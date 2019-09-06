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 Політика України
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Все про:Венеціанська комісія (76) ВР (5605) Разумков Дмитро (179)

 Готові направити Венеціанській комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує ідею направити до Венеціанської комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - одне одному не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок. Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми", - сказав Разумков.

Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати направити їх на експертизу до Венеціанської комісії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146792
 
 
 Топ коментарі
 
Разумков, кто финансировал твою избирательную кампанию ?
Кто влил десятки миллионов долларов в "Центр Разумкова" ?
Гондурас ? Гваделупа ? Габон ?
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Убери свои грязные лапы от Конституции, тварь! Готовы направить Венецианской комиссии законопроекты о внесении изменений в Конституцию, - Разумков - Цензор.НЕТ 8687
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Аж усираются, твари, - так спешат разграбить и слить Украину хуйлу.
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ви не просто готуйтесь, ви - вже направляйте! І враховуйте зауваження, а не ігноруйте Європу!
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Разумков, кто финансировал твою избирательную кампанию ?
Кто влил десятки миллионов долларов в "Центр Разумкова" ?
Гондурас ? Гваделупа ? Габон ?
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Москау, москау, тра-та та-та та-та-та... (пестня)
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Убери свои грязные лапы от Конституции, тварь! Готовы направить Венецианской комиссии законопроекты о внесении изменений в Конституцию, - Разумков - Цензор.НЕТ 8687
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Ещё сопли не высохли, а уже лезут Основной Закон ломать. Положив на него болт десяток раз как минимум.
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Основной Закон у них, как кость в горле.
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Аж усираются, твари, - так спешат разграбить и слить Украину *****.
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_У них реально короткое окно возможностей. Вот и гонят на всех парах через болото, пока Украина не очнулась... Мрази.
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Зря Разумков не читает ЦН
Главные умы-то тут 😁
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Януковеч тоже дохера много осебе воображал. Жаль живым ушёл, падла!
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Ты хоть в гугле посмотри, когда Порошенко стал президентом Украины)
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а - нащо ваті той гугль? В касапських же методичках записано, що дискредитація Порошенка - богундяєвоугодна справа.
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Рыговский пучеглазый холоп так торопится, что принятие законов поставил на конвейер. Видимо, ху#ло ему сроки сильно ограничил. Пущеглупый холоп старается.
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Разумков! Неприкосновенность снята. Почему Хряк до сих пор не в СИЗО и не дает показания сколько наворовал, почему нет суда над бандой порохоботов разграбивших и обосравших Украину!?
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Moжет, не было никакого разграбления, а просто ты залился каким-то некачественным самогоном, и тебя белочка посетила ?
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А 13 статью конституции земля собственность народа тоже оспаривать будете,Или куй железо пока горячо?
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а не логичнее ли сначала в венецианскую комиссию, а потом в КС? иначе это просто формальность, после одобрения КС никто изменения править не будет
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Ну да. Пора Конституцию готовить под ДНР, ЛНР, Автономную Крымско-Татарскую республику Крым, Венгерскую Автономную Республику, Румынскую Автономную Республику, Бессарабскю народную Республику и т.д.
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