 Фракцію "Слуги народу" розділили на 15 мініфракцій, якими керують мої заступники, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Арахамія розповів, що фракцію поділили на 15 мініфракцій, якими керують його заступники. У "Слузі народу" вирішили збиратися двічі на місяць великою кількістю депутатів.

"Ви розумієте, що ефективність таких зборів мала, але коли в тебе 15-17 людей, і якщо треба ухвалити рішення усередині фракції, то вони приймаються у мініфракціях. Якщо 70% людей "за", а 30 – "проти", то ми вирішили, що всі будуть "за", всі приймають позицію більшості. Якщо немає "70/30", то дискусія триває, поки ця група не дійде висновку "70/30". Я вважаю, це демократично і більш-менш ефективно", – розповів депутат.

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Арахамія зазначив, що через 2-3 місяці у "Слузі народу" планують перемішати депутатів у групах, щоб посилити відносини між народними обранцями