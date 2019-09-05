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 Суспільство
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Все про:корупція (2530) Антикорупційний суд (427)

 Мета Антикорупційного суду - повне викорінення корупції через 50-70 років, - суддя

Вищий антикорупційний суд почав роботу для того, щоби в майбутньому в країні взагалі не було корупції і необхідність у такому суді відпала.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови Антикорупційного суду Євген Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо для того, щоби в майбутньому справ взагалі не було. Коли ми розробляли комунікаційну стратегію неофіційну, ми вбачали, що за 50-70 років суду (Антикорупційного — ред.) не повинно бути взагалі, тому що корупції як такої не буде взагалі", — сказав він.

Нагадаємо, Виший антикорупційний суд запрацював в Україні 5 вересня.

Як відомо, у травні головою суду обрали Олену Танасевич. Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука.

Згідно із законом, антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, у разі якщо розмір предмета злочину або заподіяних збитків у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на даний момент - 968 тис. гривень).

Суддям, а за необхідності і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією і тривожними кнопками сигналізації.

Вищий антикорупційний суд було створено у червні 2018 року.

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Відкритий конкурс на посади суддів антикорупційного суду було завершено 6 березня цього року.

Як повідомлялося, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи зазначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав тільки справи про корупцію вищого рівня.

За чинним законодавством у цей суд повинні направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3 500 кримінальних проваджень, і їхня кількість зростатиме.

Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їхню роботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146773
 
 
 Топ коментарі
 
Класика.
«ЕМІР, ХОДЖА, ІШАК».
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"А не замахнуться ли нам на Вильяма Шекспира ?" (с)
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как говрил Некрасов:
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
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50 лет? А зебил пришел всего на один срок!!! Мета Антикорупційного суду - повне викорінення корупції через 50-70 років, - суддя - Цензор.НЕТ 929
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За 50-70 лет или шах помрет, или ишак. Я точно не доживу.

Смешно. Почему Саакашвили хватило нескольких лет? И уже много лет Саакашвили в Грузии нет, а чиновники до сих пор боятся даже шоколадку взять.

Китай начал свои реформы в 1980 году, а уже через 20-25 лет все заговорили о китайском экономическом чуде. Коррупционеров просто расстреливали или садили на длительные сроки. Другого пути к экономическому чуду нет.

Идиоты говорят: не надо бороться с коррупцией, не надо расстреливать коррупционеров, надо приХватизировать, т.е. отдать олигархам и коррупции не будет. Хе-хе. Конечно, не будет. Олигархи все выведут в оффшоры без всякой коррупции. В Украине большинство предприятий приХватизировали еще 90-х и 00-х. После чего Украина стала самой бедной страной Европы. ПриХватизация еще хуже коррупции.
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Срок выбрано не случайно, именно столько строили коммунизъм. Теперь антикорупционизъм. Нет ребятки вор должен сидеть в тюрьме сейчас и всегда, ну разве прививку изобретут от коррупции, тогда да можно будет упразднить.
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3,14стец....весь мир в а,,,е полном от реформатора который"зе",от заявления того,кто собирался корупцию валить
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Красава! Я теж вважаю, що коли останні корупціонери видохнуть, корупції не буде
Цікаво, а яка роль тут відведена цьому суду?
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