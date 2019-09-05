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 Політика України
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Все про:Зеленський (2640) Сенат США (109) Мерфі Кріс (4)

 Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі Глава держави відзначив потужну підтримку України обома палатами Конгресу США. Президент також висловив вдячність американським законодавцям за їхню активну позицію щодо необхідності надання Україні подальшої безпекової допомоги, а також сподівання, що обсяги цієї допомоги збільшуватимуться.

Зеленський відзначив послідовну політику санкцій США проти Росії, звернувши увагу на російську "паспортизацію" громадян України на Донбасі та необхідність відповідного реагування.

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Сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв шляхом налагодження їхніх поставок зі США. Співрозмовники позитивно відзначили підписаний Меморандум між Україною, Польщею та США щодо постачання американського скрапленого газу.

Зеленський подякував американській стороні за послідовну протидію проекту "Північний потік – 2" та висловив сподівання на ухвалення Конгресом США рішення щодо санкцій проти компаній, які беруть у ньому участь.

Також сторони обговорили питання реалізації реформ в Україні. Президент заявив, що має намір продовжити активні реформи у секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146771
 
   
 Топ коментарі
 
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А когда публичное заявление по Цемаху? Или я что то пропустила?
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ЗЕбобики зашибись да?
место называть я думаю не нужно?
Зеленский обсудил с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи санкции против РФ и поставки газа из США - Цензор.НЕТ 6344
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Аптечні спостереження‏ @pharmazzzevt

Завідуючий запропонував зробити "куточок для наркоманів" - викласти шприци, навколо різні заборонені рецептурні "вкусняшкі". І все це не огороджувати вітриною. Питання - з якою швидкістю його розграбують, і з якою швидкістю я буду бігти додому, коли вони взнають, що то муляжі?
Крокодилы ходят лёжа 🐊 25%‏ @Zloe_Krocodilo 6 часов назад
Що вживає завідуючий?
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Детально розбиратися у всіх перипетіях нової політики нема, особливо, ні часу, ні бажання, але якщо порохоботи так виють, значить, поки що, можна не хвилюватися.
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Хранцуз, а вам в Лахте надбавку за украинский платить начали, что вы так массово его учить начали?

ПыСы. Похвально, кстати. Глядишь, мож ещё и превратишься в человека.
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Це переклад "слово-у-слово", якщо не гугл, то інший транслятор. Не називаю який саме щоби кацапи не користувалися.
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Усюди агенти Кремля... Це просто жах...
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Не слово в слово. Кацап писал стопудово. Не "у всіх", а "в усіх" там нужно писать. Я уже молчу, что оно как алеут пишет. Так на українській мові просто не пишут.
https://www.youtube.com/watch?v=JginA3L6KGY
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>> Не "у всіх", а "в усіх" <<
Залежить від попереднього слова. Але кацапам це справді недоступне.
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Залежить від збігу приголосних, філолухи. Я не філолог, маю фах інженера-хіміка технолога, тому мені з вами важко тягатися. Та й знаю я тільки чотири мови, крім львівської ґвари.
А ви ж - поліглоти.
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У тебя тупо переведенный с русского текст. Стилистически так просто не говорят по украински, а именно стилистикой он и выдается, как переводной. Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 1240
Примерно это должно было бы звучать так.
Детально розбиратися в усіх перипетіях нової політики немає, ні часу, ні бажання, але якщо порохоботи так виють, то це значить, що поки можна не хвилюватись.
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Обісрався ти, ольгинець, як Бровко після того, як гівна покоштував у лісі Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 9073
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А я про що? Мова є первинною, а правила придумали педагоги педагогів
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Пишуть не "на українській", а українською. Тобі, в тундрі, ніхто про це не розказував?
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Я писал на двух языках убогий. И на относится к той части, которая русская.
Так на (українській мові) просто не пишут.

Т.е. было просто дословно переведено 2 слова "украинском языке".
Ты обращайся, ольгинец, когда сложно, я поясню. Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 2266
Я, кстати, на 5 языках сносно говорю. Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 7839
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Гугл переводчик тебе не поможет, ольгино Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 4318
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Що, все, а я вже думав, що живого поліглота намацав.
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Намацать ты только ****** свою можешь в Ольгино Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 1358 Ну и мацанки может к понедельнику подвезут, а пока только ягель. Приятного там Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 4944
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Зразу ціла юрба порохоботів налетіла і всі лахтинського походження - крупні знавці української філології.
А ти, зі знаком питання, доплати за знання української не хочеш одержувати? Мрія нездійсненна для тебе, хоча сумнівно, щоб ти про це мріяв.
Ну, я на відміну від тебе по ворожих сайтах не лажу.
Тобі перетворення на людину не загрожує, як і знання української мови. І не тільки української.
Ти знаєш, що республіканець Джім Сенсенбреннер не буде брати участі у виборах?
Так, тільки що сказали на CBCN.
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Опять мимо. Опять спалился. Хотя уже лучше, ольгинец
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Та да, хотя ты вроде не разбогател. Пеця опять тебя, наймита, обворовал? Зеленський обговорив з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі санкції проти РФ і поставки газу зі США - Цензор.НЕТ 6085
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пробует продать Украину, как пить дать пробует продать - за обещание покупать газ, а что, если ваш президент эту сделку сам продвигает, будите опять братьями с кацапами.
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Партнера для гри у чотири руки не пустили в Штати.
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.Око замилювання для зебіли, а за спиною все робить що відмазати *****.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ДЕРЖАВНИЙ ЗРАДНИК І СПІЛЬНИК ТЕРОРИСТІВ-https://www.youtube.com/watch?v=3Gdt3H6WgOU
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Подпись под картинкой : "давайте помечтаем о санкциях" ...
- Ага, трамп бегом, задрав штаны, побежал их вводить

Пионтковский:
"В нынешнем отношении мирового сообщества к Украине дело не только в Цемахе. Заметно, насколько резко ухудшилось внешнеполитическое положение Украины. Основные ее союзники на Западе значительно сдвинулись на путинские позиции - возьмите Макрона или того же Трампа. Это произошло из-за колоссальной политической ошибки, сделанной командой Зеленского еще во время избирательной кампании. Они объявили предыдущую власть Украины «партией войны». В какое положение были поставлены союзники Украины - значит, они пять лет поддерживали «партию войны»?
Запад никогда не будет более проукраинским, чем сама Украина. Поэтому, если сегодняшнее украинское руководство считает пять лет сопротивления российской агрессии - преступлением «партии войны», то чего можно ожидать от европейских и американских союзников? Это, безусловно, заслуживает осуждения. А Цемах - это частность и очень сложная моральная дилемма."


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Велике досягнення - переговорив. Ви, пане гідрант, явіть світу чітку позицію що до напряму країни. Однією сракою бути на двох базарах не вийде. Після Цемаха вже не вийде.
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Мерфі! В память свого відіважного друга та великого помічника Украінцям Джона Маккейна - до кого ви приіхали? Подивіться, що він накоів вже!?
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