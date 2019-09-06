 До грудня може відбутися розширення нормандського формату за рахунок США та Великої Британії, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати нормандський формат і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Ми дуже-дуже активно працюємо над цим питанням. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати", - сказав нардеп.
Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный.
В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата.
Порошенко призвал не разрушать Нормандский формат.
Президент Петр Порошенко считает недопустимым разрушение Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по мирному урегулированию на Донбассе.
Об этом он сказал на Киевском форуме по безопасности.
"Если кто-то хочет делать будапештские, или американские, или любые другие форматы... не разрушайте некомпетентностью то, что было наработано за последние пять лет.".
Боюсь, что это не победа над коррупцией...
Надеюсь, что не победа над УКРАИНОЙ!
Но вы, торопыги, так торопитесь и все для этого делаете, что даже не успеваете замечать все свои косяки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Аналізуємо ключові слова (виділені жирним шрифтом). Тобто Арахамія не говорить, що Слуги зроблять цей новий формат. Більше того, це не погоджено з Великою Британією, США та росією. Про що говорив Арахамія? Про те, що йому так хочеться, що він думає, що це необхідно, якщо... Тобто він нічого не обіцяв.
И не нужно спекулировать Сенцовым - у нас в Крыму полтора миллиона сенцовых находятся в заложниках у Кремля. Отпустят Сенцова, посадят Купцова.
Тем более, что путь проложен: хватай, сажай, пиарь, меняй на что хочешь: хоть на свидетеля в международном суде, хоть на Станицу Луганскую, хоть на НАТО, хоть на часть суверенитета. И так это будет подаваться: да что там тот свидетель/мост/станица/мова/НАТО - это неважно, а важно освободить наших людей, томящихся в застенках Путина.
И так раз за разом. Раз за разом. Раз за разом. Раз за разом сдавая Путину кусочек Украины, раз за разом обрекая новую группу украинцев на плен, на роль живого товара для нового цикла. Пока не кончится Украина.
Зеленский работает на Путина. Его функция - вывести Россию из-под санкций, вернуть ее в G8, вернуть экономические перспективы. А Украину вернуть в колониальное стойло.
И знаете, у меня не к Зеленскому претензии. Что такова его задача, было понятно изначально. Это совок, ненавидящий Украину, ненавидящий украинскую культуру, язык и любые перспективы независимой Украины. Ничтожный Зеленский всю свою ничтожную жизнь пресмыкался перед Россией, перед российскими менеджерами КВН, перед русскими чиновниками. "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда!" - помните? До такого не опускался вообще никто! Даже всякие анилорак, делавшие карьеру на диване, до такого не опускались. Даже всякие сердючки и повалий, изображающие на российской сцене придурошных карнавальных малороссок, не доходили до того, чтоб радовать российскую аудиторию, называя Украину проституткой.
Зеленский - самое ничтожное, что удалось подобрать на роль иуды. Зеленский - самое ничтожное, что когда-либо существовало и будет еще существовать в истории Украины. Бывало всякое. Но чтоб капитулировать, получив отстроенную армию и прочные позиции что на международной арене, что на фронте - вот такого еще не было. Зеленский вне всякого сомнения войдет в историю Украины в роли предателя №1.
Но главный иуда - не Зеленский. Главный иуда - это те 73%, что выбрали Зеленского. Выбрали после "Украина - проститутка". Выбрали после "с Путиным договоримся посередине". Слышите. 73%? Это вы - проституты и проститутки. Вы хуже всех - и тех, кто голосовал за Януковича и тех, кто сдавал Украину в 1918. Вы, скопом, главный иуда в истории Украины. На все времена. И пусть ваши дети - дети иуд, и ваши внуки - внуки иуд - живут с этой кармой. Кармой иуд.
Светлана Самборска
https://hromadske.ua/posts/yes-pri…
Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.
«Підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються до ЄС, надійшло нам відразу від декількох експортерів і виробників», - повідомила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.
Ухвалена директива ЄС забороняє ввезення до Євросоюзу тепличних овочів та фруктів. Загалом обмеження поширюється на поставки яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції. Постачання цих товарів призупинили з 1 вересня 2019 року.
В асоціації заявляють, що в Україні немає тих карантинних організмів, з якими має боротися ухвалена в ЄС директива: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) та Tephritidae (non-European).
Держпродспоживслужба вже направила свою пропозицію до Єврокомісії, у якій просить забезпечити безперешкодний імпорт товарів до ЄС з України, однак наразі відповіді від ЄС поки немає.
У разі, якщо постачання овочів та фруктів до ЄС не відновиться, то виробники можуть зазнати збитків на мільйони доларів.
Зазначимо, що за підсумками 2018 року Україна експортувала агропродукції на загальну суму 18,8 мільярда доларів. Більшість аграрного експорту продали до країн ЄС.
Тепер кожен день прокидаюся з думкою:
У нас ще Україна чи вже Росія?
Новини відкриваю з острахом: що ще ?
Побеждает тот, кто сам борется... А вы хотите, чтобы за вас всё сделал "дядя"... Так он если и "сделает", так "для себя", а не для вас... А вы будете ему "тапочки подавать"...
Хто встигне.
День101.Мрак
День102.Жесть
День103.Торба
День104.Кабзда
День105.Мамадарагая
День106.Шо коїться
День107.Уйбльоо
День108.Дичь
День109.Вафлі
День110.Та вашужмать
День111.Капець
День112.Офуєть
День113.Красота блд
День114.Шо ж ви падли робите
День115.Жопа
пртоти будуть пуцін і порохоботи