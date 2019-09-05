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Все про:Нідерланди (437) СБУ (4691) Ромалійська Ірина (384) Цемах (17)

 Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська

Голландські слідчі прибули до Києва для того, щоб допитати колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Володимира Цемаха.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключове:

  1. Цемах у нідерландській справі про збитого з російського бука боїнга не свідок, він - підозрюваний.
  2. Мої джерела стверджують, що голландські слідчі від суботи перебувають у Києві. Чи дав Цемах їм свідчення, я не знаю", - написала вона.

Крім того, Ромалійська стверджує, що під час операції з вивезення Цемаха з окупованої частини Донецької області загинув один співробітник СБУ, ще двох було поранено.

"Україна отримала Цемаха, як мінімум, ціною одного життя", - підсумувала журналістка.

Читайте також: Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17

Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська 01

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146776
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 10 ч.10 часов назад



Развал украинского государства, превращение его в авторитаризм идет полным ходом. Заленский и его кукловоды пишут самую позорную страницу в истории Украины. Прокурор Пересада: «Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації».
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при зельцмане отпустили .... можешь узбагоиться шмаркатый....
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Красота - Голландци приехали а зеля его отпустил. Зробили це разом...
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Следующий майдан?Порохососы живут в параллельной реальности?Кто вам эти методички пишет,что за дебилы?раз десять уже тут про майдан и восстание свиноботы написали. Свинорылых так народ любит.так поддерживает- что вы курите.идиоты )Ты и то тут строчишь за бабло.майданщик...
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А зачем его допрашивать? Он обещал больше Боинги не сбивать. Он исправился и его отпустили.
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Одновременно с падлючим освобождением Цемаха в угоду Путину начали наезд на каналы Медведчука и грозить финансовым расследованием про русские деньги. Это чтобы таки сорвать освобождение наших пленных? Подождать не могли- когда наши будут дома? Идиотизм ради пиара?
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Нахрен иди вместе с "вашими". Никогда они не будут дома. ***** будет захватывать все новых и новых заложников, пока криворогий шлимазл не сдаст ему Украину окончательно. Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 7303
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Сколько эта тварь сидела в СИЗО а голландцы только сейчас зачесались....!?!? Ну почему вокруг одни дебилы.. ???????
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Знов зозулі голос чути в лісі,
Кулемет заховано у стрісі.
А москаль іде селом, співає,
Тьохнув постріл - москаля немає.

Приспів
Гарно б'ються хлопці українські,
Не страшні їм сепари злодійські,
Снайпер у лісочку,
В тихому куточку
Жде падлюку, жде.

Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 2686

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А рекордною кількістю проголосуали водинтур за добре відомого з 2005го шахрая і пройдисвіта. І потім всі п'ять років селфі з ним робили. Ганьба
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Прежде, чем впадать в депрессию или понижать самооценку, посмотрите, не окружены ли Вы идиотами (с).
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Я хочу знати імена цих суддів, що відпустили цемаха.
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"В JIT возмущены решением Киевского апелляционного суда, который освободил из-под стражи Цемаха".

Як би ви ставились до країни яка таке утнула?Плювати в Зе,суддів Апеляційного суду ......це таке.А в мене ,в країну за що?
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А что конкретно то уткнули?
Цемах у нас проходит по другому уголовному делу не связанному с боингом.
У нас так уж случилось что такие обмены освобождения это обычная практика причем это приветствуется нашими западными партнерами.
Следствию по боингу никто не препятствует.
Пусть допрвшивают опрашивают и любые предусмотренные законами действия проводят.
Требовать держать человека в тюрьме по другому любому обвинению потому что приедут следователи из Нидерландов и им так удобно это вообще дикость африканская.
Любой ЕСПЧ вам это подвердит.
Хватит истерить уже.
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Цемах в нидерландском деле о убитом из российского БУКа боинге не свидетель, он - подозреваемый.Источник: https://censor.net.ua/n3146776

