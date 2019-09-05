 Мета Антикорупційного суду - повне викорінення корупції через 50-70 років, - суддя

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови Антикорупційного суду Євген Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо для того, щоби в майбутньому справ взагалі не було. Коли ми розробляли комунікаційну стратегію неофіційну, ми вбачали, що за 50-70 років суду (Антикорупційного — ред.) не повинно бути взагалі, тому що корупції як такої не буде взагалі", — сказав він.

Нагадаємо, Виший антикорупційний суд запрацював в Україні 5 вересня.

Як відомо, у травні головою суду обрали Олену Танасевич. Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука.

Згідно із законом, антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження у корупційних злочинах, у разі якщо розмір предмета злочину або заподіяних збитків у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на даний момент - 968 тис. гривень).

Суддям, а за необхідності і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією і тривожними кнопками сигналізації.

Вищий антикорупційний суд було створено у червні 2018 року.

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Відкритий конкурс на посади суддів антикорупційного суду було завершено 6 березня цього року.

Як повідомлялося, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи зазначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав тільки справи про корупцію вищого рівня.

За чинним законодавством у цей суд повинні направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3 500 кримінальних проваджень, і їхня кількість зростатиме.

Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їхню роботу.