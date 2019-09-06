 "Слуга народу" планує ухвалювати щонайменше 7-10 законопроєктів за пленарний день, - Арахамія

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі депутатів фракції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Арахамія повідомив, що під час зустрічі обговорювалися плани на наступні пленарні тижні.
"Ми ж дали таку собі рамочку турборежиму роботи Верховної Ради, що означає ухвалення не менш ніж 7-10 законопроєктів за пленарний день. І в зв’язку з цим дуже багато роботи в комітетах, тому що всі законопроєкти мають проходити комітети, достатньо обговорюватися…", - сказав Арахамія.
За його словами, "в нас ще є близько 500 законопроєктів, які ми хочемо ухвалити якнайшвидше, і для цього вирішуємо, що є найбільш ефективним шляхом для прийняття цих змін". При цьому зазначив, що наступного тижня, зокрема, пропонується розглянути законопроєкт про концесію.
Говорячи про проєкт бюджету на 2020 рік, Арахамія зазначив, що зараз обговорюється питання, як відійти від того, щоб виділяти своїм депутатам на округи кошти, що раніше було, по суті, підкупом депутатів для голосування за потрібні уряду законопроєкти.
"Саме сьогодні ми це питання обговорювали. Є попередня ідея взагалі відмінити оцей так званий корупційно-політичний "податок" і зробити прозорі критерії, як області та регіони можуть отримати субвенції, щоб це об'єктивно, а не в залежності від того, в кого кращі стосунки, чи хто голосніше кричить, той і отримає більше коштів з бюджету", - сказав Арахамія.
На запитання журналістів, що на зустрічі робив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, він відповів: "Ми працюємо в такому "трикутнику", це такий історичний виняток, що є трикутник - Офіс Президента, Кабінет Міністрів та парламент, і це має бути одна команда, тому ми все робимо разом, щоб здійснювати зміни".
За словами Арахамії, було вирішено, що великі зібрання фракції будуть проходити орієнтовно двічі на місяць. Також він додав, що під час зустрічі свій телефон мав при собі, а в інших депутатів забирали.
Керівник фракції пояснив, що це пов’язано з тим, що під час тижневого освітнього інтенсиву для депутатів від "Слуги народу", що проходив в Трускавці з 29 липня до 4 серпня, виходили якісь вирвані з контексту записи. При цьому він додав, що на зустрічі "не було нічого секретного, можна було робити пряму трансляцію".
Из того что вы уже приняли...ни один не улучшил жизнь простого украинца...ни один не облегчил его жизнь...
Дурачки вы...стахановцы...
разруха с головы начинается (с)
Изменят...так это зеленое стадо будет по сотне законов в день принимать..
бумагизаконов каждый день. не читая.
Главсвинья сидит в Крембле
а с какой скоростью исполнять их можно?
в результате продуцируются только невольные нарушители сих актов...
клоуны-авантюристы
*****, я это гониво еще с времен совка помню!
Скоро тройки введут, как тов. Сталин, или революционный трибунал, как во Франции времен революции, чтобы "пачками" "судить" (а.к.а выносить приговоры), для ускорения процесса.
А наказание (а.к.а расстрел) можно тоже массово делать, из пушек, ради экономии и эффективности как Фуке в Лионе.
Чем не судебная реформа?
и еще мне интересно как эти законы будут имплементироваться в украинскую реальность. мало сказать: "поезд, стой! раз-два." надо чтобы кто-то нажал на рычаг тормоза. сами по себе законы не изменят ни одной компьютерной программы, ни одной базы данных, ни одного отпечатанного бланка. они небось собираются потом еще и штрафовать за невыполнение, нарушение? поставить страну раком и рассказывать ей про феншуй. "гениально"...
Никак.
Их некому имплементировать.
в самом деле, ну, не мог же Зеленский идти во власть БЕЗ ПЛАНА?! (тогда хотелось бы его узнать, а еще лучше почитать) или мог?.. (тогда это полная безответственность)
Вы представляете, сколько заплатили "коземанде"(С) за освобожденоие Цемаха?
Не напрямую, конечно. А скупкой украинских гривниевых облигации, например, и тому подобными денежными вливаниями для поддержания курса гривны,
Кстати, скоро "кнопкодавами" будут называть не тех, кто голосовал и за других, но этих "одобрямцев"!!!
там нет других "законопроектов"
Нет, это те 73% которые их выбрали и их надо ******* уже.
Как я понимаю, такой темп принятия законов необходим для того, чтобы общество не смогло вовремя осознать, в какую жопу его загнали. А потом уже будет поздно.
7-10? "Лєгко!" Такі люди можуть набагато більше...