По якій іншій справі він "проходит"?Простого сепара не тягли би через лінію фронту з такими втратами.
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А Украина какое отношение к Нидерландскому делу имеет?
Какие у Украины основания держать его в тюрьме для удобства нидерландских следователей?
Нидерландские следователи это самостоятельные фигуры и у них отдельное самостоятельное дело и если они хотят с ним что то делать они должны задействовать предусмотренные законом механизмы а не просьбы подержать его в тюрьме просто так для их удобства.
Ну у нас же тут не Африка?
Вам не стыдно вообще?
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а он преступление совершал не на территории украины???
зебилы оно и есть зебилы..))))))))))))) б... слов нект
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Он был боевиком днр и воевал против Украины. За это лет 15 дают.
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И что?
А других которых уже поменяли можно было менять?
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9 травня 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії та російського президента Володимира Путіна до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга". У позові РФ та В.Путін вказуються як відповідачі і вимагається компенсація розмірі $10 млн за кожного пасажира.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3105336

10 000 000*298=???
Где деньги Зин?
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І всі мовчки проковтнули! СБУ виписує перепустку на непідконтрольні території, Цемах зникає в цій дирі і все це тишком нишком. Ніяких "нацжінок", євробляхерів, "активістів". Вони свій запал використали з "мародерами", які захистили Україну! Розпач!
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Свинорылые! Больше визжите, моряки на вашей совести
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Суд сказав, що вони не винні і їх хупло має відпустити. Але прєпіздєнт хоче їх обміняти, дибіл тому що.
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если убрать истерику порохоботов и им сочувствующих на этом сайте, в сухом остатке имеем - ценного свидетеля таки выпотрошили допросили европейские следователи и теперь вся эта возня "евродепутатов" и местных проплаченых "активистов" не стоит и выведенного яйца - подследственный допрошен, показания запротоколированны, тело(без двух минут покойник) можно менять на наших ребят
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Нет, зеро выпустил Цемаха прямо под носом у голландских следователей находящихся в Киеве!
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Если его допросили, петики застрелятся? Давайте договоримся.
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Та хто про цього Цемаха раніше чув? І без нього доказів до біса. З якого переляку він такий цінний свідок? Він що, розкаявся та заприсягнув дати свідчення проти рашки у Гаазі? Ні!
Чому мають вірити словам цього урода-сєпара? Якби він був такий цінний свідок, цю потвору давно прибрали би як захарченка, гіві та інших.
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Так вроде ж из Голландии была уже претензия, что теперь не смогут допросить террориста. Получается, что с субботы сидели ждали, а в четверг Зеля дал команду отпустить назло Голландцам.
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Хай свої претензії засунуть собі у сраку, разом із "глибокою стурбованістю", поверненням рашки у ПАРЄ та Північним потоком. Що заважало допитати начебто о...ть якого свідка протягом ДВОХ МІСЯЦІВ з його арешту? Скіфське золото голандцям руки/ноги скрутило?
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Мордва украиномовная,подзавали свое кремблевское хлебальце,распоясалось воно,верещит, наполягає...
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Куда смотрят родственникии побратимі погибших Воинов? У них полное моральное право свергать власть предателей. Или они уже не козацкого роду?
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Т.е. Всё ещё значительно хуже!!!Зеро выпустил Цемаха прямо под носом у голландские следователей находящихся в Киеве!
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почему не жирным шрифтом?????? Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 3948 Veter Isinski

Нет, зеро выпустил Цемаха прямо под носом у голландских следователей находящихся в Киеве!
05.09.2019 23:17



