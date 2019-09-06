 30 кг контрабандних шкур норки виявлено в автобусі Вроцлав-Черкаси, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Незвичний товар переміщували з Польщі в Україну рейсовим автобусом польської реєстрації, яким їхав громадянин України.
Під час спільного з працівниками митниці огляду транспортного засобу в багажному відділенні прикордонники виявили пакунок із хутром вагою майже 30 кілограмів.
Незадекларований товар вилучено і у встановленому порядку передано представникам ДФС для експертизи та оцінки.
В шкуры убитых животных кутаются.
Несчастные норки.
Такие красивые зверьки, которых убили ради шкурки, которая будет "украшать" жабоподобную, жирную грымзу.
Как сообщается, на пляже Парадайз Бич нашли килограммовый сверток с кокаином. Патрульные полицейские узнали о нем от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись Diamant, а внутри - кокаин.