МН17 означает только одно: Зеленский работает на Путина. Ничего другого за такими действиями не стоит.

И не нужно спекулировать Сенцовым - у нас в Крыму полтора миллиона сенцовых находятся в заложниках у Кремля. Отпустят Сенцова, посадят Купцова.

Тем более, что путь проложен: хватай, сажай, пиарь, меняй на что хочешь: хоть на свидетеля в международном суде, хоть на Станицу Луганскую, хоть на НАТО, хоть на часть суверенитета. И так это будет подаваться: да что там тот свидетель/мост/станица/мова/НАТО - это неважно, а важно освободить наших людей, томящихся в застенках Путина.

И так раз за разом. Раз за разом. Раз за разом. Раз за разом сдавая Путину кусочек Украины, раз за разом обрекая новую группу украинцев на плен, на роль живого товара для нового цикла. Пока не кончится Украина.

Зеленский работает на Путина. Его функция - вывести Россию из-под санкций, вернуть ее в G8, вернуть экономические перспективы. А Украину вернуть в колониальное стойло.

И знаете, у меня не к Зеленскому претензии. Что такова его задача, было понятно изначально. Это совок, ненавидящий Украину, ненавидящий украинскую культуру, язык и любые перспективы независимой Украины. Ничтожный Зеленский всю свою ничтожную жизнь пресмыкался перед Россией, перед российскими менеджерами КВН, перед русскими чиновниками. "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда!" - помните? До такого не опускался вообще никто! Даже всякие анилорак, делавшие карьеру на диване, до такого не опускались. Даже всякие сердючки и повалий, изображающие на российской сцене придурошных карнавальных малороссок, не доходили до того, чтоб радовать российскую аудиторию, называя Украину проституткой.

Зеленский - самое ничтожное, что удалось подобрать на роль иуды. Зеленский - самое ничтожное, что когда-либо существовало и будет еще существовать в истории Украины. Бывало всякое. Но чтоб капитулировать, получив отстроенную армию и прочные позиции что на международной арене, что на фронте - вот такого еще не было. Зеленский вне всякого сомнения войдет в историю Украины в роли предателя №1.

Но главный иуда - не Зеленский. Главный иуда - это те 73%, что выбрали Зеленского. Выбрали после "Украина - проститутка". Выбрали после "с Путиным договоримся посередине". Слышите. 73%? Это вы - проституты и проститутки. Вы хуже всех - и тех, кто голосовал за Януковича и тех, кто сдавал Украину в 1918. Вы, скопом, главный иуда в истории Украины. На все времена. И пусть ваши дети - дети иуд, и ваши внуки - внуки иуд - живут с этой кармой. Кармой иуд.

Светлана Самборска
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Добрий ранок, шановні!
Тепер кожен день прокидаюся з думкою:
У нас ще Україна чи вже Росія?
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Анализируем события и заявления.
Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный.
В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата.
Порошенко призвал не разрушать Нормандский формат.
Президент Петр Порошенко считает недопустимым разрушение Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по мирному урегулированию на Донбассе.
Об этом он сказал на Киевском форуме по безопасности.
"Если кто-то хочет делать будапештские, или американские, или любые другие форматы... не разрушайте некомпетентностью то, что было наработано за последние пять лет.".
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слишком много стало этой арахнидии.
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Не "тебе", а нам повернути Президента, бо цей зелений барига, що розбагатів під час війни, заведе нас, як Сусанін в болото.
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У "вас" его никто не забирал.Он "ваш" навеки.Целуйте его в "проход"
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Готують Давіда до якоїсь дуже високої посади. Зірка Давида це Вам не хухри-мухри.
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Почему ЗЕбилы всё обещают на конец года, до конца года. У них то важное намечено именно на конец года?? Или это спецом шоб 1 января обьявить полную победу над корупцией, контрабандой, и конечно же бедностью. Обьявлять будут само собой по Г+Г, там кстати у ЗЕбилов и сейчас тотальная, полнейшая победа за победой..
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Они уже спрогнозировали( объявили путч) на декабрь - это не конец года?
Боюсь, что это не победа над коррупцией...
Надеюсь, что не победа над УКРАИНОЙ!
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Они просто чувствуют, что до декабря "обосрутся" окончательно, народ "прозреет" и выйдет на "Майдан"... Поэтому и Нацгвардию пытаются переподчинить себе, и понемножку подготавливают общество к введению чрезвычайного (военного) положения... Но не против "врага внешнего", а против "врага унутреннего", то есть, своего народа, который мешает им "беспредел творить"...
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Я так понимаю , землю толкнут оптом к концу года. А дальше , хоть трава не расти.
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До декабря вам ще надо дожить, да так, чтоб все страны мира на послали вас нах и всю Украину.
Но вы, торопыги, так торопитесь и все для этого делаете, что даже не успеваете замечать все свои косяки.
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Расширение нормандского формата выгоднее всего мордорцам.Они смело могут уйти от ответствнности за все свои преступления,заявив,что не являлись международными преступниками,а наоборот- защищали европейские ценности демократии-свободу группы руцькагаварящых в Украине,а теперь пусть их защищает уже международное сообщество,а не только слабая Европа.Но есть один нюанс-террористы будут держаться до конца за заложников окупированных территорий-они ментально без них-никто-стая бандитов дыржавы-помойки,где только безденежье отрезвляет ум и голод заставляет проснуться.
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Кто в декабре вспомнит,что там прогнозировал какой-то Арахмия? Ляпнул и забыл.
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Цікавлюсь - а Штати про це знають? Чи це їм, слугам мордору, "Нафтуся" таке наврочила?
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Земля сдаст страну пуйлу на блюдечке
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Більшу частину свідомого життя Зеленський прожив в Москві під ******.
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"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять нормандский формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Думаю, что это будет решено. Мы очень- очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, России будет просто труднее манипулировать", - сказал нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3146795

