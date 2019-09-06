 У журналістів залишиться доступ до Ради, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Укрінформ.
"У журналістів є доступ до Верховної Ради", - зазначив спікер.
На коментар ведучої Наталії Мосейчук "поки що", Разумков відповів: "Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії "Слуга народу" і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йдеться про якусь закриту форму роботи".
Дмитро Разумков підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.
бЯда
пташинки. Літають метелики.
Поряд проходить турист перевішаний рюкзаками.
- Добридень, пане. Гарна сьогодні днина, чи не так? - каже вуйко.
- Там хорошо, где нас нет!
- І де ж вас, вражих синів, немає? - зітхає вуйко.
А петра Алексеича на пост президента.
P.S. Що за неповага до ідола, що за маленької літери
Почему то, в 14 году, когда жареный петух в жопу клюнул, все жиденько обосрались, и выбрали его не раздумывая. А теперь, когда он отодвинул войну от мирной жизни, многие об этом забыли.
Вы хотите, что б коррупции не было, но чтоб "кум порешал"? Ну так теперь жрите.
Нормальные Украинцы говном не станут ни при каком президенте.
"он отодвинул войну от мирной жизни" - армія тут ні до чого, це лише пєціна заслуга.
Далеко вам до нормальних Українців.
Корона не жмет?
Ой как ты мелко мыслишь... Вот за таких представителей 73% я и веду речь...
По твоему мнению, директор завода должен становиться к станку, когда рабочих не хватает?
Хоспади, железобетонный тупняк вокруг... Уйди, не позорься.
Внешняя политика.
Внутренняя политика.
Конституция.
Реформы.
Оборона страны.
Мало?
ЖРИ.ТЕ!
А у говнокомандующий вообще уклонист.
Позороще мля.
СКБЛПЗДЦНХЙ.
Испанский стыд!
Тай втекли од них олені на поля зелені.
Біжить шаман очманіло, реве здичавіло
Х"ла з кремля виганяти,щоб аж засмерділо.
Надеюсь журналисты или как там их сейчас называт - тупые овцы или как там правильно, оценили жест от *слуг народа*?))
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о, навіть так питання вже стоїть! Ну то дякуйте тепер, журналісти, молодим, ******** та демократичним керманичам
Ага... пописять сходить...
От тепер і жеріть, будете біля зРадт стоять і ловить дептатів!
Что ли?