EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  190  4
Матеріали за темою:
Все про:суд (5497) Антикорупційний суд (427) Крук Євген (1)

 Рада повинна чіткіше визначити підсудність справ для Антикорупційного суду, - заступник голови ВАКС Крук

Верховна Рада має прийняти закон, який прибере правову невизначеність щодо роботи Вищого антикорупційного суду.

Про це заявив заступник голови ВАКС Євген Крук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське..

"Зараз є конфлікт норм, певна невизначеність із підсудністю ВАКС, і її треба усунути. Її можна усунути як у сторону зменшення кількості справ, так і в бік більшої кількості", - сказав Крук.

Суддя пояснив, що Антикорупційний суд має за законом чітко отримати повноваження на розгляд справ або виключно Національного антикорупційного бюро, або на розгляд інших корупційних справ. У справах НАБУ корупційні суми набагато вищі за інші, додав він.

"Суду можуть залишити близько 200 справ, які розслідує НАБУ, або 3 600 усіх справ, включно з тими, в яких брали участь інші правоохоронні органи. Там суми набагато менше 500 тис.", - сказав Крук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мета Антикорупційного суду - повне викорінення корупції через 50-70 років, - суддя

Суддя нагадав, що президент Володимир Зеленський згадував про це і пообіцяв допомогти вирішити це питання.

Крук наголосив, що ухвалення такого законопроекту дуже важливе, бо є ризик скасування вироків суду через Європейський суд із прав людини.

"В ЄСПЛ є стаття 6, яка вимагає, щоб справа слухалася судом, який встановлений законом. Якщо буде певна невизначеність, чи є ми судом, встановленим законом, це може бути підставою для скасування рішення", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146780
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Рада катаеться на самокате ...АльО!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
почалося. Непоганий старт - гарні заяви.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору