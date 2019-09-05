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Все про:ДТП (2480) Зайцева (83) Дронов (47)

 Адвокату потерпілих відмовили в інформації про місця відбування покарання Зайцевої та Дронова

Адвокат потерпілих у ДТП на вулиці Сумській в Харкові Лариса Матвєєва повідомила 5 вересня, що Харківський слідчий ізолятор відмовив їй у наданні інформації про те, де відбуватимуть покарання визнані винними Олена Зайцева і Геннадій Дронов. Підставою для відмови в пенітенціарній установі назвали конфіденційність такої інформації, вказала Матвєєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Цікаво, коли стала конфіденційною інформація тільки для представника потерпілих у справі, тоді як всі ЗМІ вже обговорюють умови проживання в цих установах. Чи проблема саме в документальному підтвердженні цієї інформації?" - написала Матвєєва.

Увечері 4 вересня Лариса Матвєєва зазначила, що, за її даними, Олена Зайцева відбуватиме покарання в полегшених умовах у Дніпропетровській області.

За словами захисниці постраждалих, позбавлення волі на 10 років передбачає етапування в колонію з ізоляцією. Однак, Покровський виправний центр №79, в якому перебуває Зайцева, призначений для засуджених без ізоляції від суспільства.

Таким людям суд обмежує свободу, а не позбавляє її, як цього вимагає вирок Зайцевої.

Засуджену до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олену Зайцеву доставили до виправного центру на території Дніпропетровської області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили 4 вересня в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції у відповідь на інформаційний запит у середу.

За даними відомства 2 вересня засуджену етапували в Покровський виправний центр (№79).

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання покарань, якому підпорядкований заклад, коментарів поки не дають. За даними з сайту управління, виправний центр №79 в Покрові (колишнє Орджонікідзе) - установа відкритого типу для утримання жінок, засуджених до обмеження волі.

Другого засудженого до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумщині Геннадія Дронова наприкінці серпня етапували у Крюківську виправну колонію №29 на Полтавщині.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146778
 
 
 Топ коментарі
 
Дронов може, як повністю невинуватий, і посидить трохи, а Зайцева зараз десь розсікає на кабріолеті по Півдню Франції з новими документами на Жемапель якусь. Папіки в неї настільки всіх залякали, що досі ніхто вголос навіть не сказав - хто вони такі. Але ким би вони не були вони калічать свою дочку. Роблять з неї потвору. Власне вже зробили
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Ясен фиг. Теперь Зекоманда у руля. Выпускают и отдают всякую нечесть кацапскую. И этих тварей тоже - или отпустят, или в харомы какие-то поселят. Типа сидят...
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Ясен фиг. Теперь Зекоманда у руля. Выпускают и отдают всякую нечесть кацапскую. И этих тварей тоже - или отпустят, или в харомы какие-то поселят. Типа сидят...
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НЄпАрАдАк, у Адной из комнат тЄлЄвізЄр ящиком. А нАдА как минимум 4К, мляТЬ...
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Не говори... Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 8208 Наверное ей и досталась эта комната, бедняжка... Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 8208 Интересно хоть вайХВаем АбИспЄчілі, мляТЬ?...
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вайхвай, наверное только в карцере не ловит)))
и там, в карцере, еще занавесочки без рюшиков...ну чтоб разница была видна )))))
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ВААЩе, мляТЬ в нЄчЄлАвЄчЄскіх условиях сАдержат... Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 8697
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Ничё, я слышал Шо мАлАдая ******* ФсЙО пАрешаетЬ Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 443
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Год за два, а то и за три нАда считать в таких условиях
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Якийсь будинок відпочинку, а людей нема. Де жінки? Навіщо поховали?
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вони марафет наводять...красоту вбивчу)))
(а я знаю де вони? може щоб не ганьбити перед знайомими? чи шоб не заважали... промороліку?))))
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то яка ж то тюрма??? Санаторій. Тільки пустий - людей не видко. Шо? всі в увольнітєльну пішли?
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Нова влада, теперь зепортновский суд непременно ее отпустит, уже отпустил наверно.
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А они вообще в тюрьме есть? 😂 О времена, о нравы!
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Дронов може, як повністю невинуватий, і посидить трохи, а Зайцева зараз десь розсікає на кабріолеті по Півдню Франції з новими документами на Жемапель якусь. Папіки в неї настільки всіх залякали, що досі ніхто вголос навіть не сказав - хто вони такі. Але ким би вони не були вони калічать свою дочку. Роблять з неї потвору. Власне вже зробили
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Она своё получит ещё. При такой страсти к быстрой езде и наркотикам расшибется в ДТП и хорошо если с собой снова кого-то невинного не прихватит.
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Дронов виноват ровно столько,сколько и Зайцева,не больше и не меньше.
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це правда! якщо подивитися на київські вулиці - не всі ще зрозуміли, що старт на жовте світло - це гра з черговою зайцевою.
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але тоді хтось схожий має сидіти замість неї. Таку ще спробуй знайди..та й родиме п'ятно дуже примітне - навряд чи зробиш...так, що версія щодо Франція практично неможлива.
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