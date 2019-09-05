 Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Катери Військово-Морських Сил ЗСУ, Морської охорони Державної прикордонної служби України, підрозділи морських сил і берегової оборони Румунії відпрацювали питання тактичного маневрування, протимінні дії, пошук і порятунок людини, що впала за борт, а також здійснили обшукову операцію.
Слід зазначити, що з появою у складі ВМС України малих броньованих артилерійських катерів типу "Гюрза-М" з'явилася можливість виконувати завдання в акваторіях річок і лиманах. Для українських військових моряків є вкрай важливим отримання досвіду застосування таких сил у певних районах.
Нагадаємо, що від Військово-Морських Сил України в навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Вишгород", навчальний катер "Сміла" і вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби України три катери. Румунська сторона залучила два броньовані патрульні катери, два річкові тральщики і річковий буксир для розміщення штабу навчань. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь один патрульний катер.
Если ***** решит (вдруг - при каком-то диком раскладе) захватить Украину, он её захватит. Будет у нас несколько "нептунов" и "джавелинов" или нет - погоды не сделает. Главная линия обороны это экономика и отношение людей к своему государству, а н стрелялки.
Вон у Латвии есть 8 боевых велосипедистов (и соответствующее количество велосипедов, оборудованных специальными фонариками на мощных аккумулятора), а покрышки-со специальной внедорожной резиной.
Есть к чему стремиться.