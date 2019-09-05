 Адвокату потерпілих відмовили в інформації про місця відбування покарання Зайцевої та Дронова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
"Цікаво, коли стала конфіденційною інформація тільки для представника потерпілих у справі, тоді як всі ЗМІ вже обговорюють умови проживання в цих установах. Чи проблема саме в документальному підтвердженні цієї інформації?" - написала Матвєєва.
Увечері 4 вересня Лариса Матвєєва зазначила, що, за її даними, Олена Зайцева відбуватиме покарання в полегшених умовах у Дніпропетровській області.
За словами захисниці постраждалих, позбавлення волі на 10 років передбачає етапування в колонію з ізоляцією. Однак, Покровський виправний центр №79, в якому перебуває Зайцева, призначений для засуджених без ізоляції від суспільства.
Таким людям суд обмежує свободу, а не позбавляє її, як цього вимагає вирок Зайцевої.
Засуджену до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олену Зайцеву доставили до виправного центру на території Дніпропетровської області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили 4 вересня в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції у відповідь на інформаційний запит у середу.
За даними відомства 2 вересня засуджену етапували в Покровський виправний центр (№79).
У Південно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання покарань, якому підпорядкований заклад, коментарів поки не дають. За даними з сайту управління, виправний центр №79 в Покрові (колишнє Орджонікідзе) - установа відкритого типу для утримання жінок, засуджених до обмеження волі.
Другого засудженого до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумщині Геннадія Дронова наприкінці серпня етапували у Крюківську виправну колонію №29 на Полтавщині.
тыць!
https://youtu.be/bSYGoxcfjXk
и там, в карцере, еще занавесочки без рюшиков...ну чтоб разница была видна )))))
(а я знаю де вони? може щоб не ганьбити перед знайомими? чи шоб не заважали... промороліку?))))
побежда..
пораждает зло!