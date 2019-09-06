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 Політика України
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Все про:ВР (5605) законопроект (731) Арахамія (40) Слуга народу (279)

 "Слуга народу" планує ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день, - Арахамія

У фракції партії "Слуга народу" хочуть ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі депутатів фракції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Арахамія повідомив, що під час зустрічі обговорювалися плани на наступні пленарні тижні.

"Ми ж дали таку собі рамочку турборежиму роботи Верховної Ради, що означає ухвалення не менш ніж 7-10 законопроєктів за пленарний день. І в зв’язку з цим дуже багато роботи в комітетах, тому що всі законопроєкти мають проходити комітети, достатньо обговорюватися…", - сказав Арахамія.

За його словами, "в нас ще є близько 500 законопроєктів, які ми хочемо ухвалити якнайшвидше, і для цього вирішуємо, що є найбільш ефективним шляхом для прийняття цих змін". При цьому зазначив, що наступного тижня, зокрема, пропонується розглянути законопроєкт про концесію.

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Говорячи про проєкт бюджету на 2020 рік, Арахамія зазначив, що зараз обговорюється питання, як відійти від того, щоб виділяти своїм депутатам на округи кошти, що раніше було, по суті, підкупом депутатів для голосування за потрібні уряду законопроєкти.

"Саме сьогодні ми це питання обговорювали. Є попередня ідея взагалі відмінити оцей так званий корупційно-політичний "податок" і зробити прозорі критерії, як області та регіони можуть отримати субвенції, щоб це об'єктивно, а не в залежності від того, в кого кращі стосунки, чи хто голосніше кричить, той і отримає більше коштів з бюджету", - сказав Арахамія.

На запитання журналістів, що на зустрічі робив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, він відповів: "Ми працюємо в такому "трикутнику", це такий історичний виняток, що є трикутник - Офіс Президента, Кабінет Міністрів та парламент, і це має бути одна команда, тому ми все робимо разом, щоб здійснювати зміни".

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За словами Арахамії, було вирішено, що великі зібрання фракції будуть проходити орієнтовно двічі на місяць. Також він додав, що під час зустрічі свій телефон мав при собі, а в інших депутатів забирали.

Керівник фракції пояснив, що це пов’язано з тим, що під час тижневого освітнього інтенсиву для депутатів від "Слуги народу", що проходив в Трускавці з 29 липня до 4 серпня, виходили якісь вирвані з контексту записи. При цьому він додав, що на зустрічі "не було нічого секретного, можна було робити пряму трансляцію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146791
 
   
 Топ коментарі
 
Влада, не реагуючи на прохання міжнародних партнерів, які всі ці роки підтримували Україну, намагається заробити «славу миротворців», не розуміючи, що штовхає Україну у безодню та відкриває двері для ще потужнішої російської агресії, від якої загинуть ще тисячі українців.
 Ця агресія не забариться, якщо міжнародна підтримка для України стане слабшою і санкції будуть зняті. Крім того, визволення захоплених українських моряків відбудеться не як виконання вимог міжнародних інстанцій та морського права, а "за обміном", що також вигідне Путіну.

