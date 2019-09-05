 США сподіваються, що Зеленський дасть новий поштовх нормандському формату, - Помпео

Про це держсекретар США Майк Помпео заявив в ексклюзивному інтерв’ю The Daily Signal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Ми активно намагаємось віднайти вірний набір рішень. Сподіваємось, це можна розв'язати. Ми також справді сподіваємось, що нове керівництво в Україні надасть нового поштовху Нормандському формату", - заявив дипломат, додавши, що саме Росія має зробити кроки для деескалації ситуації.
Державний секретар відмовився робити припущення щодо того, чи будуть США брати безпосередню участь у мирних переговорах, але зауважив, що Сполучені Штати залишаються активно залученими в цей процес.
На думку Помпео, звільнення двадцяти чотирьох українських моряків було б гарним початком для переговорів з боку Путіна.
Коментуючи інформацію щодо затримки військової допомоги Україні з боку США, Помпео сказав, що вони постійно переглядають свою політику, аби переконатися, що гроші платників податків витрачаються у найкращих інтересах США.
Помпео підкреслив, що Сполучені Штати продовжують не визнавати спробу анексії Криму Росією та засуджують вторгнення Росії до України.
"Ми дуже чітко зазначили нашу позицію стосовно ролі Росії в Україні, - заявив Помпео. – Ми знаємо, Європа знає – всі розуміють, що це українська територія і наша позиція не може бути чіткішою".
Водночас Помпео наголосив на важливості підтримки діалогу з Росією, зокрема з питання тероризму.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------толчок
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толчок в толчок ))))
Бо ж крик «Порошенко з Свинарчуками все вкрали !!!!!!»
Де судові рішення?
«Расслєдованія тупих овець Бужанського»?
Деточка! А вам не кажется, что ваше место возле параши ...
Но эта надежда противоречит нормандскому формату - капитуляции
Источник: https://censor.net.ua/n3146781"
Но