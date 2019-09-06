 У журналістів залишиться доступ до Ради, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Укрінформ.

"У журналістів є доступ до Верховної Ради", - зазначив спікер.

На коментар ведучої Наталії Мосейчук "поки що", Разумков відповів: "Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії "Слуга народу" і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йдеться про якусь закриту форму роботи".

Дмитро Разумков підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.

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