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Интересно суд вынес такое решение самостоятельно или под давлением? Если под давлением то кого? Зеленского или Порошенко? Хотите узнать правду? Ищите, кому это выгодно!
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В итоге "выяснится" что Боинг был наполнен покойниками, а сбил его украинский самолет морской торпедой по личному распоряжению кровавого пастора.
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Даже страшно предположить, какие ожидаются события...
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Таких, як ти, треба висилати в кацапстан бидлячими ваґонами без жодного викрадання.
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Тебя уже заслали из раши. Те же принципы.
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Тебя этими вагонами рашистко-быдлячими и заслали в Украину. Чисто рашисткие замашки.
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А себе не хочешь пожелать погибнуть вместе с семьей в Боинге?
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Для меня, как и для любого нормального украинца, в тысячу раз важнее жизнь любого нашего заложника, чем всякие там политические сообразности.
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Так самое главное ЗЕ в норку забился ни опровержения ничего курят бамбук всем СН просто инфо вакум
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Якщо подумати без емоцій:Нідерланди мали доволі часу,щоб допитати цього прутня,Нідерланди співпрацюють з Казластаном по "північномупотоку" без мук совісті,Цимах ***** всеодно завалить,як небезпечного свідка,щоб судити ***** і Казластан в Гаазі ***** перемогти їх у війні і тільки тоді волочити до суду. Висновок обмін ************* на наших хлопців нам вигідна,а Цимаху полюбе гаплик
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Что ты пишешь? Смотри пункт 1.Цемех подозреваемый.Для вручение подозрения нужно было время.И причем тут позиция Нидирландов по северному потокк?Это межлународная следственная комиссия (Нидирланды,Украина,Малазия).
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Да.єтот- известній ************ негодяй ,ті вроде первій день на ЦН
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Цемах, як свідок, виявивсь не цікавим. Садити його - а навіщо? Його свої грохнуть. Хто повіре, що він всіх їх не здав?
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Можна ще мідальку якусь на його адресу вислати. Побільше розміром. Йому її там в дупу заштовхають перед стратою
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Да там и сдавать ему нечего было. Он что, приказ отдавал?Кнопку нажимал?Всего лишь помогал прятать этот Бук(да и помогал ли, а не в пьяном угаре кому-то похвастался?). Так что может и не такой ценный свидетель/обвиняемый. Хрен сейчас вообще разберёшь что с ним.
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Нє, нє, нє! Цемах всіх здав! Всіх всіх! Укропам! Бо вони його відпустили! Тому в підвал його і до батареї! Поки не визнається, падлюка! Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 4265
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Я уже и не пытаюсь понять всех хитросплетений вокруг этого Хайпа дня лучше подожду, может что прояснится попозже. Нервы хоть спокойнее будут.
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Возможно его уже допросили два дня назад и отпустили. Журналистика нынче высший класс - пробивает дно в который раз
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Ну, що, догрались з слугами до ями?! Хто тепер може спрогнозувати, що буде з Украіною через день, неділю, місяць,рік?! Путін знав що робе, Зеленський- ні! Завтра армія вже не буде вірити навіть собі! Хлопців з СБУ не те що шкода, це для них повна моральна катівня. Тепер про гроші. Те, що суд Голандський прийме рішення не на користь Украіни по справедливості,навіть і не розраховуйте. Тепер, окрім втрати авторитету порядночсті до Європейськоі спільноти, нам повісять мабуть весь млрд.євро компесацій за загиблих. Сьогодні в Кремлі знову свято! І це свято подарував ім наш,чи вже ненаш новообраний. Чекайте трагедій в Украіні. Кожен з 30 млн.дорослих повинен скоро заплатить по 300 000 грв. Дай Бог, щоб нас минув цей дурний сон від ....цієі свори!
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зеля в сговоре с путей...))))) оба понимают
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Не наганяй жаху панікер,головний ворог і вбивця ***** і знають про це і в Нідерландах,але лізуть йому в дупло без мила.
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Опача.
Вже ж у парі минулих новин в коментах зебілів просто перло на тему "як ван такий важливий то хай приїзджають/забирають".
Виявляеться таки приїхали.
Ну що зебіли, як роса?
З такою її кількістю скоро на вас гриби виростуть.
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Так пусть забирают.
А что нам с ним делать с этим Цемахом?
У нас же даже такого раздела в уголовном кодексе нет.
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Хай забирають, тільки ось кого тепер їм забирать?
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Да это вообще их проблемы как и что им делать.
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Кримінальний кодекс:

Розділ XIX
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ)
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Остроумно.
А скажите почему воинская и военная часть это одно и тоже.
А преступления - нет?
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спалилися шпийон? действительно У ВАС в Уголовном кодексе РФ - военных преступлний - нет.
От шпийон неподготовленный - проговорился - у нас говорит военных преступлений нет...
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Да уж.
Пропал калабуховский дом...
А Вы точно адвокат?
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АВАНТУРНИКИ ПРИ должностях
как то так то
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За всеми этими страстями из-за освобождения Цемаха мы совсем забыли, какую услугу нам оказало правительство Нидерландов, фактически проигнорировав результаты референдума по Ассоциации Украины и ЕС. "После оглашения итогов референдума более 2/3 депутатов парламента Нидерландов высказались за утверждение его результатов и сделали попытку принятия Закона о денонсации Соглашения об ассоциации[5][9]. Правительство Нидерландов после долгого политического маневрирования[10][11][12] сначала признало, что шансы на ратификацию «невелики»[13], но затем Марк Рютте, выступая в парламенте Нидерландов, заявил, что, по его мнению, «в конечном итоге мы не ратифицируем соглашение»[14]." Но тем не менее, "23 февраля 2017 года Палата представителей парламента Нидерландов в последний день своей работы перед новыми парламентскими выборами большинством голосов повторно ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза[44]. «За» проголосовали 89 депутатов, «против» - 55[44]. И вот пришла наша благодарность!
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Ви вірите, що голандцям цей Цемах потрібен був? Вони його мали тримати в буцегарні у себе? Як графа Монте Кристо? Чи нехай по Амстердаму гуляє? Дати йому грошей, щоб не бомжував? А суд коли? Може Цемах ще раніше дуба вріже, ніж цей суд буде. А суд буде лише тоді, коли Раша гавкнеться. Тільки навіщо тоді взагалі цей суд потрібен буде, якщо Раша гавкнеться? Пуйла повісити треба? Так його і так є за що вішати.
Цей Цемах, як чемодан без ручки. І нафіг нікому не потрібний
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Тут справа не плєнних, рано чи пізно, в той чи інший спосіб їх би відпустили чи обміняли. Спрва в тому хто це зробив і чому. ***** не хоче видаватись мяким і смішним (як це правителю найсильнішої імперії виконувати рішення якихось гейропівських чи піндосовських організацій, виходить що він нижче них. Те саме що вказувати богу, чи вимагати щось від бога). І він ***** довго вагається обмірковує і проявляє ініціативу на власних умовах, тільки так як він хоче а не Зеля чи міжнародні організоції, і він не виконує рішення трибуналу чи резолюцію ООН, він робить те що йому захотілося. І от вам вся суть рашки, *****, а ЗЕля йому підіграв, тобто ***** зберіг обличчя як серед кацапів так і на зовні.
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«Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.»
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Бляха, Зеленского срочно под суд за госизмену.
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мне так кажется что помилование и освобождение граждан Украины с оружием в руках воевавших против законных властей и по ККУ заслуживающих 15 лет
и есть пряма державна зрада и повод для импичмента президента
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Только кто ж в земонораде за это проголосует?
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Многоходовочка розігрується як по нотам)) Спочатку ПОПовські ресурси нагнітають, потім реформований суд відпускає, ПОПовські ресурси волають щосили -"зілєнскійагенткрімля", атмосфера накаляється. А закінчиться як і всі пепині многоходовочки - повним фіаско))
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Описані тобою "многоходовочкі" існують лише у твоїх хворих фантазіях. Казки про папєрєдніков цікаві лише повним зебілам.
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Що за дурня, якщо цей цемах знає, що його зрештою обміняють і видадуть паРаші, то він ніяких свідчень не дасть. Лише якщо дати йому пожиттєвий термін і пообіцяти за свідчення зменшити строк, тоді він може щось і скаже
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Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 5923

так что заткнитесь, заботливые за любую цену
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