 Абромавичус доручив розслідувати дії свого попередника Букіна, який вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю держконцерну

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому". Абромавичус стверджує, що заздалегідь знав, що Букін підписав наказ про зміну статуту "Укрспецекспорту".
"У нас була інформація про ці зміни ще до мого призначення. Як тільки ми отримали повноваження, відразу почали заходи щодо виправлення цих змін. На даний момент ситуація на підприємствах-спецекспортерів під повним контролем Концерну", - цитує слова Абромавичуса пресслужба "Укроборонпрому".
У дежконцерні проходить службове розслідування. У разі встановлення протиправних або незаконних дій Абромавичус пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.
Крім цього, в "Укроборонпромі" розслідують, як у пресу потрапили документи, що стосуються зовнішньоекономічного контракту "Спецтехноекспорту".
"Інформація стосувалася одного з контрактів на поставку військової техніки, але сама суть контракту була спотворена і представлена в негативному світлі. Такі інформаційні диверсії призводять до дискредитації Концерну та його учасників, а це безпосередньо впливає на репутацію наших спецекспортерів, які і так працюють в умовах шаленої конкуренції, насамперед, з компаніями країни-агресора", - заявив Абромавичус.
Раніше журналісти програми Bihus.info повідомили, що колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів з-під контролю концерну "Укрспецекспорт". Нову редакцію його статуту він затвердив 19 серпня.
Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.
Ось така фуйня малятко.
Или это одна волна с презом?
«Дмитрий Чекалкин 9 год · Sergey Fursa:
Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина. Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее. А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.»
Ну, ху..ло, надавило... сказало, что разотрет нахер...
А вам, шо, страшно не было бы?
Ну... Немного посрав в штаны, я принял решение всех и всё сдать!
ну, как я вам?
Всё ж выполнил, что обещал или не?
Пардон, пойду портки менять - обосрался.
«В США прокомментировали освобождение Цемаха. Сенатор Мерфи, который сейчас находится в Киеве, поприветствовал грядущий обмен пленными между Украиной и РФ.
Американский сенатор Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше человек. Об этом он сказал на брифинге в четверг, 5 сентября, возле здания Офиса президента Украины, отвечая на вопрос журналистов об освобождении фигуранта дела по рейсу MH17 Владимира Цемаха, передает Интерфакс-Украина.»
Срок уже прошел аж 25 июня, уже как два месяца почти на срок РФ положила болт, а санкций никаких не было и нет.
https://hromadske.ua/posts/rosiyi-mozhut-zaboroniti-vhid-do-portiv-inshih-******-cherez-vidmovu-zvilniti-u******skih-moryakiv-advokat
Штырит, а там похер
Ой... Там же и конкурса не было....
Ой ржу не могу с идиота!
Клоун - ну нельзя же так смешить на ночь.
да... крупный свин
Верю
Судя по-всему, на Владимирской продолжают помогать грабить награбленное и уничтожать остатки государственности в стране. Как говаривал один из "бойцов незримого фронта" с высокого кабинета на Владимирской "какая страна? ты о себе подумай!", тем самым поощряя подчиненных на вседозволенность и безнравственность, если касалось дело выполнения профессионального долга.
Значит правильно Абромовичус делает. Раз эти глисты на подсосе так зашевилились