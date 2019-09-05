 Слідчі СБУ побували на "АрселорМіттал" у Кривому Розі в рамках розслідування справи про екоцид

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.
"Сьогодні вранці співробітники СБУ повернулися на підприємство для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва. Правоохоронці спільно з фахівцями обласної екологічної інспекції проводять заміри на стаціонарних джерелах викидів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що СБУ проводить розслідування кримінальної справи за статтею 441 Кримінального кодексу України ("Екоцид").
Крім того, за інформацією "АрселорМіттал Кривий Ріг", сьогодні на підприємство прибули також представники Державної інспекції ядерного регулювання України, щоб провести позапланову інспекційну перевірку на новій машині безперервного лиття заготовок №3. При цьому вони посилалися на лист Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 21 серпня 2019 №8/2/2-6817, однак надати його представникам підприємства відмовилися, стверджують у компанії.
"У результаті підприємство відмовило в перевірці представникам інспекції ядерного регулювання", - йдеться в пресрелізі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".
8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.
ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.
переживаю за лісників