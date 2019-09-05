 Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час зустрічі Глава держави відзначив потужну підтримку України обома палатами Конгресу США. Президент також висловив вдячність американським законодавцям за їхню активну позицію щодо необхідності надання Україні подальшої безпекової допомоги, а також сподівання, що обсяги цієї допомоги збільшуватимуться.
Зеленський відзначив послідовну політику санкцій США проти Росії, звернувши увагу на російську "паспортизацію" громадян України на Донбасі та необхідність відповідного реагування.
Сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв шляхом налагодження їхніх поставок зі США. Співрозмовники позитивно відзначили підписаний Меморандум між Україною, Польщею та США щодо постачання американського скрапленого газу.
Зеленський подякував американській стороні за послідовну протидію проекту "Північний потік – 2" та висловив сподівання на ухвалення Конгресом США рішення щодо санкцій проти компаній, які беруть у ньому участь.
Також сторони обговорили питання реалізації реформ в Україні. Президент заявив, що має намір продовжити активні реформи у секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО.
Завідуючий запропонував зробити "куточок для наркоманів" - викласти шприци, навколо різні заборонені рецептурні "вкусняшкі". І все це не огороджувати вітриною. Питання - з якою швидкістю його розграбують, і з якою швидкістю я буду бігти додому, коли вони взнають, що то муляжі?
Крокодилы ходят лёжа 🐊 25% @Zloe_Krocodilo 6 часов назад
Що вживає завідуючий?
ПыСы. Похвально, кстати. Глядишь, мож ещё и превратишься в человека.
https://www.youtube.com/watch?v=JginA3L6KGY
Залежить від попереднього слова. Але кацапам це справді недоступне.
А ви ж - поліглоти.
Примерно это должно было бы звучать так.
Детально розбиратися в усіх перипетіях нової політики немає, ні часу, ні бажання, але якщо порохоботи так виють, то це значить, що поки можна не хвилюватись.
Так на (українській мові) просто не пишут.
Т.е. было просто дословно переведено 2 слова "украинском языке".
Ты обращайся, ольгинец, когда сложно, я поясню.
Я, кстати, на 5 языках сносно говорю.
А ти, зі знаком питання, доплати за знання української не хочеш одержувати? Мрія нездійсненна для тебе, хоча сумнівно, щоб ти про це мріяв.
Ну, я на відміну від тебе по ворожих сайтах не лажу.
Тобі перетворення на людину не загрожує, як і знання української мови. І не тільки української.
Ти знаєш, що республіканець Джім Сенсенбреннер не буде брати участі у виборах?
Так, тільки що сказали на CBCN.
у чотири рукине пустили в Штати.
- Ага, трамп бегом, задрав штаны, побежал их вводить
Пионтковский:
"В нынешнем отношении мирового сообщества к Украине дело не только в Цемахе. Заметно, насколько резко ухудшилось внешнеполитическое положение Украины. Основные ее союзники на Западе значительно сдвинулись на путинские позиции - возьмите Макрона или того же Трампа. Это произошло из-за колоссальной политической ошибки, сделанной командой Зеленского еще во время избирательной кампании. Они объявили предыдущую власть Украины «партией войны». В какое положение были поставлены союзники Украины - значит, они пять лет поддерживали «партию войны»?
Запад никогда не будет более проукраинским, чем сама Украина. Поэтому, если сегодняшнее украинское руководство считает пять лет сопротивления российской агрессии - преступлением «партии войны», то чего можно ожидать от европейских и американских союзников? Это, безусловно, заслуживает осуждения. А Цемах - это частность и очень сложная моральная дилемма."