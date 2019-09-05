 Слідчі з Нідерландів від суботи перебувають у Києві для допиту Цемаха, - журналістка Ромалійська

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
"Ключове:
- Цемах у нідерландській справі про збитого з російського бука боїнга не свідок, він - підозрюваний.
- Мої джерела стверджують, що голландські слідчі від суботи перебувають у Києві. Чи дав Цемах їм свідчення, я не знаю", - написала вона.
Крім того, Ромалійська стверджує, що під час операції з вивезення Цемаха з окупованої частини Донецької області загинув один співробітник СБУ, ще двох було поранено.
"Україна отримала Цемаха, як мінімум, ціною одного життя", - підсумувала журналістка.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Кулемет заховано у стрісі.
А москаль іде селом, співає,
Тьохнув постріл - москаля немає.
Приспів
Гарно б'ються хлопці українські,
Не страшні їм сепари злодійські,
Снайпер у лісочку,
В тихому куточку
Жде падлюку, жде.
Як би ви ставились до країни яка таке утнула?Плювати в Зе,суддів Апеляційного суду ......це таке.А в мене ,в країну за що?
Цемах у нас проходит по другому уголовному делу не связанному с боингом.
У нас так уж случилось что такие обмены освобождения это обычная практика причем это приветствуется нашими западными партнерами.
Следствию по боингу никто не препятствует.
Пусть допрвшивают опрашивают и любые предусмотренные законами действия проводят.
Требовать держать человека в тюрьме по другому любому обвинению потому что приедут следователи из Нидерландов и им так удобно это вообще дикость африканская.
Любой ЕСПЧ вам это подвердит.
Хватит истерить уже.
По якій іншій справі він "проходит"?Простого сепара не тягли би через лінію фронту з такими втратами.
Какие у Украины основания держать его в тюрьме для удобства нидерландских следователей?
Нидерландские следователи это самостоятельные фигуры и у них отдельное самостоятельное дело и если они хотят с ним что то делать они должны задействовать предусмотренные законом механизмы а не просьбы подержать его в тюрьме просто так для их удобства.
Ну у нас же тут не Африка?
Вам не стыдно вообще?
зебилы оно и есть зебилы..))))))))))))) б... слов нект
А других которых уже поменяли можно было менять?
10 000 000*298=???
Где деньги Зин?
выпотрошилидопросили европейские следователи и теперь вся эта возня "евродепутатов" и местных проплаченых "активистов" не стоит и выведенного яйца - подследственный допрошен, показания запротоколированны, тело(без двух минут покойник) можно менять на наших ребят
Чому мають вірити словам цього урода-сєпара? Якби він був такий цінний свідок, цю потвору давно прибрали би як захарченка, гіві та інших.
Нет, зеро выпустил Цемаха прямо под носом у голландских следователей находящихся в Киеве!
05.09.2019 23:17
Вже ж у парі минулих новин в коментах зебілів просто перло на тему "як ван такий важливий то хай приїзджають/забирають".
Виявляеться таки приїхали.
Ну що зебіли, як роса?
З такою її кількістю скоро на вас гриби виростуть.
А что нам с ним делать с этим Цемахом?
У нас же даже такого раздела в уголовном кодексе нет.
Розділ XIX
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ)
А скажите почему воинская и военная часть это одно и тоже.
А преступления - нет?
От шпийон неподготовленный - проговорился - у нас говорит военных преступлений нет...
Пропал калабуховский дом...
А Вы точно адвокат?
как то так то
Цей Цемах, як чемодан без ручки. І нафіг нікому не потрібний
и есть пряма державна зрада и повод для импичмента президента
так что заткнитесь, заботливые за любую цену