EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  857  31
Все про:Кузьмін (46) Луценко Ігор (116) Рябошапка Руслан (90)

 Хорошим початком кар'єри Рябошапки може стати подання до ВР на зняття недоторканності з Кузьміна, - Ігор Луценко

Ексдепутат Ігор Луценко вважає, що новий Генпрокурор може почати свою кар'єру з подання на зняття недоторканності з народного депутата з ОПЗЖ Рената Кузьміна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Луценко підкреслив: "Чудовою увертюрою до сяючого шляху нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки може стати негайне подання до Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності такого собі Рената Кузьміна.

Нагадаю, що цей напівказковий персонаж епохи Януковича вирізнявся винятковою правосвідомістю і не просто розвалював кримінальні справи за хабарі, а елементарно знищував їх, або ховав у стелі свого кабінету.

Дивіться також: Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку. ВIДЕО

Зараз він депутат фракції з майже непристойною абревіатурою ОПЗЖ.

Кримінальне провадження щодо Рената Равелійовича не було закрито. До моменту своєї появи в стінах Верховної Ради він перебував у розшуку. Тобто, все має бути зараз готове для того, щоб сформулювати підозру Кузьміну.

Потрібно тільки натиснути кнопку "друкувати" і підписати документи на голову парламенту.

Чекаємо і рахуємо дні".

Також читайте: Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146784
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего он не спустил, Зеленский заработал себе героя россии, все по плану.
 показати весь коментар
 
Проплачені зеботи та ЛОМи зеленого кольору як один в унісон транслюють одну й ту саму мантру:
-а чим пожертвували заради нас Нідерланди?
-а чому вас не обурює, що Нідерланди проголосували за повернення росії до ПАРЄ?
-а чому вас не обурює будівництво Північного потоку-2?

Да тому, що Нідерланди та Європа нам взагалі нічого не винні. Вони й самі потерпають від тих санкцій, які накладені ними ж на росію. Воно їм 100500 разів не треба, із-за нас мучати своїх громадян та свою економіку. Їм вигідніше, щоб ми вже здалися чи помирилися з росією та жити собі далі без такого гемороя під боком. Їм по барабану наша державність. Вона НАМ потрібна. Їм навіть по барабану чи розвалиться наша країна чи ні. Вони оточені країнами НАТО і ми для них ніяка не остання барикада перед росією.

Мда.. Страшно спостерігати, як зе-піпл хаває це капітулятивне гівно продажних зеботів та вже ненавидить Нідерланди та бачить навіть якусь помсту в цьому обміні наших полонених на Цемаха. Не розуміючи навіть, що цей процес по МН-17 та перемога в ньому потрібна нам більше, ніж Нідерландам.
Це НАМ потрібно, щоб санкції для росії продовжувались.
Це НАМ потрібно, щоб додалися санкції за невиконання рішення міжнародного трибуналу по наших моряках, які можуть бути накладені вже з 6 вересня.
Це все НАМ потрібно, щоб далі боротися з росією.
Ні Європі.
Ні Нідерландам.
І уж точно не росії.
Н-А-М.

Але зе-піпл вже підготовлений до повернення полонених за будь-яку ціну. Залишилось лише зненавидіти Нідерланди та в чергове пальнути собі в ногу. І продажні зеботи всіма шляхами підводять до цього.
 показати весь коментар
 
Да зебил визжи про рошенки громче. даже если Хуйло назначит ЗЕкловуна губернатором Малоросии..вы зебилы будете визжать про Петью и Рошенки...А шо вам зебилам ещё делать в виду отсутствия побьед у ЗЕкоманды, только визжать про Петью. Причём не дай Бог Петю посадят...для вас ЗЕбилятников на самом деле это самое страшное. Про кого тогда зебилятник визжать будешь при каждом обсероне твоей ЗЕшоблы..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
https://www.youtube.com/watch?v=jAghPlpNHhM

Освобождение Цемаха. Какие козыри Зеленский спустил в унитаз и что дальше



 показати весь коментар
 
 
Ничего он не спустил, Зеленский заработал себе героя россии, все по плану.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
красиво употребляете рошенки - продолжайте))) Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7718
 показати весь коментар
 
Да зебил визжи про рошенки громче. даже если ***** назначит ЗЕкловуна губернатором Малоросии..вы зебилы будете визжать про Петью и Рошенки...А шо вам зебилам ещё делать в виду отсутствия побьед у ЗЕкоманды, только визжать про Петью. Причём не дай Бог Петю посадят...для вас ЗЕбилятников на самом деле это самое страшное. Про кого тогда зебилятник визжать будешь при каждом обсероне твоей ЗЕшоблы..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
краткость сестра таланта - пиши короче
и что ж вы боты пе-фермы такие зануды ))))))))))))
 показати весь коментар
 
