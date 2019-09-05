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 Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна. ФОТОрепортаж

В рамках українсько-румунського навчання Riverine-2019 катерна тактична група виконала низку спільних дій за стандартами НАТО в гирлі річки Дунай

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 01

Катери Військово-Морських Сил ЗСУ, Морської охорони Державної прикордонної служби України, підрозділи морських сил і берегової оборони Румунії відпрацювали питання тактичного маневрування, протимінні дії, пошук і порятунок людини, що впала за борт, а також здійснили обшукову операцію.

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 02

Слід зазначити, що з появою у складі ВМС України малих броньованих артилерійських катерів типу "Гюрза-М" з'явилася можливість виконувати завдання в акваторіях річок і лиманах. Для українських військових моряків є вкрай важливим отримання досвіду застосування таких сил у певних районах.

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 03

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 04

Нагадаємо, що від Військово-Морських Сил України в навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Вишгород", навчальний катер "Сміла" і вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби України три катери. Румунська сторона залучила два броньовані патрульні катери, два річкові тральщики і річковий буксир для розміщення штабу навчань. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь один патрульний катер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Дунаї стартували спільні військові навчання України і Румунії Riverine-2019. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146766
 
   
 Топ коментарі
 
Да, уж... Печальное зрелище... Масштабы поражают...
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речной буксир для штаба)))) е-мое....боевые плоты в студию
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Ты не равняй техническое оснащение той армии и сейчас! Ты не сравнивай талибов, которые с оружием на ты с пеленок, ты не равняй расстояние ведения войны, ты не равняй местность афгана, и ты не равняй количество поставляемого оружия афганцам и нам! И ты сомтри на результат Грузия чем закончилась ичкерия чем закночилась, чечня чем закончилась, карабах чем закончился, югослави чем закончилось- смотри результат!!!!! А по поводу воевать, так милости просим в гости на нулевой, на недельку в окопы... ))) Не каждый может выдержать не то что минометный обстрел, а просто не каждый сможет жить в окопе!! Там романтика сразу заканчивается! Слава парням которые стоят на нулевом! Ну зеля еще ничего не взорвал, и никого не уничтожил.. не слышал пока! А давай так, кого поставить у власти, что бы исправил все за все 28 лет? Реально, есть такая кандидатура? Я не знаю такого вообще!
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Это одни из последних международных учений ВСУ. зе-капитулянтам мощная и современная украинская армия не нужна. Для слуг кремля из банковой, Защитники Украины - это помеха для полной узурпации власти и сдачи интересов страны кацапам.
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А давай так... Реально рассудим, способна ли армия Украины с таким вооружением, противостоять армии РФ количественно, технически на суше, воздухе и на воде? Только давай без громких слов, а реально рассуди! Способна? И скажи к чему реально приведет прямой военный конфликт с РФ? Только без истерики!
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а ты предлагаешь объявить войну и на второй день сдаться? нет... давай вспомним как развалили совок? правильно - экономически., но никак не военным путем! кацап и так тупой, а когда голодный вообще .....................))))))))))))) Так что наш шанс - это толкьо экономически политическая борьба, ну и конечно наращивать свою армию, к сожалению нарастить за 5 -20 лет с мертвой экономики, развалиной прогнившей вертикалью власти, суды менты, да военноначальники - это не возможно, никак невозможно!
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а я что где то предлагал объявлять войну москалям прямо сейчас ? ну ка укажи это место в моем посте
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да рассуждать особо не о чем . да развивать экономику . да усиливать армию ( и флот ) и ждать удобного момента . когда у москалей начнется смута или еще какой катаклизм
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Ну давай рассудим. Если в Афгане дикие талибы с с ружьями и на ослах выдержали войну на пол десятилетия с ссср который был намного сильнее чем сейчас Рашка, и малюсенькая Ичкерия выдержала 2 войны уничтожив около 80 тыщ рузгих окупантов а так же маленькая 2-х миллионная Грузия за 5 дней уничтожила 700 рузких окупантов и сбила десять разейских самолетов всего двумя комплексами ПВО, то как ты думаешь сможет ли 40-ка миллионная Украина в которой все же осталось куча вооружения притом даже имеется новейшее, противостоять Рашке? Я уверен что ***** обосцытся и обосрется открыто пойти войной на Украину. Скорее будет гадить по тихому, запугивать и подсылать нам своих агентов типо Парашенка, Мертвечука и Зеленского, которые будут подрывать склады, уничтожать добровольцев и всех желающих воевать и подрывать економику воровством и налогами, чтобы довести Украину до состояния 90-х годов и чтобы мы сами попросились стать вассалами кремля.
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Зе уже ахент Кремля?))) Блеск. Уже, наверное, в маскхалате мины ставит под складами.
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начнём с того. что у "диких талибов" были не винтовки "Бур", а "стингеры"..
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Ты не равняй техническое оснащение той армии и сейчас! Ты не сравнивай талибов, которые с оружием на ты с пеленок, ты не равняй расстояние ведения войны, ты не равняй местность афгана, и ты не равняй количество поставляемого оружия афганцам и нам! И ты сомтри на результат Грузия чем закончилась ичкерия чем закночилась, чечня чем закончилась, карабах чем закончился, югослави чем закончилось- смотри результат!!!!! А по поводу воевать, так милости просим в гости на нулевой, на недельку в окопы... ))) Не каждый может выдержать не то что минометный обстрел, а просто не каждый сможет жить в окопе!! Там романтика сразу заканчивается! Слава парням которые стоят на нулевом! Ну зеля еще ничего не взорвал, и никого не уничтожил.. не слышал пока! А давай так, кого поставить у власти, что бы исправил все за все 28 лет? Реально, есть такая кандидатура? Я не знаю такого вообще!
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А я с тобой согласен. Весь этот пиар на нескольких штуках "катюш", БТР, "Нептунов" смешон. Всё равно как Мексика приняла бы на вооружение 2 катера с пулемётами и считала, что США теперь ей не соперник
Если ***** решит (вдруг - при каком-то диком раскладе) захватить Украину, он её захватит. Будет у нас несколько "нептунов" и "джавелинов" или нет - погоды не сделает. Главная линия обороны это экономика и отношение людей к своему государству, а н стрелялки.
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Это точно! Недавно , в прошлое воскресенье, шел состав в сторону ООС, одно ржавое, облезшее старье, видать с консервации ,т.к. на катках еще белая краска осталась... а так картина жах - состав металлолома, ни одной свежей, не говоря уж о новой, военной единицы! Старье годов 60 х ... Видать то что было поновее попередники продали, а это старье просто некому было впихнуть, никто брать не хотел...
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Да, уж... Печальное зрелище... Масштабы поражают...
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Зря вы так.
Вон у Латвии есть 8 боевых велосипедистов (и соответствующее количество велосипедов, оборудованных специальными фонариками на мощных аккумулятора), а покрышки-со специальной внедорожной резиной.
Есть к чему стремиться.
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а что ты ожидал увидеть в устье Дуная . фрегат ? крейсер ? или авианосец ? Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна - Цензор.НЕТ 3987
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речной буксир для штаба)))) е-мое....боевые плоты в студию
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