 Трамп направив $771 млн, що призначався на протидію Росії, на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Про це Шумер написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вкотре президент Трамп ставить (Росію. - Ред.) понад безпеку американського народу і його союзників. Скорочення фінансування на посилення наших перевірених часом європейських союзників проти російської агресії, щоб просувати політично вмотивований престижний проект президента, за який, як він обіцяв, заплатить Мексика - це обурливо, неправильно, і це послаблює нашу національну безпеку", - заявив сенатор.

Зазначається, що йдеться про перерозподіл коштів із програми "Європейська ініціатива стримування".

Читайте також: Група сенаторів США просить Трампа негайно виділити обіцяні Україні $250 млн на галузь безпеки

При цьому, згідно з твердженнями Шумера, Трамп уже вдруге за два тижні діє в інтересах Москви.

"Ця дія (зі $771 млн. - Ред.) до того ж із зволіканням надання допомоги українським військовим проти російської агресії - це вдруге за два тижні, коли президент Трамп прямо допомагає президенту Путіну з його ворожої кампанією з підриву НАТО і трансатлантичних відносин", - написав Шумер.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер повідомив лідерам Конгресу, в тому числі Шумеру, про рішення перерозподілити кошти, виділені на військові проекти, на будівництво прикордонної стіни з Мексикою: всього глава Пентагону схвалив перерозподіл $3,6 млрд на будівництво понад 280 км стіни на кордоні США і Мексики.

Також читайте: Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Представники Міноборони заявили, що цим рішенням будуть порушені 127 проектів. Перші $1,8 млрд надійдуть від відкладених будівельних проектів за межами США. Другий транш надійде від відкладених проектів всередині США.

Раніше цього тижня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі і Чак Шумер виступили проти такого рішення адміністрації президента Дональда Трампа.