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Аналізуємо ключові слова (виділені жирним шрифтом). Тобто Арахамія не говорить, що Слуги зроблять цей новий формат. Більше того, це не погоджено з Великою Британією, США та росією. Про що говорив Арахамія? Про те, що йому так хочеться, що він думає, що це необхідно, якщо... Тобто він нічого не обіцяв.
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Оттого и поговорка"Свинья болото найдёт!"Нормандского формата боятся прежде всего поросенки-многое чего,кроме продажи ракетных технологий Китаю всплыть может,да и по Донбасу с левым углём,энергией,военными складами,продажей вооружений.Москали боятся вопросов по Крыму.Европа-давления Америки.Вообщем-мечтать не вредно.
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А чи захочуть Британія і Сполучені Штати мати з вами справу, після всього, що ви наробили?
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Передача ключевого свидетеля в деле МН17 означает только одно: Зеленский работает на Путина. Ничего другого за такими действиями не стоит.

И не нужно спекулировать Сенцовым - у нас в Крыму полтора миллиона сенцовых находятся в заложниках у Кремля. Отпустят Сенцова, посадят Купцова.

Тем более, что путь проложен: хватай, сажай, пиарь, меняй на что хочешь: хоть на свидетеля в международном суде, хоть на Станицу Луганскую, хоть на НАТО, хоть на часть суверенитета. И так это будет подаваться: да что там тот свидетель/мост/станица/мова/НАТО - это неважно, а важно освободить наших людей, томящихся в застенках Путина.

И так раз за разом. Раз за разом. Раз за разом. Раз за разом сдавая Путину кусочек Украины, раз за разом обрекая новую группу украинцев на плен, на роль живого товара для нового цикла. Пока не кончится Украина.

Зеленский работает на Путина. Его функция - вывести Россию из-под санкций, вернуть ее в G8, вернуть экономические перспективы. А Украину вернуть в колониальное стойло.

И знаете, у меня не к Зеленскому претензии. Что такова его задача, было понятно изначально. Это совок, ненавидящий Украину, ненавидящий украинскую культуру, язык и любые перспективы независимой Украины. Ничтожный Зеленский всю свою ничтожную жизнь пресмыкался перед Россией, перед российскими менеджерами КВН, перед русскими чиновниками. "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда!" - помните? До такого не опускался вообще никто! Даже всякие анилорак, делавшие карьеру на диване, до такого не опускались. Даже всякие сердючки и повалий, изображающие на российской сцене придурошных карнавальных малороссок, не доходили до того, чтоб радовать российскую аудиторию, называя Украину проституткой.

Зеленский - самое ничтожное, что удалось подобрать на роль иуды. Зеленский - самое ничтожное, что когда-либо существовало и будет еще существовать в истории Украины. Бывало всякое. Но чтоб капитулировать, получив отстроенную армию и прочные позиции что на международной арене, что на фронте - вот такого еще не было. Зеленский вне всякого сомнения войдет в историю Украины в роли предателя №1.

Но главный иуда - не Зеленский. Главный иуда - это те 73%, что выбрали Зеленского. Выбрали после "Украина - проститутка". Выбрали после "с Путиным договоримся посередине". Слышите. 73%? Это вы - проституты и проститутки. Вы хуже всех - и тех, кто голосовал за Януковича и тех, кто сдавал Украину в 1918. Вы, скопом, главный иуда в истории Украины. На все времена. И пусть ваши дети - дети иуд, и ваши внуки - внуки иуд - живут с этой кармой. Кармой иуд.

Светлана Самборска
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Ключевой свидетель ? А что без него на козлостан ничего не было ? А если бы он погиб раньше , рашку не признали бы виновной и возложили всю ответственность на Украину ?
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А вот и ****** крадется незаметно:
https://hromadske.ua/posts/yes-pri…

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.

«Підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються до ЄС, надійшло нам відразу від декількох експортерів і виробників», - повідомила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

Ухвалена директива ЄС забороняє ввезення до Євросоюзу тепличних овочів та фруктів. Загалом обмеження поширюється на поставки яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції. Постачання цих товарів призупинили з 1 вересня 2019 року.

В асоціації заявляють, що в Україні немає тих карантинних організмів, з якими має боротися ухвалена в ЄС директива: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) та Tephritidae (non-European).

Держпродспоживслужба вже направила свою пропозицію до Єврокомісії, у якій просить забезпечити безперешкодний імпорт товарів до ЄС з України, однак наразі відповіді від ЄС поки немає.

У разі, якщо постачання овочів та фруктів до ЄС не відновиться, то виробники можуть зазнати збитків на мільйони доларів.

Зазначимо, що за підсумками 2018 року Україна експортувала агропродукції на загальну суму 18,8 мільярда доларів. Більшість аграрного експорту продали до країн ЄС.
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1917-го. говорят, там Ленин Аврору заряжает...
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Добрий ранок, шановні!
Тепер кожен день прокидаюся з думкою:
У нас ще Україна чи вже Росія?
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Аналогічно.
Новини відкриваю з острахом: що ще ?
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В мене так само. Прокидаюсь і дивлюсь чи ждружина біля мене. Вона влаштувала на ФБ Содом і Гомору кацапам і зєжидярам.
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Амеры даже выделенных денег не дают, но Арахамия прогнозирует
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Арахамия, это типа: "Британцы и американцы, приходите, поборитесь с "рассеянами"... А мы посмотрим, что у вас получится... Победите вы - спасибо, потом мы вам разрешим у нас "план Маршалла" воплощать... Проиграете - "кто вам дохтор..."?!!!
Побеждает тот, кто сам борется... А вы хотите, чтобы за вас всё сделал "дядя"... Так он если и "сделает", так "для себя", а не для вас... А вы будете ему "тапочки подавать"...
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Слухай ти, зебіл притирений, у грудні у вас можуть вже п*ятки горіти ...
Хто встигне.
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 17 ч.17 часов назадЕщеПродолжу штоле летопись..
День101.Мрак
День102.Жесть
День103.Торба
День104.Кабзда
День105.Мамадарагая
День106.Шо коїться
День107.Уйбльоо
День108.Дичь
День109.Вафлі
День110.Та вашужмать
День111.Капець
День112.Офуєть
День113.Красота блд
День114.Шо ж ви падли робите
День115.Жопа
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знову чергова зелена брехня. Порахуйте скільки разів збрехало саме зелене і скільки його прибічники.
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Если рашке труднее будет манипулировать, так на хрена ей на это соглашаться? В этом высказывании больше несуразицы, чем здравого смысла. Да и Германия и Франция на это не пойдут - и вообще, это работа МИД, а не руководителя фракции Рады, так пускай отвечает за свою работу и не лезет в чужие дела.
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Опять зрада...тотальна зрада)) ПЕСячі боти вангують шо "всьопрапало"))
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а может и не произойти. зебилы такие загадочные...
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кто такой Рарахамия, и кто такие США иВеликобритания. смешно читать его рассусоливания.
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Да похерят нас в нормандском формате! Освобождение Цемаха означает, что мы сами поддерживаем террористов! По сути произошел разворот на Россию! Похерить 40 евродепутатов это вам не шух-ры-мухры!
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Виють та тявкають ПЕСики від безсилля.. Сьогдні їхнього бєлага гаспадіна знову як побитого ПЕСика пєндєлями на допит женуть
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Похоже у бабы Юли нарисовывается шанс снова баллотироваться в президенты! До декабря может произойти расширение нормандского формата за счет США и Великобритании, - глава фракции "Слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1355 До декабря может произойти расширение нормандского формата за счет США и Великобритании, - глава фракции "Слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8491
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це було б дуже доречно
пртоти будуть пуцін і порохоботи
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после цемаха ,можно и минский сходняк не собирать...
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Никогда не говори, что будет - говори, что есть и было. Бла-бла-бла - это конёк жопомордых барыг - навешать лапшу на уши, что-бы под шумок поворовать из казны. Неужели Зе-команда стала на теже рельсы?
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Перед виборами писалося , що Слуги народу є нічим іншим як Слугами Московії . Не повірили . А жаль . головна задача яка їм поставлена Путлєром , це дерибан України і нанесення якомога більшої шкоди в відносинах з США і Європою . Продаж китайцям , які є союзником Московії, Мотор -Січ , це ляпас США - союзнику України , ну а звільнення Цемаха , це пряме охолодження стосунків з Європою і відбілювання окупанта . Якщо Порох ще якось шифрувався в своїй симпатії до Московії і терпів українців через свій бізнес , то новообраний і його К , взагалі відкрито працюють на Московію.
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