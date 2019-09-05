 Обговорювали внутрішні питання фракції і ставили запитання генпрокурору, - Верещук про засідання фракції "Слуги народу" за участю Зеленського

Про це журналістам повідомила представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, на зустрічі обговорювалися питання, які "стосуються швидше внутрішніх наших організаційних моментів, питання партії, її розвитку, питання фракції".
При цьому зазначила, що її цікавило питання, як депутатам комунікувати з Кабінетом міністрів, "як налаштувати цю комунікацію, як допомогти міністрам, щоб вони не відчували тиску від депутатський корпус, а головне, щоб депутати відчували, що з ними радяться, з ними спілкуються, їх чують у КМУ".
Також Верещук зазначила, що у депутатів були запитання до присутнього на зустрічі генерального прокурора Руслана Рябошапки. "Наші депутати зверталися і чули про нормальні процеси, які відбуваються під час призначення тих чи інших прокурорів, або про звільнення прокурорів", - сказала вона.
Как там в кремле грозно приказали сегодня зеленой шмаркле: "медведчука - не трогать, иначе все расскажем о зеленском!"
- Україна втрачає прямі докази у справі МН-17.
- ОПУ проігнорувало позицію Європарламентарів, що очевидно матиме негативні наслідки в подальших комунікаціях з ЄС.
- ОПУ проігнорувало прохання нідерландських слідчих.
Звільнення Цемаха без завершення процесуальних дій з боку міжнародних слідчих є ознакою змови та державної зради Зеленського згідно п.2 ст.111 УК України та багатьох інших статей Кримінального Кодексу України.
Державна зрада в формі Надання допомоги іноземній державі (РФ) не викликає сумнівів, адже Кремль отримав можливість не лише позбутися нищівного доказу у справі, а й підірвати позиції України в інших міжнародних судових процесах. Наших партнерів з Нідерландів та інших країн ЄС брутально «послали», відмовивши у запиті й зухвало відпустивши свідка у надтяжкому міжнародному злочині на волю.
Ведь Порошенко 5 лет не трогал Медведчука по приказу пуйла и даже назначил его своим представителем в Минске.
але навряд чи зараз Медведчук якось оглядається на Порошенка.
Вопрос один к Рябошапке, когда будет посажен главный мародер и коррупционер Порошенко?
Если не посадят воровскую падаль, грабившую 5 лет украинский народ, то Зеля пойдёт следом за Петей или даже следом за Януковощем в эмиграцию.
помнится, ни шмаркля, ни беня - претензий к Пороху не имеют
зебилы такие тупые - думают отвлечь людей от приказа путина - зебилу: отпустить цемаха