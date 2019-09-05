 Слідчі СБУ побували на "АрселорМіттал" у Кривому Розі в рамках розслідування справи про екоцид

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"Сьогодні вранці співробітники СБУ повернулися на підприємство для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва. Правоохоронці спільно з фахівцями обласної екологічної інспекції проводять заміри на стаціонарних джерелах викидів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ проводить розслідування кримінальної справи за статтею 441 Кримінального кодексу України ("Екоцид").

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Крім того, за інформацією "АрселорМіттал Кривий Ріг", сьогодні на підприємство прибули також представники Державної інспекції ядерного регулювання України, щоб провести позапланову інспекційну перевірку на новій машині безперервного лиття заготовок №3. При цьому вони посилалися на лист Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 21 серпня 2019 №8/2/2-6817, однак надати його представникам підприємства відмовилися, стверджують у компанії.

"У результаті підприємство відмовило в перевірці представникам інспекції ядерного регулювання", - йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.