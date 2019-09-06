 Готові направити Венеціанській комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - одне одному не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок. Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми", - сказав Разумков.

Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати направити їх на експертизу до Венеціанської комісії.

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