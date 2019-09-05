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Все про:США (5356) Донбас (12920) нормандська четвірка (548) Помпео (133)

 США сподіваються, що Зеленський дасть новий поштовх нормандському формату, - Помпео

У Вашингтоні очікують, що зміна керівництва в Україні надасть новий поштовх мирному процесові на Донбасі.

Про це держсекретар США Майк Помпео заявив в ексклюзивному інтерв’ю The Daily Signal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Ми активно намагаємось віднайти вірний набір рішень. Сподіваємось, це можна розв'язати. Ми також справді сподіваємось, що нове керівництво в Україні надасть нового поштовху Нормандському формату", - заявив дипломат, додавши, що саме Росія має зробити кроки для деескалації ситуації.

Державний секретар відмовився робити припущення щодо того, чи будуть США брати безпосередню участь у мирних переговорах, але зауважив, що Сполучені Штати залишаються активно залученими в цей процес.

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На думку Помпео, звільнення двадцяти чотирьох українських моряків було б гарним початком для переговорів з боку Путіна.

Коментуючи інформацію щодо затримки військової допомоги Україні з боку США, Помпео сказав, що вони постійно переглядають свою політику, аби переконатися, що гроші платників податків витрачаються у найкращих інтересах США.

Помпео підкреслив, що Сполучені Штати продовжують не визнавати спробу анексії Криму Росією та засуджують вторгнення Росії до України.

"Ми дуже чітко зазначили нашу позицію стосовно ролі Росії в Україні, - заявив Помпео. – Ми знаємо, Європа знає – всі розуміють, що це українська територія і наша позиція не може бути чіткішою".

Водночас Помпео наголосив на важливості підтримки діалогу з Росією, зокрема з питання тероризму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146781
 
 
 Топ коментарі
 
Толчок он даст после того как просрёться после шаурмы в фонтан ....!!!!
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Надеятся слить Украину по хуйловскому сценарию - рос миротворцы на линии соприкосновения. Вот тогда и понесётся все... это будет не путч.
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Ты что сказать то хотело зебобик? Шось прогавкав непонятное...
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Толчок он даст после того как просрёться после шаурмы в фонтан ....!!!!
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Опыт есть, он как клавиши толкал на рАялЄ США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео - Цензор.НЕТ 1742
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Надеятся слить Украину по *********** сценарию - рос миротворцы на линии соприкосновения. Вот тогда и понесётся все... это будет не путч.
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Помню фильм был такой. там тоже был "нужен толчок"

США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео - Цензор.НЕТ 2596
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Торчек у нас уже есть, благодаря зебилам.
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Если торчок норманскому формату не даст новый толчок то будут все в кусты бегать или в подъезды. США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео - Цензор.НЕТ 9388
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В Вашингтоне ожидают, что смена руководства в Украине даст новый толчок мирному процессу на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3146781

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------толчок

соударение, столкновение, удар, нажим, пинок; импульс, стимул, побуждение; возбуждение; форшток, рынок, сральник, упражнение, поджопник, унитаз, сигнал, афтершток, туалет, пендюль, барахолка, эйекция, пендаль, толкучка, толкучий, толкучий рынок
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Комментируя информацию о задержке военной помощи Украине со стороны США, Помпео сказал, что они постоянно пересматривают свою политику, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков тратятся в лучших интересах США. Источник: https://censor.net.ua/n3146781

Бо ж крик «Порошенко з Свинарчуками все вкрали !!!!!!»
Де судові рішення?
«Расслєдованія тупих овець Бужанського»?
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смена руководства в Украине даст новый толчок Источник: https://censor.net.ua/n3146781 - за "толкчом" це до соєвих ! США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео - Цензор.НЕТ 4843 ......
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Ты что сказать то хотело зебобик? Шось прогавкав непонятное...
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Освобождение Цемаха звонкая пощёчина ЕС, 40 депутатов Европарламента обращались к Зеленскому с просьбой не делать этого, что ему теперь говорить на встрече в нормандском формате, разве что ручку Путину поцеловать с шуточками-прибауточками, впрочем не удивлюсь.
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Он причастен с к сбитию украинских самолетов и вертолетов в 2014г - свинья рашисткая!
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Скільки вбив Совєтскій Союз/Россія, ніхто з ним не зрівняється.
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Союз такую плюху за корейский боинг отхватил, что развалился, ну не только из-за боинга. И замечу, про боинг, те кому надо, помнили десятилетиями.
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Совок своих загубил столько,что никакие америкосы не нужны.Так что мимо.
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пропукинец, хрюкай у себя в пропукинской пидороссии))
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Кацапчику, тут воттки не наливають. І сховай свої роги, вони у монітор не вміщуються.
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Штати зробили дише ОДНУ помилку: скинули дві ядерні бомби (причому НЕ останні) на Японію. Краще би на Маскву. Весь світ зрозумів би їх правильно. Так, кацапчику? Як там твій Опель чи Фольксваген, який ти доїжджаєш за онуком зольдата Вермахту? Бігає? з колорадками на дзеркалах?
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Толчок на жаргоне -Туалет, сортир, унитаз, горшок. США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео - Цензор.НЕТ 6557
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Зебилы , можете объяснить что это такое , когда отдают в Россию гражданина Украины , который не совершал даже в России приступление, это уже беспредел от Зали или что другое нарушение законов
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какой толчок? мексиканцы лезут!!! родина в апаснасти!!!!
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СБУ зеленський вже дав "толчок" - то наркобарона відпустили і ніхто не покараний. Тепер цінного свідка громадянина України "міняють"... І це ще тільки він входіт во вкус.
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Он кстати подозреваемый а не свидетель
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Не, ну ты посмотри, они еще и на Украину давят. Как будто ето от Украины зависит. Какой толчек и какая деескалация ситуации? Хотите капитуляции Украины? Ножно подвести артиллерию и расх*ярить Донецк и Луганск чтобы ниодин враг не смог спрятаться в руинах. А кто выживет того в клетки и в зоопарк. Вот ето будет деескалация ситуации.
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Взагалі-то "толчок" це дирка в сортирі. Так що марно американці очікують на щось пристойне від Параші 😕
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Лучше будапештскому...Гаранты хре-овы. Украинскому МИДу нужно с трибуны ООН сказать что Украина понимает желание Сев. Кореи ( КНДР) и Ирана иметь ядерное оружие, потому что всяческие "гарантии", не стоят той бумаги на которой они изложены. И мы тому пример. ( по собственной глупости), в отличии от Индии, Пакистана, Израиля...
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"При этом он добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации ситуации. "
Но эта надежда противоречит нормандскому формату - капитуляции

Источник: https://censor.net.ua/n3146781"
Но
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Петя уже ничё не даст.После нового года прийдётся только отдавать.
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вальцманоиды зрадофилы снова разгоняют зраду))
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скоріше за все клоун *** відсосе у ***** і попробує здать Україну..але *** нарколигі в сраку...пізда фонтанному нарколигі буде!
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куйло дал толчок манекену"зе" ,цемах сразу на свободе,штаты тоже дали толчок рашисту-монеты против рашиста трамплин кремлевский шалунишка от штатов,направил против мексиканцев...
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Торчок і Помпео сидітимуть на толчку і говоритимуть про формат.

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