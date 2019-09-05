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Все про:Укроборонпром (502) Абромавичус (77) Букін_ Павло (39)

 Абромавичус доручив розслідувати дії свого попередника Букіна, який вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю держконцерну

Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус доручив провести службове розслідування дій свого попередника Павла Букіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому". Абромавичус стверджує, що заздалегідь знав, що Букін підписав наказ про зміну статуту "Укрспецекспорту".

"У нас була інформація про ці зміни ще до мого призначення. Як тільки ми отримали повноваження, відразу почали заходи щодо виправлення цих змін. На даний момент ситуація на підприємствах-спецекспортерів під повним контролем Концерну", - цитує слова Абромавичуса пресслужба "Укроборонпрому".

У дежконцерні проходить службове розслідування. У разі встановлення протиправних або незаконних дій Абромавичус пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.

Крім цього, в "Укроборонпромі" розслідують, як у пресу потрапили документи, що стосуються зовнішньоекономічного контракту "Спецтехноекспорту".

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"Інформація стосувалася одного з контрактів на поставку військової техніки, але сама суть контракту була спотворена і представлена ​​в негативному світлі. Такі інформаційні диверсії призводять до дискредитації Концерну та його учасників, а це безпосередньо впливає на репутацію наших спецекспортерів, які і так працюють в умовах шаленої конкуренції, насамперед, з компаніями країни-агресора", - заявив Абромавичус.

Раніше журналісти програми Bihus.info повідомили, що колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів з-під контролю концерну "Укрспецекспорт". Нову редакцію його статуту він затвердив 19 серпня.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146768
 
   
 Топ коментарі
 
Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 97

«Дмитрий Чекалкин 9 год · Sergey Fursa:
Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина. Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее. А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.»
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їх - злодійкуватих "папередніков" соєвих ... ))
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їх - злодійкуватих "папередніков" соєвих ... ))
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ото... А ти не був попередником? Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 9814 Чи ти тільки народився?
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Судя по дибильному комменту - ты полный крет.. и ид-т.
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кожний адекватний керівник в принципі повинен зробити перевірку діяльності підприємства при попереднику, бо якщо щось вилізе, і такої перевірки не вчинить, то буде відповідати за приховування злочину.
Ось така фуйня малятко.
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К окулисту сей муж не пробовал сходить?
Или это одна волна с презом? Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 6768
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«Дмитрий Чекалкин 9 год · Sergey Fursa:
Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина. Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее. А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.»
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а шо, зеля?..
Ну, ху..ло, надавило... сказало, что разотрет нахер...
А вам, шо, страшно не было бы?
Ну... Немного посрав в штаны, я принял решение всех и всё сдать!
ну, как я вам?
Всё ж выполнил, что обещал или не?
Пардон, пойду портки менять - обосрался. Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 1324
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«Светлана Самборска 1 год · Все, оказывается, еще интереснее. Завтра истекает крайний срок возврата моряков по решению суда в Гааге. Дальше - санкции. Почему же Зеленский отпускает Цемаха сегодня, если завтра - такой критичный срок, и завтра, вполне возможно, Путин вынужден был бы моряков и так отдать? А потому и отпускает. Ведь если завтра Путин отдаст моряков по решению суда - то это будет заслуга предыдущей власти, выигравшей суд. Вове просто выгоднее отдать Путину свидетеля по МН17 и выставить себя, как организовавшего обмен и освободившего моряков. Интересы Украины в расчет не берутся. Такие дела.»
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Дійсність може бути ще гіршою:
«В США прокомментировали освобождение Цемаха. Сенатор Мерфи, который сейчас находится в Киеве, поприветствовал грядущий обмен пленными между Украиной и РФ.
Американский сенатор Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше человек. Об этом он сказал на брифинге в четверг, 5 сентября, возле здания Офиса президента Украины, отвечая на вопрос журналистов об освобождении фигуранта дела по рейсу MH17 Владимира Цемаха, передает Интерфакс-Украина
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Штати всьго лише адекватно відреагували на реальність наявності 73,22%, які були проти проукраїнської політики Порошенка.
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Да что за дебилизм вы постите.
Срок уже прошел аж 25 июня, уже как два месяца почти на срок РФ положила болт, а санкций никаких не было и нет.

