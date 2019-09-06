EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  4448  119
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5605) фракція (88) Арахамія (40) Слуга народу (279)

 Фракцію "Слуги народу" розділили на 15 мініфракцій, якими керують мої заступники, - Арахамія

Давид Арахамія розповів, як керує фракцією "Слуги народу" у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Арахамія розповів, що фракцію поділили на 15 мініфракцій, якими керують його заступники. У "Слузі народу" вирішили збиратися двічі на місяць великою кількістю депутатів.

"Ви розумієте, що ефективність таких зборів мала, але коли в тебе 15-17 людей, і якщо треба ухвалити рішення усередині фракції, то вони приймаються у мініфракціях. Якщо 70% людей "за", а 30 – "проти", то ми вирішили, що всі будуть "за", всі приймають позицію більшості. Якщо немає "70/30", то дискусія триває, поки ця група не дійде висновку "70/30". Я вважаю, це демократично і більш-менш ефективно", – розповів депутат.

Також читайте: "Слуга народу" планує ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день, - Арахамія

Арахамія зазначив, що через 2-3 місяці у "Слузі народу" планують перемішати депутатів у групах, щоб посилити відносини між народними обранцями

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146793
 
 
 Топ коментарі
 
знакомая структура антимайдана "стадо-десятник-сотник"
 показати весь коментар
 
На молекулы вас надо поделить и умножить на ноль.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
" перемешать депутатов в группах"

Разговор профессионального карточного шулера.
Чувствуется икспириент и практис.
Опыт, как говорится, не пропьешь!
 показати весь коментар
 
 
Ну тебе рассеянину под прокси виднее конечно Фракцию "Слуги народа" разделили на 15 мини-фракций, которыми руководят мои заместители, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1931
 показати весь коментар
 
У каждой группы депутатов свой старший? Я думал они свободны и каждой имеет право на свою точку зрения. А так мы видим стадо во главе с главным пастухом-клоуном. Лохи как вам свобода в стойле добро пожаловать в ваш примитивный мир, вы этого хотели.
 показати весь коментар
 
 
як же ти бідний стільки років в стойлі жити будеш?
 показати весь коментар
 
Отож і воно. Мы все в стойле будем жить благодаря этому правительству. А землю и фабрики за год скупят иностранцы- богачи. И тю-тю украинские активы.
 показати весь коментар
 
Как у Чингиз- хана. Коллективная отве тственность. Вертикаль власти. Отдельный депутат ничего не решает и ничего не значит. Это не законотворчий орган. Это военная единица с ханом во главе.
 показати весь коментар
 
 
Ну так надо же как-то управлять этим стадом.
 показати весь коментар
 
Незалежно від особистого відношення до СН, використання методу "малих груп" - правильне, особливо для дискусійної діяльності.
А для колективного "тискання" кнопки на голосуваннях кількість не має значення - згадуємо пана Чечетова.
 показати весь коментар
 
Ребята недоделали кое какие дела в 90-е? Тогда утюги и кипятильники закончились.
 показати весь коментар
 
Що, вони такі тупоголові, що одного пастуха на усіх не вистачає? Риги були набагато розумнішими, покійний Чечетов один керував усіма, а тут цілих п'ятнадцять диригентів потрібно. Оце так барани...
 показати весь коментар
 
це буде перша ВР, депутатів якої переб'ють реально
 показати весь коментар
 
Простая эта арифметика!
Поскольку в Зелефракции в 250 депутатов всего 12-13 человек, что-то понимающих в законодательстве, они вынуждены разбить пионерлагерь на 12-13 групп по 20 человек, а знающих в отряды поставить вожатыми!
Какая, однако, хитрая эта Архария!
Думал, никто не догадается?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору