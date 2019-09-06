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 Політика України
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Все про:ВР (5605) журналістика (846) Разумков Дмитро (179)

 У журналістів залишиться доступ до Ради, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що у журналістів залишиться доступ до парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Укрінформ.

"У журналістів є доступ до Верховної Ради", - зазначив спікер.

На коментар ведучої Наталії Мосейчук "поки що", Разумков відповів: "Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії "Слуга народу" і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йдеться про якусь закриту форму роботи".

Дмитро Разумков підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну для журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146789
 
 
 Топ коментарі
 
Зе просрав , усе що здобув Порошенко !!! ЗЕ це лайно !
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Треба повертати Пороха. Поки не пізно !!!!
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Да кому эта Рада нужна. И так понятно, что набрали туда Зедебилов на кнопки нажимать, на большее ума у них нет. Если туда прошли люди у которых и полного среднего образования нет. А со средним образованием это уже "праффессара". Эта афера с этой властью ещё сильно аукнется Украине, поимеют неньку все кто захочет.
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Стоїть вуйко на полонині, посміхається. Гріє лагідне сонце. Зеленіє трава. Цвірінчать
пташинки. Літають метелики.
Поряд проходить турист перевішаний рюкзаками.
- Добридень, пане. Гарна сьогодні днина, чи не так? - каже вуйко.
- Там хорошо, где нас нет!
- І де ж вас, вражих синів, немає? - зітхає вуйко.
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...речь о какой-то закрытую форму работы...
У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 6741
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Зе просрав , усе що здобув Порошенко !!! ЗЕ це лайно !
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Тебя в зад.
А петра Алексеича на пост президента.
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преза Всесвіту. Йди запишись на голосування.

P.S. Що за неповага до ідола, що за маленької літери
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Петр Алексеевич не пуп земли, и не идеален был, как президент. Но носился с нами, как с маленькими детьми. А многие детишки за 5 лет малёха разбаловались. Примерно 73%.
Почему то, в 14 году, когда жареный петух в жопу клюнул, все жиденько обосрались, и выбрали его не раздумывая. А теперь, когда он отодвинул войну от мирной жизни, многие об этом забыли.
Вы хотите, что б коррупции не было, но чтоб "кум порешал"? Ну так теперь жрите.
Нормальные Украинцы говном не станут ни при каком президенте.
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"носился с нами, как с маленькими детьми" - тобто, брехав, як маленьким дітям, яке несподіване підтвердження. Йому сказали "геть", а воно уявляє себе гетьманом.

"он отодвинул войну от мирной жизни" - армія тут ні до чого, це лише пєціна заслуга.

Далеко вам до нормальних Українців.
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Ну конечно. Вам виднее..
Корона не жмет?
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купуватимеш для Пеці, бери поширше. Бувай.
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"в 14 году, когда жареный петух в жопу клюнул, все жиденько обосрались" - то тоді обісрані українці стояли у довжелезних чергах до військоматів, чи спасітєль України порошенко зі всією своєю сім'єю, друзями та соратниками?
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> українці стояли у довжелезних чергах до військоматів, чи спасітєль України порошенко зі всією своєю сім'єю, друзями та соратниками?

Ой как ты мелко мыслишь... Вот за таких представителей 73% я и веду речь...
По твоему мнению, директор завода должен становиться к станку, когда рабочих не хватает?
Хоспади, железобетонный тупняк вокруг... Уйди, не позорься.
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Ну то як саме обісралися українці, поки "ваш директор завода Петр Алексеевич носился с вами, как с маленькими детьми"?
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Пожалуйста.
Внешняя политика.
Внутренняя политика.
Конституция.
Реформы.
Оборона страны.
Мало?
ЖРИ.ТЕ!
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Треба повертати Пороха. Поки не пізно !!!!
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Да кому эта Рада нужна. И так понятно, что набрали туда Зедебилов на кнопки нажимать, на большее ума у них нет. Если туда прошли люди у которых и полного среднего образования нет. А со средним образованием это уже "праффессара". Эта афера с этой властью ещё сильно аукнется Украине, поимеют неньку все кто захочет.
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Можно увидеть список тех, у кого нет среднего образования?
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Ну насчёт "среднего" - это человек "перегнул", а вот то, что профессорами и академиками будет "рулить" бакалавр - это что-то... У теперешнего министра образования и науки, нет даже высшего образования... Вчера разговаривал, вечером, с товарищем, преподавателем университета, так тот горько смеялся: "У меня ученики старше неё, и уже с учёными степенями, работают не только в "высшей школе", но и в фирмах, ведущими специалистами....А эта "соска" нами руководить, будет...".
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У министра здравоохранения нет медицинского образования.
А у говнокомандующий вообще уклонист.
Позороще мля.
СКБЛПЗДЦНХЙ.
Испанский стыд!
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На Якутії дебіли весь ягель поїли
Тай втекли од них олені на поля зелені.
Біжить шаман очманіло, реве здичавіло
Х"ла з кремля виганяти,щоб аж засмерділо.
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Ось що буває,коли не на свому місці.Є стара україньска приказка:"Ні в тин,ні в ворота".
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Напомните, пожалуйста, сколько дней осталось до военного переворота ?
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Охренеть просто)))
Надеюсь журналисты или как там их сейчас называт - тупые овцы или как там правильно, оценили жест от *слуг народа*?))
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У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков

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о, навіть так питання вже стоїть! Ну то дякуйте тепер, журналісти, молодим, ******** та демократичним керманичам У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков - Цензор.НЕТ 6247
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У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков

Ага... пописять сходить...
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Що журнашлюхи доборолись із Порохом?
От тепер і жеріть, будете біля зРадт стоять і ловить дептатів!
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А "именные поводки" где в Раде будут пристёгиваться, для "журналистов"? (Ошейники" они уже выбрали и примерили сами...). "Карабинчики", в стену коридора, уже вмуровали?
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Слуги пусть ещё и доступ в Раду закроют чтобы вообще СМИ и народ ничего не знали что они там творят.
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Я только вот не понял, к чему вообще этот комментарий Разумкова, о доступе прессы в Раду, они что уже доступ прессе ограничивают?
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Слуга.А дает разрешение уже с барского плеча,а что дальше будет.Обратно рыла свинные
Что ли?
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Шуба з барського плеча Слуги - журналісти можуть бути в Раді.
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