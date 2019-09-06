 "Слуга народу" планує ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день, - Арахамія

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі депутатів фракції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Арахамія повідомив, що під час зустрічі обговорювалися плани на наступні пленарні тижні.

"Ми ж дали таку собі рамочку турборежиму роботи Верховної Ради, що означає ухвалення не менш ніж 7-10 законопроєктів за пленарний день. І в зв’язку з цим дуже багато роботи в комітетах, тому що всі законопроєкти мають проходити комітети, достатньо обговорюватися…", - сказав Арахамія.

За його словами, "в нас ще є близько 500 законопроєктів, які ми хочемо ухвалити якнайшвидше, і для цього вирішуємо, що є найбільш ефективним шляхом для прийняття цих змін". При цьому зазначив, що наступного тижня, зокрема, пропонується розглянути законопроєкт про концесію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На наступній сесії "СН" працюватиме тільки з перервами на сон та їжу, - Корнієнко

Говорячи про проєкт бюджету на 2020 рік, Арахамія зазначив, що зараз обговорюється питання, як відійти від того, щоб виділяти своїм депутатам на округи кошти, що раніше було, по суті, підкупом депутатів для голосування за потрібні уряду законопроєкти.

"Саме сьогодні ми це питання обговорювали. Є попередня ідея взагалі відмінити оцей так званий корупційно-політичний "податок" і зробити прозорі критерії, як області та регіони можуть отримати субвенції, щоб це об'єктивно, а не в залежності від того, в кого кращі стосунки, чи хто голосніше кричить, той і отримає більше коштів з бюджету", - сказав Арахамія.

На запитання журналістів, що на зустрічі робив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, він відповів: "Ми працюємо в такому "трикутнику", це такий історичний виняток, що є трикутник - Офіс Президента, Кабінет Міністрів та парламент, і це має бути одна команда, тому ми все робимо разом, щоб здійснювати зміни".

Також читайте: Антикорупційний комітет ВР відклав розгляд законопроекту про депутатів-прогульників

За словами Арахамії, було вирішено, що великі зібрання фракції будуть проходити орієнтовно двічі на місяць. Також він додав, що під час зустрічі свій телефон мав при собі, а в інших депутатів забирали.

Керівник фракції пояснив, що це пов’язано з тим, що під час тижневого освітнього інтенсиву для депутатів від "Слуги народу", що проходив в Трускавці з 29 липня до 4 серпня, виходили якісь вирвані з контексту записи. При цьому він додав, що на зустрічі "не було нічого секретного, можна було робити пряму трансляцію".