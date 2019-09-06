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Все про:Волинь (346) Держприкордонслужба (2236) контрабанда (993)

 30 кг контрабандних шкур норки виявлено в автобусі Вроцлав-Черкаси, - Держприкордонслужба. ФОТО

Понад 200 штук норкових шкур виявили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску "Ягодин".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

30 кг контрабандних шкур норки виявлено в автобусі Вроцлав-Черкаси, - Держприкордонслужба 01

Незвичний товар переміщували з Польщі в Україну рейсовим автобусом польської реєстрації, яким їхав громадянин України.

Під час спільного з працівниками митниці огляду транспортного засобу в багажному відділенні прикордонники виявили пакунок із хутром вагою майже 30 кілограмів.

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30 кг контрабандних шкур норки виявлено в автобусі Вроцлав-Черкаси, - Держприкордонслужба 02

Незадекларований товар вилучено і у встановленому порядку передано представникам ДФС для експертизи та оцінки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146794
 
 
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странный бизнес. У мыролюбцев и реформаторов все наоборот вывозится из страны, а тут ввозится.
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Дикари.
В шкуры убитых животных кутаются.
Несчастные норки.
Такие красивые зверьки, которых убили ради шкурки, которая будет "украшать" жабоподобную, жирную грымзу.
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Пока мы будем называть шкуру животных убитых ради роскоши "товаром", мы как вид заслуживаем той же участи, что и несчастные животинки.
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Хутра завжди ввозились в Україну, правде здебільшого з Греції.
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А бревена в своем глазу не замечают. Работнички сами не работают и другим не дают.
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