 Трамп направив $771 млн, що призначався на протидію Росії, на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Про це Шумер написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вкотре президент Трамп ставить (Росію. - Ред.) понад безпеку американського народу і його союзників. Скорочення фінансування на посилення наших перевірених часом європейських союзників проти російської агресії, щоб просувати політично вмотивований престижний проект президента, за який, як він обіцяв, заплатить Мексика - це обурливо, неправильно, і це послаблює нашу національну безпеку", - заявив сенатор.
Зазначається, що йдеться про перерозподіл коштів із програми "Європейська ініціатива стримування".
При цьому, згідно з твердженнями Шумера, Трамп уже вдруге за два тижні діє в інтересах Москви.
"Ця дія (зі $771 млн. - Ред.) до того ж із зволіканням надання допомоги українським військовим проти російської агресії - це вдруге за два тижні, коли президент Трамп прямо допомагає президенту Путіну з його ворожої кампанією з підриву НАТО і трансатлантичних відносин", - написав Шумер.
Раніше міністр оборони США Марк Еспер повідомив лідерам Конгресу, в тому числі Шумеру, про рішення перерозподілити кошти, виділені на військові проекти, на будівництво прикордонної стіни з Мексикою: всього глава Пентагону схвалив перерозподіл $3,6 млрд на будівництво понад 280 км стіни на кордоні США і Мексики.
Представники Міноборони заявили, що цим рішенням будуть порушені 127 проектів. Перші $1,8 млрд надійдуть від відкладених будівельних проектів за межами США. Другий транш надійде від відкладених проектів всередині США.
Раніше цього тижня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі і Чак Шумер виступили проти такого рішення адміністрації президента Дональда Трампа.
Когда в ЛЮБОЙ стране к власти приходит барыга... ))
Папочка сгинул за океаном,
Leaving just a memory,
Оставив лишь воспоминания,
A snapshot in the family album.
Фотокарточку в семейном альбоме.
Daddy, what else did you leave for me?
Папа, что ещё ты оставил мне?
Daddy, what you leave behind for me?
Папа, что ты оставил мне после себя?
All in all it was just a brick in the wall.
В общем-то, это был лишь кирпич в стене.
All in all it was just the bricks in the wall.
В общем-то, это были лишь кирпичи в стене.
Another Brick In The Wall
тыць!
https://youtu.be/mcZObGo9Ba4
теперь будет "руцкий мир" от Вашингтона до Владивастока"...
Мексиканские чёрные ходоки, ***** хитрые, лазейку все равно найдут.
Так закончилась афера ЗЕбобы с Моторсичью.
А по нутру - хабадник, как и путин - вот почему в кремле так плясали,
когда, Трамп победил : появился свой человек в Вашингтоне, и не где-нибудь.
а прямо в Белом Доме, в Овальном кабинете.
Не выберут его на второй срок (за неистовую поддержку Израиля из бюджета страны)
и за дружбу со вторым лысеньким рыженьким шалунишкой.
Они бы вдвоём заделали конкурс красоты мальчиков и девочек.
Китай для США проблема. Роися для Украины проблема. Украина слила интересы США. США вполне закономерно остановили помощь Украине.