 Готові направити Венеціанській комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - одне одному не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок. Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми", - сказав Разумков.
Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати направити їх на експертизу до Венеціанської комісії.
Кто влил десятки миллионов долларов в "Центр Разумкова" ?
Гондурас ? Гваделупа ? Габон ?
Главные умы-то тут 😁