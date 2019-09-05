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 Політика України
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Все про:Арахамія (39) Рябошапка Руслан (90)

 Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка пообіцяв дуже швидкі зміни.

Про це сказав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, виходячи з зустрічі депутатів фракції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Арахамія зазначив, що за словами депутатів-мажоритарників, до них приходять люди і кажуть, що "все ще в країні багато всяких схем, хтось там краде гроші", і зараз є "велика надія на генерального прокурора".

Також Арахамія зазначив, що Рябошапка ще тільки "вступає на посаду, але ви бачите, як він швидко рухається - і звільнення заступників, звільнення обласних прокурорів".

Глава фракції розповів, що генеральний прокурор пообіцяв "дуже швидкі зміни, пообіцяв, що дуже багато людей буде змінено в кількісному і якісному складі". За його словами, "це насправді надихає, тому що люди чекають цих змін".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146786
 
 
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а как для кого ?

эти зелёные сопли могут хоть раз выразить определённо то, что именно хотят делать ?
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мародёров сажать будет, ботаферма мародёра опустеет ибо некому будет им платить... Поэтому, сочувствую ольгинской ботаферме Порошенко
Ищите другую работу, лохи Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия - Цензор.НЕТ 6298
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а те, кто чуть ли не в каждом сообщении про сопли и т.п. пишет, могут хоть раз выразить определённо то, что именно хотят делать ? не понимаю, какие у тебя к ним могут быть претензии в этом отношении Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия - Цензор.НЕТ 8975
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с какого рожна я должен выражать определённо то, что собираюсь делать ?

Я шо, чиновник ?
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Ну как вы не понимаете?! Они же точно говрят:"Быстрее чем кролики"
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Эта зеленая сопля в одном из интервью дала однозначный посыл - у авакова есть нелегальный бизнес и его обязательно легализуют.
А остальное как пойдет, на сколько дебилизма избирателей хватит, судя по коментам зелебобиков, хватит их дебилизма аж до развала страны.
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Россияне на линии соприкосновения по *********** сценарию, снятие санкций с рашки за то что выдали ей подозреваемого в сбитии боинга. В общем много чего. Медведчука не посадят - это 100% точно.
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Ми навіть і не чекали таких бистрих змін,ніхто не винен,всі свободні.Цемах круте дулі всьому Світу,з за спини Ху"ла.
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Шо, хімічну кастрацію для педофілів відмінить?
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Кто ещё не видеть изменений ? Отдавать гражданина Украины России который даже не совершал приступление, разве это не изменение на безпридел ?
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Поки зедібіли намагаються довести що Порох у них щось вкрав, у порохоботів болить душа, щоб Україна хоча б залишилася Україною... Все правильно, зедібіли, - Україну на хліб не намажеш?
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Душа болть не в порохоботів, а в людей з мізками, а не з зеленими шмарклями замість них.
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Рябошапка тоже пообещал,что-то победить\искоренить до конца 2019 года? Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 8045
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"Якщо багато кусати,то можна вдавитися" (с)
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Быстрые изменения -это значит врагов Коломойши,будут быстро сажать)
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Богатыреву выпустят и против всех убийц майдановцев дела закроют. Это для начала. Потом будут оппозицию сажать. Нет, не Жопоблох, а других. Ничего нового. Они опять на те же грабли наступают, неофашисты-регионалы Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія - Цензор.НЕТ 6124
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Поки що видно як зе ко ***** переставляє ліжка. Далі справа не іде.
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какой то форрумчанин очень метко подметил - ара хам и я.....
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