 Мета Антикорупційного суду - повне викорінення корупції через 50-70 років, - суддя

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови Антикорупційного суду Євген Крук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо для того, щоби в майбутньому справ взагалі не було. Коли ми розробляли комунікаційну стратегію неофіційну, ми вбачали, що за 50-70 років суду (Антикорупційного — ред.) не повинно бути взагалі, тому що корупції як такої не буде взагалі", — сказав він.
Нагадаємо, Виший антикорупційний суд запрацював в Україні 5 вересня.
Як відомо, у травні головою суду обрали Олену Танасевич. Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука.
Згідно із законом, антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, у разі якщо розмір предмета злочину або заподіяних збитків у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на даний момент - 968 тис. гривень).
Суддям, а за необхідності і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією і тривожними кнопками сигналізації.
Вищий антикорупційний суд було створено у червні 2018 року.
Відкритий конкурс на посади суддів антикорупційного суду було завершено 6 березня цього року.
Як повідомлялося, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.
21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.
НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи зазначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав тільки справи про корупцію вищого рівня.
За чинним законодавством у цей суд повинні направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3 500 кримінальних проваджень, і їхня кількість зростатиме.
Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їхню роботу.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
Смешно. Почему Саакашвили хватило нескольких лет? И уже много лет Саакашвили в Грузии нет, а чиновники до сих пор боятся даже шоколадку взять.
Китай начал свои реформы в 1980 году, а уже через 20-25 лет все заговорили о китайском экономическом чуде. Коррупционеров просто расстреливали или садили на длительные сроки. Другого пути к экономическому чуду нет.
Идиоты говорят: не надо бороться с коррупцией, не надо расстреливать коррупционеров, надо приХватизировать, т.е. отдать олигархам и коррупции не будет. Хе-хе. Конечно, не будет. Олигархи все выведут в оффшоры без всякой коррупции. В Украине большинство предприятий приХватизировали еще 90-х и 00-х. После чего Украина стала самой бедной страной Европы. ПриХватизация еще хуже коррупции.
Цікаво, а яка роль тут відведена цьому суду?