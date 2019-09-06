 30 кг контрабандних шкур норки виявлено в автобусі Вроцлав-Черкаси, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Незвичний товар переміщували з Польщі в Україну рейсовим автобусом польської реєстрації, яким їхав громадянин України.

Під час спільного з працівниками митниці огляду транспортного засобу в багажному відділенні прикордонники виявили пакунок із хутром вагою майже 30 кілограмів.

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Незадекларований товар вилучено і у встановленому порядку передано представникам ДФС для експертизи та оцінки.

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