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Все про:Зеленський (2640) Слуга народу (277) Верещук (3)

 Обговорювали внутрішні питання фракції і ставили запитання генпрокурору, - Верещук про засідання фракції "Слуги народу" за участю Зеленського

Під час зустрічі народних депутатів фракції партії "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським обговорювалися внутрішні питання фракції і партії.

Про це журналістам повідомила представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, на зустрічі обговорювалися питання, які "стосуються швидше внутрішніх наших організаційних моментів, питання партії, її розвитку, питання фракції".

При цьому зазначила, що її цікавило питання, як депутатам комунікувати з Кабінетом міністрів, "як налаштувати цю комунікацію, як допомогти міністрам, щоб вони не відчували тиску від депутатський корпус, а головне, щоб депутати відчували, що з ними радяться, з ними спілкуються, їх чують у КМУ".

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Також Верещук зазначила, що у депутатів були запитання до присутнього на зустрічі генерального прокурора Руслана Рябошапки. "Наші депутати зверталися і чули про нормальні процеси, які відбуваються під час призначення тих чи інших прокурорів, або про звільнення прокурорів", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146785
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы ржут сами над собой? Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 8778
помнится, ни шмаркля, ни беня - претензий к Пороху не имеют Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 8778
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низя! медведчук - партнер вовы зеленского и кум хозяина вовки - того самого фуйла)
Как там в кремле грозно приказали сегодня зеленой шмаркле: "медведчука - не трогать, иначе все расскажем о зеленском!" Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 7475
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низя! медведчук - партнер вовы зеленского и кум хозяина вовки - того самого фуйла)
Как там в кремле грозно приказали сегодня зеленой шмаркле: "медведчука - не трогать, иначе все расскажем о зеленском!"
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Медведчук - бизнеспартнёр Порошенко и был назначен лично Порошенко своим представителем в Минске...
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зебил.. ты такой примитивный в своих баснях... даже кремлеботы ржут с твоего идиотизма Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 2933
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Що значить распорядження зеленського про звільнення Цемаха?

- Україна втрачає прямі докази у справі МН-17.
- ОПУ проігнорувало позицію Європарламентарів, що очевидно матиме негативні наслідки в подальших комунікаціях з ЄС.
- ОПУ проігнорувало прохання нідерландських слідчих.

Звільнення Цемаха без завершення процесуальних дій з боку міжнародних слідчих є ознакою змови та державної зради Зеленського згідно п.2 ст.111 УК України та багатьох інших статей Кримінального Кодексу України.
 Державна зрада в формі Надання допомоги іноземній державі (РФ) не викликає сумнівів, адже Кремль отримав можливість не лише позбутися нищівного доказу у справі, а й підірвати позиції України в інших міжнародних судових процесах. Наших партнерів з Нідерландів та інших країн ЄС брутально «послали», відмовивши у запиті й зухвало відпустивши свідка у надтяжкому міжнародному злочині на волю.
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лучшего друга Порошенко?
Ведь Порошенко 5 лет не трогал Медведчука по приказу пуйла и даже назначил его своим представителем в Минске.
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Васек, щас зеобабы у власти а не порошенко. Или теперь медведчук это нормально?
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Порошенко гадит, пока живой... как только посадят эту мразь, так сразу всё будет окей... И этот Медведчук смоется...
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Порошенко - він такий...
але навряд чи зараз Медведчук якось оглядається на Порошенка.
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Да никогда кишка тонка у них там свое броуновское движение
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Также Верещук отметила, что у депутатов были вопросы к присутствующему на встрече генеральному прокурору Руслану Рябошапке...

Вопрос один к Рябошапке, когда будет посажен главный мародер и коррупционер Порошенко?
Если не посадят воровскую падаль, грабившую 5 лет украинский народ, то Зеля пойдёт следом за Петей или даже следом за Януковощем в эмиграцию.
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зебилы ржут сами над собой? Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 8778
помнится, ни шмаркля, ни беня - претензий к Пороху не имеют Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 8778
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Потому,шо знает - осталось 4 не полных месяца.
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Ну ты же вкурсе. Програму шмаркли придумывали сами зебилы. Вот к примеру этот придумал то что он посадит Порошенка
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а, точно!) и не прошло даже 24 часов - как шмаркля ответил зебилам: "пошли нах! я вам ничего не должен!" Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 7228
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А ты заяву в полицию накатал уже? Что у тебя украл Порошенко? Новоотбросию?
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Як це все цікаво,питання до прокурора--Хто зі зрадників та вбивць завтра вийде на волю?
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зрадник порошенко ще на свободі

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Після суду над Цемахом,у те що хтось сяде,я вже не вірю.
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Порошенко посадят, за то что обломал ***** с новоотброссией. Клоун вес в орденах будет через пять лет.
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это когда фуйло орало Пороху "мы вас уничтожим!"?))
зебилы такие тупые - думают отвлечь людей от приказа путина - зебилу: отпустить цемаха
Обсуждали внутренние вопросы фракции и задавали вопросы генпрокурору, - Верещук о заседании фракции "Слуги народа" с участием Зеленского - Цензор.НЕТ 1468
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Не знали про що говорити, задавали питання - не мали відповіді. І вся історія.
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І у мене питання до нового генпрокурора: руда гнида, єнакієвський і усі навколоорбітні папутчіки з кумами *****, відмазані хряком 2, отримають, нарешті, покарання і в які строки?
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Низзя! Рыжый уже для пиара слуг купил скорые
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Мені достатньо якщо він ще пожертвує обленерго і металургійні комбінати.
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- Владимир Александрович, почему отпустили важного свидетеля по делу MH-17? - Потому и отпустили, не могу я допустить, чтобы у России были большие проблемы, ведь это 140 миллионный рынок для моих говно-фильмов и дерьмо-сериалов.
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