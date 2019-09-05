 Хорошим початком кар'єри Рябошапки може стати подання до ВР на зняття недоторканності з Кузьміна, - Ігор Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Луценко підкреслив: "Чудовою увертюрою до сяючого шляху нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки може стати негайне подання до Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності такого собі Рената Кузьміна.
Нагадаю, що цей напівказковий персонаж епохи Януковича вирізнявся винятковою правосвідомістю і не просто розвалював кримінальні справи за хабарі, а елементарно знищував їх, або ховав у стелі свого кабінету.
Зараз він депутат фракції з майже непристойною абревіатурою ОПЗЖ.
Кримінальне провадження щодо Рената Равелійовича не було закрито. До моменту своєї появи в стінах Верховної Ради він перебував у розшуку. Тобто, все має бути зараз готове для того, щоб сформулювати підозру Кузьміну.
Потрібно тільки натиснути кнопку "друкувати" і підписати документи на голову парламенту.
Чекаємо і рахуємо дні".
Освобождение Цемаха. Какие козыри Зеленский спустил в унитаз и что дальше
и что ж вы боты пе-фермы такие зануды ))))))))))))
МН17!
-а чим пожертвували заради нас Нідерланди?
-а чому вас не обурює, що Нідерланди проголосували за повернення росії до ПАРЄ?
-а чому вас не обурює будівництво Північного потоку-2?
Да тому, що Нідерланди та Європа нам взагалі нічого не винні. Вони й самі потерпають від тих санкцій, які накладені ними ж на росію. Воно їм 100500 разів не треба, із-за нас мучати своїх громадян та свою економіку. Їм вигідніше, щоб ми вже здалися чи помирилися з росією та жити собі далі без такого гемороя під боком. Їм по барабану наша державність. Вона НАМ потрібна. Їм навіть по барабану чи розвалиться наша країна чи ні. Вони оточені країнами НАТО і ми для них ніяка не остання барикада перед росією.
Мда.. Страшно спостерігати, як зе-піпл хаває це капітулятивне гівно продажних зеботів та вже ненавидить Нідерланди та бачить навіть якусь помсту в цьому обміні наших полонених на Цемаха. Не розуміючи навіть, що цей процес по МН-17 та перемога в ньому потрібна нам більше, ніж Нідерландам.
Це НАМ потрібно, щоб санкції для росії продовжувались.
Це НАМ потрібно, щоб додалися санкції за невиконання рішення міжнародного трибуналу по наших моряках, які можуть бути накладені вже з 6 вересня.
Це все НАМ потрібно, щоб далі боротися з росією.
Ні Європі.
Ні Нідерландам.
І уж точно не росії.
Н-А-М.
Але зе-піпл вже підготовлений до повернення полонених за будь-яку ціну. Залишилось лише зненавидіти Нідерланди та в чергове пальнути собі в ногу. І продажні зеботи всіма шляхами підводять до цього.