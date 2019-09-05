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 США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон

Якщо виділення $250 млн фінансової допомоги Україні на сферу безпеки з боку США не станеться через завершення фінансового року, то це станеться в 2020 році, переконаний сенатор Рон Джонсон.

Про це член Сенату США заявив на брифінгу зі своїм колегою сенатором Мерфі в четвер біля будівлі Офісу президента після зустрічі з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я і мої колеги зустрічалися з президентом Трампом, ми направили йому лист, в якому його переконували, щоб цього фінансового року ці гроші були використані на надання допомоги Україні. Якщо цього не станеться, мій колега Кріс Мерфі в бюджетному комітеті, і ми впевнені, що приймемо відповідне рішення про надання цієї фінансової допомоги у наступному фінансовому 2020 році", - сказав він.

Джонсон вказав, що надання військової допомоги Україні неодноразово одноголосно приймалося Конгресом США.

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"І зараз, з урахуванням того, що у нас завершується фінансовий рік, чи буде прийнято це рішення - залежить від тимчасового чинника, тому що ми в кінці фінансового року", - пояснив він.

При цьому сенатор підкреслив, що підтримка українського народу з боку США є "міцною і непорушною".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146763
 
   
 Топ коментарі
 
Если избирать президентом клацающего хером по роялю вундеркинда обычно так и бывает.
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Прозрачный намек стратегам новоиспеченным США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 4495
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Скоро некому выделять будет, если такими темпами будут здавать страну, как это делает зебобик. Клованы при власти, лучше уж кухаркины дети, те хоть знают из чего суп варить.
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Прозрачный намек стратегам новоиспеченным США выделят $250 млн на сферу безопасности Украины, если не в этом году, то в следующем, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 4495
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забавно, но саму новость про заморозку военной помощи Украине на цензоре не видел. "Блицкриг зеленского" видел а єто нет)
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Я те больше скажу, на цензоре нет и этого:
МВФ отказался вести переговоры с Кабинетом министров Гончарука и потребовало прямых переговоров с НБУ по поводу объемов и условий будущего кредита.
"Мы будем говорить только с Национальным Банком Украины".- МВФ

P.S. И да, то, шо ты не видел: Трамп попросил свою команду пересмотреть программу военной помощи Украине, - Politico
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Скажи спасибо генплокулолу Луценко, который бегал сливать друга Украины Байдена!
Скажи спасибо меру с отбитой головой Кличко, который катался к Джулиани ябедничать ...
Когда дебилы, в погоне за баблом и желанием сохранить свое кресло, поганят Украине - ты этого не замечаешь?? А напрасно - результат налицо!
США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 7752

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А он не боится, что Украина как бы может зае...ться воевать с рабсийскими наёмниками в одиночку без поддержки?
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Это Европе надо бояться,а америкосам до нас далеко
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Ну, или никогда при данном руководстве, которое зебики выбрали
Да, наивными Штаты не были никогда
Так что 70 с копейками - вперед. Ваша безопасность ТЕПЕРЬ только в ваших руках
Доигрались, блин(
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выброшенные на ветер деньги)) лучше тратьте на последствия от урагана для своих))
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Євген Магда‏ @rozumaha

УВАГА: емоційне управління Україною триває
Росії вигідний будь-який варіант: як збільшення впливу на Україну (і пидписання нового договору про дружбу та співробітництво), так і вибух політичний всередині України, який поставить під сумнів її суб'єктність

Tamriko‏ @33mDurdwM000gxI 2 часа назад
Ох, пане Євгене, тривога наростає, при всіх діджиталізаціях і таке інше, запуску антикорсуду, щось не видно і не чутно горизонту, і, взагалі, якесь око отого тайфуну Доріан...
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Скоро некому выделять будет, если такими темпами будут здавать страну, как это делает зебобик. Клованы при власти, лучше уж кухаркины дети, те хоть знают из чего суп варить.
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Да, кухаркины дети это из Собачьего сердца Будгакова, настоятель рекомендую для зебобиков, может прозреют.
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Вверху новость о погибшем, требую записать его смерть на урода слуги пуйла зелепупа.
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Как не в этом, так в следующем, а там и в наступном. Обама то же так Украину ********. Пиз....ц какой-то, а не союзник. США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 2883
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Если избирать президентом клацающего хером по роялю вундеркинда обычно так и бывает.
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ну, если освободим всех кандомов, то точно не выделят
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С таким Гарантом, в пору кричать:
- Трамп введи войска!)))
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Посольство США в Украине дает полную информацию о чудесах,творящихся в Украине последний месяц и результат не заставил себя долго ждать,к сожалению США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 9824
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Зебил хочет в ********* , здает всех и вся Трампушку можно понять он **** но не лох как 73% быдла
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если не в этом году, то уберите нах то, что сдает вашу страну
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Ну да, шут кузьмина с розыска снимает, и терориста причастного к сбитию боинга на свободу выпускает, а америка деньги на оборону должна давать? Они же не дебилы... хотите руцький мир? Валяйте... дебилы
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А когда амеры перестают давать деньги - это они уже за...бались от воровства зЕ!лёного бариги? Так же, баригоборцуны?
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Ау, зебики! Вам намекали насчёт Богдана?
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РюкзАваков уже заказал каталог новых электромобилей и вертолетов. Будет повышать безопасность...
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А может и позаследующемм..когда то там в будущем. А зачем ЗЕбилам на оборону?? Бабки сепарам мосты строить?..ну так амеры ж тоже умеют бабло считать...В отличи от ЗЕбилов они не собираюца сепарам мосты строить
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Если бы США через ООН заставили бы РФ выполнить решение международного суда-выпустить наших моряков...если бы просто поставили в Совбезе ультиматум-или РФ оставляет оккупированные территории,или остаётся в полной изоляции без чужих рынков,материалов,оборудования и инвестиций с кредитами.Через полгода бы повстанцы ловили беглого путина по всему Южному Уралу...И это для Украины вышло бы много ценнее,чем быстро разлетающиеся по карманам или "нецелевым расходам" эти пара сотен миллионов
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... и если доня не взбрыкнет - а он может...
с кацапской вавкой в башке у нас сегодня Президент..
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шо та мамы богдана давно нет, ему нанесли предупреждение?
жаль - редкое сочетание бурята со слоном...
ну то такое...
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Или в позаследующим,но это не точно.
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А был бы военный парад в Киеве ,была бы и военная помощь, а так только американский рэп под балалайку США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон - Цензор.НЕТ 1725
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На колючую проволоку вдоль мексиканской границы, ублажая прихоти Трампа, Пентагон изыскал, довольно резво, бабок на 3,5 лярда. А на поддержку ВС Украины, в противостоянии кремлёвскому агрессору, у них нет даже 250 лимонов. Позорище таким гарантам.
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Олігархи міліарди повиводили,а ми гроші по світі позичаєм!?
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Пока Зеро не уволит богдана/каломоева - не будет никаких 250 млн, даже пяти баксов не будет
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