https://hromadske.ua/posts/rosiyi-mozhut-zaboroniti-vhid-do-portiv-inshih-******-cherez-vidmovu-zvilniti-u******skih-moryakiv-advokat
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Абрамовичус, а сложно выигрывать конкурс на должность будучи единственным участником?
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при таких глазах - просто...
Штырит, а там похер Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 4701
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а вы александр почему не участвовали !? не создали конкуренцию?
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Клятый барИга запер в секретном офисе порохоботов, когда бежал в ростов с Банковой, аэти тупорылые из жОПУ три месяца трутся по зданию, а никак логово порохоботов не обнаружат. Вот и не смог поучаствовать. Ничого,хай Айварас керуе.
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а то не Вы, Инна, без лифона пролезли в слуги? Абромавичус доручив розслідувати дії свого попередника Букіна, який вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю держконцерну - Цензор.НЕТ 1951
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А ты у луцика спроси!
Ой... Там же и конкурса не было....
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Первые посадки крупных рыб не за горами
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Тільки мені здається, що розуму у Вакарчука, менше ніж у Наташі Корольової?
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Але також, шматують сумніви, що Вакарчук з тих, хто вважає, що россія і русскіє: «Ето нє путін»....
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Всі ці справи підривають економіку України. Робіть висновки.
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Якщо піднімається скандал із підприємством, то партнеру не поспішають з ним укладати контракти. Це аксіома.
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какие скандалы ? если идет борьба с коррупцией это только повышает доверие партнеров.
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Т. Е. По твоей диб-й логике вывод укрспец из под контроля государства наоборот - привело бы к росту экономики и имиджа?
Ой ржу не могу с идиота!
Клоун - ну нельзя же так смешить на ночь.
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готуйтесь свыни до посадки, а главная свыня уже кальсоны обделала
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это стефанчук, шо ли? Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина, который вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля госконцерна - Цензор.НЕТ 3066
да... крупный свин
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Ні. Підсвинки - кононенки, грановські, розенблати, свинарчуки... А прахоботи теж підсвинки, але ще нижче в табелях про ранги. От такі справи.
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тебя тоже уже выписали из клиники, как и мусхерту? Абромавичус доручив розслідувати дії свого попередника Букіна, який вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю держконцерну - Цензор.НЕТ 6049
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Не повіриш. Виписали всіх, бо готують місце для прахоботів. По секрету повідомили, що тобі козирне місце виділили - біля вікна. Правда вікно загратоване...
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чего это не поверю, если сегодня выписали даже цЭлоха?
Верю Абромавичус доручив розслідувати дії свого попередника Букіна, який вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю держконцерну - Цензор.НЕТ 2565
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Є примарна надія, що соєвих шнирів вилікують. Все таки психіатрична наука не стоіть на місці...
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Это еще то, что на поверхности... Г-ну Айварасу еще предстоит узнать, как ответственные сотрудники концерна прилагали невероятные усилия по обхаживанию нужных чиновников в Азии, Африке и по всему миру для заключения контрактов, но... как всегда при г-не Букине эти контракты наши потенциальные покупатели в последний момент дивным образом заключали с компаниями-конкурентами из России. Всегда один и тот же вопрос: наше СБУ только для прокорма образин с генеральскими погонами? и есть ли вообще в Украине хоть кто-то, кто отслеживает нарушения, граничащие с преступлениями (= предательство) в самых высших кабинетах ?
Судя по-всему, на Владимирской продолжают помогать грабить награбленное и уничтожать остатки государственности в стране. Как говаривал один из "бойцов незримого фронта" с высокого кабинета на Владимирской "какая страна? ты о себе подумай!", тем самым поощряя подчиненных на вседозволенность и безнравственность, если касалось дело выполнения профессионального долга.
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ну давай пень докажи что продолжают. наведи конкретный пример кто когда и где.
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Быдло, твое место среди отбросов. Займи его.
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ну что правдолюб? мы готовы вас выслушать и поговорить по душам.
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Спитай у Сенцова, готовий він щоб його обміняли на Цемаха? Думаю він послав би тебе і іншу зеботню на всі букви.
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слушай дурень а если Сенцов вернется в Украину он же наверняка будет давать интервью журналистам . ты хоть баран понимаешь все это? или ты скулить начнешь о чем то другом. а ведь вернется и твой хозяин опять окажется в том самом месте.
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Действия Букина можно расценивать как предательство -расстрелять сабаку
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Так цей, його треба було замість Холоднгицького чи Ситника призначати, раз у нього тяга розслідувати.
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а вы александр почему не участвовали !? не создали конкуренцию?
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А если его действия законны? У страны всю индустрию оллигархи себе забрали и всё законно. Страна с голой жопой, народ нищий, олигархи в шокаладе, бурштене, миллиардах и на Мальдивах, Лондоне Испании, а всё законно. Шо тогда?
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Ой как тролли постарались с самого начала тему обоср-ть.
Значит правильно Абромовичус делает. Раз эти глисты на подсосе так зашевилились
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