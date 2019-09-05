 Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі Глава держави відзначив потужну підтримку України обома палатами Конгресу США. Президент також висловив вдячність американським законодавцям за їхню активну позицію щодо необхідності надання Україні подальшої безпекової допомоги, а також сподівання, що обсяги цієї допомоги збільшуватимуться.

Зеленський відзначив послідовну політику санкцій США проти Росії, звернувши увагу на російську "паспортизацію" громадян України на Донбасі та необхідність відповідного реагування.

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Сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв шляхом налагодження їхніх поставок зі США. Співрозмовники позитивно відзначили підписаний Меморандум між Україною, Польщею та США щодо постачання американського скрапленого газу.

Зеленський подякував американській стороні за послідовну протидію проекту "Північний потік – 2" та висловив сподівання на ухвалення Конгресом США рішення щодо санкцій проти компаній, які беруть у ньому участь.

Також сторони обговорили питання реалізації реформ в Україні. Президент заявив, що має намір продовжити активні реформи у секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО.