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 Суспільство
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Все про:туризм (353) ЧАЕС (128) зона відчуження (81)

 Встановлено новий рекорд відвідуваності Зони, - Держагентство з управління Зоною відчуження ЧАЕС

У 2019 встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження ЧАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне агентство з управління зоною.

За даними відомства, впродовж восьми місяців зону відчуження відвідали майже 75 000 туристів.

Зараз у зоні відчуження затверджено 21 маршрут для відвідувачів - 13 наземних, п'ять водних і три повітряні маршрути.

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"Цього року вже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження - 74 671 турист за вісім місяців. Тільки за серпень 2019 зону відвідало 14 416 осіб. Від початку року цей показник збільшився вп'ятеро: ще в січні-лютому зону відвідувало менше 3 тисяч осіб на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала зростати", - йдеться в повідомленні агентства.

На початку 2019 з'явилися перші кадри серіалу "Чорнобиль" від американської компанії HBO. Прем'єра відбулася в травні 2019 і викликала широкий резонанс серед глядачів і критиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146772
 
   
 Топ коментарі
 
Новый рекорд сегодня установил зешмаркля, а это все фигня.
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а посещение серой зоны... на рекорд не-не...
(с перочинным ножиком, рогаткой и луком...ну... чтоб перемирие не сорвать)
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кто то на этом зарабатывает - вот и радуется рекордам.
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Новый рекорд сегодня установил зешмаркля, а это все фигня.
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а посещение серой зоны... на рекорд не-не...
(с перочинным ножиком, рогаткой и луком...ну... чтоб перемирие не сорвать)
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В сдледующую навигацию пойду водным маршрутом.
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У каждой страны свои attractions. У нашей вот такие... постапокалиптические. Есть надежда, что пока.
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раз такое дело, надо ОП зелебоба туда перенести...
Ну, что засветился конкрэтно Установлен новый рекорд посещаемости Зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС - Цензор.НЕТ 4368
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Так нам радоваться с этого факта или нет? Сколько денег в бюджет пошло от этих туристов? И сколько денег бюджетных было потрачено на этих туристов? В + вошли?
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рекорды...поймайте яныка и туда определите. Там бары и дискотеки откроют. "У Вити" или "Батя, я стараюсь."
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Украина становится туристической страной.
Спасибо партии родной.
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в целом может и неплохо, но какого хера я должен платить налог на землю, а какието ублюдки отхватили нехилый шмат и барыжат там на шару ?
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Во дебили. Де вас тіки роблять такми порохоботами. Валянки кожен турист, який прилитає в Україну це валюта мінімум 500-700 баксів даже без налогів. Щоб дебилам порохоботським можна було купувати за долари які привозять компютери і телефони щоб вони могли писати цю єрісь.
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***** лоханулось, не Крым надо было брать, а Чернобыль и сказать, что это колыбель руцкого мира и от туристов отбоя нет, а желающих стать истинно руцкими облучать для получения лишней хромосомы.
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