Тебе зебилу вообще читать вредно, иди сватов по Г+Г смотри, вот это твоё.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕвлада покрывает и выводит из под справедивого возмездия международных террористов! ********* пособники убийц!
МН17!
 показати весь коментар
 
 
да интересно - пе-ботоферме ведомо что всю их хрень надо доказать или пе-цензор все спишет ))
 показати весь коментар
 
Проплачені зеботи та ЛОМи зеленого кольору як один в унісон транслюють одну й ту саму мантру:
-а чим пожертвували заради нас Нідерланди?
-а чому вас не обурює, що Нідерланди проголосували за повернення росії до ПАРЄ?
-а чому вас не обурює будівництво Північного потоку-2?

Да тому, що Нідерланди та Європа нам взагалі нічого не винні. Вони й самі потерпають від тих санкцій, які накладені ними ж на росію. Воно їм 100500 разів не треба, із-за нас мучати своїх громадян та свою економіку. Їм вигідніше, щоб ми вже здалися чи помирилися з росією та жити собі далі без такого гемороя під боком. Їм по барабану наша державність. Вона НАМ потрібна. Їм навіть по барабану чи розвалиться наша країна чи ні. Вони оточені країнами НАТО і ми для них ніяка не остання барикада перед росією.

Мда.. Страшно спостерігати, як зе-піпл хаває це капітулятивне гівно продажних зеботів та вже ненавидить Нідерланди та бачить навіть якусь помсту в цьому обміні наших полонених на Цемаха. Не розуміючи навіть, що цей процес по МН-17 та перемога в ньому потрібна нам більше, ніж Нідерландам.
Це НАМ потрібно, щоб санкції для росії продовжувались.
Це НАМ потрібно, щоб додалися санкції за невиконання рішення міжнародного трибуналу по наших моряках, які можуть бути накладені вже з 6 вересня.
Це все НАМ потрібно, щоб далі боротися з росією.
Ні Європі.
Ні Нідерландам.
І уж точно не росії.
Н-А-М.

Але зе-піпл вже підготовлений до повернення полонених за будь-яку ціну. Залишилось лише зненавидіти Нідерланди та в чергове пальнути собі в ногу. І продажні зеботи всіма шляхами підводять до цього.
 показати весь коментар
 
 
моє ж ти сонечко))) ти так нічого й не зрозумів
 показати весь коментар
 
 
Тут главный вопрос: как так вышло, что за пять лет не собрана доказательная база обвинения и не передана в суд, ни по этой особи, ни по ком либо еще?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
сначала - снятие неприкосновенности с поросенко..
 показати весь коментар
 
 
Сначала пусть делает, что обещал! Где законопроект про ИМПИЧМЕНТ?
 показати весь коментар
 
 
Хорошим козирем буде тримати Цемаха у сізо, а ще краще засудити за участь у НЗФ і тримати у вязниці. А так - прокурор вже прокурвився.
 показати весь коментар
 
Я так и не понял, как его ЦВК вообще зарегистрировал?
 показати весь коментар
 
 
как всегда за бабки - им тоже надо жить по новому как бпп и ********** Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2563 Хорошим началом карьеры Рябошапки может стать представление в ВР на сняте неприкосновенности с Кузьмина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2563
 показати весь коментар
 
 
ну его выгнали - он наконец протрезвел что работать надо
 показати весь коментар
 
 
Юрец может и просох, а вот зебобики не просохнут никогда.
 показати весь коментар
 
Да не ломай малину, пусть все умственно отсталые зебобики перекличку сделают
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбил такой ЗЕбил..а то что это совсем другой Игорь Луценко ЗЕбилу конечно пофиг, ему ж надо про Петью и порохоботов визжать. Вот ЗЕбилятник и визжит..даже не читая.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, да вас так и не научили читать в Трускавце? Это драгой Луценко...не ситали, но осуждаете? Зебуина тоже так выбирали? Посмотрели сериальчик и решили, мол, да?
 показати весь коментар
 
 
Так я шо то не пойму зебилы ж вроде сняли неприкосновенность..какое такое представление в Раду надо..или опять лохторат поимели зебобики..
 показати весь коментар
 
 
Эти умудряются иметь сами себя...так сказать, самообладание
 показати весь коментар
 
закон вступит в силу с 1 января 2020 года, и его ещё подписать надо кому-то
 показати весь коментар
 
юрик снятие неприкосновенности пробухал )))))))))))))))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору