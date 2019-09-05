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 За кордоном
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Все про:Мексика (22) Росія (19666) США (5356) Трамп (1944)

 Трамп направив $771 млн, що призначався на протидію Росії, на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Сенатор-демократ Чак Шумер звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що він задіяв $771 млн, спочатку передбачених на стримування РФ в Європі, для будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні.

Про це Шумер написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вкотре президент Трамп ставить (Росію. - Ред.) понад безпеку американського народу і його союзників. Скорочення фінансування на посилення наших перевірених часом європейських союзників проти російської агресії, щоб просувати політично вмотивований престижний проект президента, за який, як він обіцяв, заплатить Мексика - це обурливо, неправильно, і це послаблює нашу національну безпеку", - заявив сенатор.

Зазначається, що йдеться про перерозподіл коштів із програми "Європейська ініціатива стримування".

Читайте також: Група сенаторів США просить Трампа негайно виділити обіцяні Україні $250 млн на галузь безпеки

При цьому, згідно з твердженнями Шумера, Трамп уже вдруге за два тижні діє в інтересах Москви.

"Ця дія (зі $771 млн. - Ред.) до того ж із зволіканням надання допомоги українським військовим проти російської агресії - це вдруге за два тижні, коли президент Трамп прямо допомагає президенту Путіну з його ворожої кампанією з підриву НАТО і трансатлантичних відносин", - написав Шумер.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер повідомив лідерам Конгресу, в тому числі Шумеру, про рішення перерозподілити кошти, виділені на військові проекти, на будівництво прикордонної стіни з Мексикою: всього глава Пентагону схвалив перерозподіл $3,6 млрд на будівництво понад 280 км стіни на кордоні США і Мексики.

Також читайте: Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Представники Міноборони заявили, що цим рішенням будуть порушені 127 проектів. Перші $1,8 млрд надійдуть від відкладених будівельних проектів за межами США. Другий транш надійде від відкладених проектів всередині США.

Раніше цього тижня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі і Чак Шумер виступили проти такого рішення адміністрації президента Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146783
 
 
 Топ коментарі
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Ха-хаха))
Когда в ЛЮБОЙ стране к власти приходит барыга... ))
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Трамп создатель и участник множества шоу программ.
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кацапы типа далеко,а мексы лезут через кактусы.Нужно стену сварганить.А лучше и дешевле -вырыть ров с пираньями
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Daddy's gone across the ocean,

Папочка сгинул за океаном,

Leaving just a memory,

Оставив лишь воспоминания,

A snapshot in the family album.

Фотокарточку в семейном альбоме.

Daddy, what else did you leave for me?

Папа, что ещё ты оставил мне?

Daddy, what you leave behind for me?

Папа, что ты оставил мне после себя?

All in all it was just a brick in the wall.

В общем-то, это был лишь кирпич в стене.

All in all it was just the bricks in the wall.

В общем-то, это были лишь кирпичи в стене.

Another Brick In The Wall
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Чак Шумер всегда врет - яркий представитель демпартии. где врут всегда
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вместо "стены" с взбесившейся рашкой-стена с Мексикой...
теперь будет "руцкий мир" от Вашингтона до Владивастока"...
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Надеюсь,предназначенные для Украины 250 млн. не пойдут на колючую проволоку для этой стены? Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой - Цензор.НЕТ 5541
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Красавчик! 700 млн. паРашку всё равно не сдержат, а с Мексикой может и проканает.
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Ну да, Мексика ж обьявила США врагом 1 и вот-вот начнет вторжение,как тут без стены, еще катапульт надо понастроить, и котлы со смолой на стены
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Любитель ***** и узкого мира. С Китаем он гораздо строже
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Походу у Трампа «Зима близко» (с)
Мексиканские чёрные ходоки, ***** хитрые, лазейку все равно найдут.
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Сможет ли Америка ( США, да и Запад ( в общем понимании), после ухода Трамбона, даже за четверть века исправить то что он наворотит. А если это продлится и "второй срок", то возможно это вообще станет необратимым началом конца. В общем влипли янки по полной, просто наваждение какое то.
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Ну Америка вистоїть, а нам з Зеклоуном світить розвал.
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Еще один дебилоид. Сколько же ***** завербовал или запугал людей по всему миру. Терроризм оказывается ето почтенная и популярная профессия в 21 веке. Пока Украина не восстановит хоть частично свой ядерный потенциал нас и дальше будут подкидать под жопу кому не лень. Такие как Трамп скорее захотят наладить отношения с Ыном у которого есть ядерная дубинка чем с беззубой бабушкой Украиной, которая моет полы в Польше. Украинцы наверное напоминают Трампу мексикосов по своему образу жизни
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Собственно это он и обещал на выборах. Заняться внутренними делами Америки и налаживать жизнь её граждан, а не тратить деньги невесть на что за пределами страны... Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой - Цензор.НЕТ 1875
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Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой - Цензор.НЕТ 9880

Так закончилась афера ЗЕбобы с Моторсичью.
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Значит Трамп боится мексиканцев больше чем рассиян .
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не думаю, что он кого-то боится. Но россияне черти где, а мексиканская граница под боком.
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Трамп по маме этнический скрипач и юрист.
А по нутру - хабадник, как и путин - вот почему в кремле так плясали,
когда, Трамп победил : появился свой человек в Вашингтоне, и не где-нибудь.
а прямо в Белом Доме, в Овальном кабинете.
Не выберут его на второй срок (за неистовую поддержку Израиля из бюджета страны)
и за дружбу со вторым лысеньким рыженьким шалунишкой.
Они бы вдвоём заделали конкурс красоты мальчиков и девочек.
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Кроля уже вспоминали? Тоже знатный стеностроитель)
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Не знаю для чего и почему , но вспомнилась авария на нефтедобывных вышках в мексиканском заливе . Путин был не при чём , даже может предлагал свою помощь , шоб дольше вытекало ... .
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Там давно уже тоннели как во вьетнаме)) Хотя распил знатный. Чет типа нашей стены.)
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просто трамп знает где популизм, а где реальная проблема, рф для сша дальний кордон, торговли особой нет, бесконтрольной миграции нет, вала наркоты нет, так, перебрехиваются через океан
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А Украина, которая типа воюет с Роисей и претендует на помощь, отдает Роисе свидетелей и продает военные технологии Китаю (Моторсич ага).
Китай для США проблема. Роися для Украины проблема. Украина слила интересы США. США вполне закономерно остановили помощь Украине.
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европа наступает с мексики, надо срочно стену
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Похоже Трамп не верит, что Путин нападёт.
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