Вже зараз у соціальних мережах та ЗМІ влада готує громадську думку до того, що головне обмін, а не його ціна.
Те, що Росія в будь-який час може захопити нових заручників, щоб знову змушувати Україну приймати вигідні для Кремля політичні рішення вони не сприймають як аргумент.
Крім того, на війні за волю України вже загинули тисячі людей, яких ніхто не зможе повернути, проте їх пам'ять буде зраджена політичними поступками Росії.
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путину и зебилам из лахти важно чтобы моряков ОБМЕНЯЛИ, а цемеха - отпустили.. Тем самым Украина признает вину моряков, аннулирует решение Трибунала и выводит рашку из-под санкций..
все очень просто...
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бешеный принтер в работе
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цих "слуг" ....(кого? чи то якого народу)... у Трускавці так навчили, що суть депутатської діяльності не у якісній підготовці чи то навіть не в ознайомленні з зконопроектом, а в швидкому кнопкодавстві за командою. Тому за великим рахунком їм не має різниці, що 10 законів в день, що тридцять прокнопкодавити, вони всерівно жодного в очі бачити не будуть.
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И что ？В чем заключается конечная цель？Принять больше законов...ради того что бы просто принять больше законов？
Из того что вы уже приняли...ни один не улучшил жизнь простого украинца...ни один не облегчил его жизнь...
Дурачки вы...стахановцы...
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_А у них и цели такой нет: улучшить жизнь украинцев. Чего это ты себе такое нафантазировал?? Они там чтобы улучшить свою жизнь. Повзрослей уже.
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народ менять нужно, а не законы
разруха с головы начинается (с)
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Еще и эта жирная свинья...свинарчук...хочет регламент изменить...
Изменят...так это зеленое стадо будет по сотне законов в день принимать..
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"95-й гектар" обязуется намолачивать 95 гектаров бумаги законов каждый день. не читая.
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Эти идиоты думают что счастье народное в количестве...
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_С какой стати ты оцениваешь их поступки не исходя из их собственных - истинных - целей и мотивов, а с точки зрения своих собственных представлений о них? Я недоумеваю, понимаешь? Это абсурдно и алогично.
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Цель уже определили их президент... он сказал: депутаты - меньше смсок и больше законов! Гражданское общество определяется не количеством законов, а их качеством! Не все депутаты знаю фамилию премьер министра, но они за него голосовали абсолютно не зная человека. Вы не видите как принимаются законы? Просто на раз! Сплошной одобрямс! Закон должен быть проверен со всех сторон на разных уровнях прежде чем вступить в силу, и именно там, где он реально нужен, а не для того, чтобы поставить рекорд по количеству! Ведь чем больше законов, тем больше бюрократии...
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И еще 5 за ночь, пока Зебил с Богданом в доктора играют
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Большой Привет с большого БАМа?
Главсвинья сидит в Крембле
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темпо, темпо!
а с какой скоростью исполнять их можно?
в результате продуцируются только невольные нарушители сих актов...
клоуны-авантюристы
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ЗЕсвинарчуки будут просто кнопки тыцять, так можно и по 100 в день принимать . ****** Кремле законы пишет, ЗЕбилы в Раде голосуют..Привет автономия Даунбасека..
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Даешь перевыполнение плана пятилетки на 10000%! Ура, товарищи!!!
*****, я это гониво еще с времен совка помню!
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Так к власти пришли именно что троцкисты.
Скоро тройки введут, как тов. Сталин, или революционный трибунал, как во Франции времен революции, чтобы "пачками" "судить" (а.к.а выносить приговоры), для ускорения процесса.
А наказание (а.к.а расстрел) можно тоже массово делать, из пушек, ради экономии и эффективности как Фуке в Лионе.
Чем не судебная реформа?
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интересно, а как часто бывают пленарные дни? сколько их в месяце (примерно) и сколько всего законов собираются принять СН? 100? 500? 1000?
и еще мне интересно как эти законы будут имплементироваться в украинскую реальность. мало сказать: "поезд, стой! раз-два." надо чтобы кто-то нажал на рычаг тормоза. сами по себе законы не изменят ни одной компьютерной программы, ни одной базы данных, ни одного отпечатанного бланка. они небось собираются потом еще и штрафовать за невыполнение, нарушение? поставить страну раком и рассказывать ей про феншуй. "гениально"... "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9338
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"и еще мне интересно как эти законы будут имплементироваться в украинскую реальность"
Никак.
Их некому имплементировать.
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не может быть! "Слуга народу" планує ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8710
в самом деле, ну, не мог же Зеленский идти во власть БЕЗ ПЛАНА?! (тогда хотелось бы его узнать, а еще лучше почитать) или мог?.. (тогда это полная безответственность) "Слуга народу" планує ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8375
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з такими темпами прокляття від наріду посиплятся в 10 разів швидше чим на попередників "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия - Цензор.НЕТ 356 слава зебілам зебілам мила
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З кожним законом Ростов наближається. "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9691
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Так торопятся сдать пуйлу Украину,что готовы работать даже ночью в воскресенье
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Так проплачено же!
Вы представляете, сколько заплатили "коземанде"(С) за освобожденоие Цемаха?
Не напрямую, конечно. А скупкой украинских гривниевых облигации, например, и тому подобными денежными вливаниями для поддержания курса гривны,
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Как говорится - суровость законов нивелируется необязательностью их исполнения, так что давайте ребятки строчите и дальше бумага все стерпит. Ну какой инвестор будет работать в стране, где конституцию каждый день переделывают? Правила игры, даже если они дурацкие, должны быть незыблимыми, иначе это не игра, а шулерство.
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Есть такая поговорка: "много, но дурного"... Стахановцы, блин...
Кстати, скоро "кнопкодавами" будут называть не тех, кто голосовал и за других, но этих "одобрямцев"!!!
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Есть люди, которым можно и нужно говорить, так это не про Арамию - ему лучше побольше молчать.
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эти все законы можно заменить одним - дайте бене денег, а путе власти и побольше..
там нет других "законопроектов"
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краще на годину. Кількість дебілів-зебілів перевищила 146%
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Когда читаешь о "двенадцати подвигах Геракла", поневоле "на смех прорывает"... Просто Н.А. Кун, переведший "Легенды и мифы древней Греции", жил в патриархальном обществе, пропитанном "христианской моралью", поэтому уклонился от перевода "подвига тринадцатого" - "удовлетворения, за одну ночь сорока девственниц...". "Подвиги" по "прекращению войны", "победе над коррупцией", "посадками "барыг и мардёров", "снижению тарифов", и так далее, уже "совершаются"... Осталось "принимать по куче законов, каждый день"... "И БУДЕТ НАМ СЧАСТЬЕ!!!".
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Всё, хана Украине, зелебобики загонят ее в угол и вы думаете зелебобики виноваты?
Нет, это те 73% которые их выбрали и их надо ******* уже.
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Не менее 7-10? А чего не 70?
Как я понимаю, такой темп принятия законов необходим для того, чтобы общество не смогло вовремя осознать, в какую жопу его загнали. А потом уже будет поздно.
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От украинской власти кацапсинами и совком несет. Шариковым дали порулить. Те же грабли. Шаг вперед - два назад. И кто виноват, что вы постоянно в жопе мира? *****? "Гейропа"? "Пендосы"? Вопрос риторический.
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"Слуга народа планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день."
7-10? "Лєгко!" Такі люди можуть набагато більше...


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Змінять ті закони , які і хоч худо- бідно але тримали Україну на плаву і вона мала Незалежність . А так як війна між Україною і Московією триває вже 5 років , то закони можуть прийматись , або лишень на користь Неньки , або на користь окупанта і колаборантів , третього не існує. Порох і його бригада , хоч і ненавиділи Україну , але робили це під килимом , бо для них Держава є їх бізнес , то нинішні не будуть навіть ховатись , - всі закони будуть на шкоду українцям.
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приймати можна хоч 100, а толку?! Хто буде їх виконувати? Чи для кого їх приймають? Чи ці законопроекти не для виконання, а для налагодження та регулювання тіньових грошових потоків.....
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Ну чего так мало, можно гораздо больше, всеравно проекты законов они не читают, жмут как макаки на кнопочки по сигналу, вот новые лица в парламенте с высоким уровнем Q.
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