 США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон

Про це член Сенату США заявив на брифінгу зі своїм колегою сенатором Мерфі в четвер біля будівлі Офісу президента після зустрічі з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я і мої колеги зустрічалися з президентом Трампом, ми направили йому лист, в якому його переконували, щоб цього фінансового року ці гроші були використані на надання допомоги Україні. Якщо цього не станеться, мій колега Кріс Мерфі в бюджетному комітеті, і ми впевнені, що приймемо відповідне рішення про надання цієї фінансової допомоги у наступному фінансовому 2020 році", - сказав він.
Джонсон вказав, що надання військової допомоги Україні неодноразово одноголосно приймалося Конгресом США.
"І зараз, з урахуванням того, що у нас завершується фінансовий рік, чи буде прийнято це рішення - залежить від тимчасового чинника, тому що ми в кінці фінансового року", - пояснив він.
При цьому сенатор підкреслив, що підтримка українського народу з боку США є "міцною і непорушною".
МВФ отказался вести переговоры с Кабинетом министров Гончарука и потребовало прямых переговоров с НБУ по поводу объемов и условий будущего кредита.
"Мы будем говорить только с Национальным Банком Украины".- МВФ
P.S. И да, то, шо ты не видел: Трамп попросил свою команду пересмотреть программу военной помощи Украине, - Politico
Скажи спасибо меру с отбитой головой Кличко, который катался к Джулиани ябедничать ...
Когда дебилы, в погоне за баблом и желанием сохранить свое кресло, поганят Украине - ты этого не замечаешь?? А напрасно - результат налицо!
Да, наивными Штаты не были никогда
Так что 70 с копейками - вперед. Ваша безопасность ТЕПЕРЬ только в ваших руках
Доигрались, блин(
УВАГА: емоційне управління Україною триває
Росії вигідний будь-який варіант: як збільшення впливу на Україну (і пидписання нового договору про дружбу та співробітництво), так і вибух політичний всередині України, який поставить під сумнів її суб'єктність
Tamriko @33mDurdwM000gxI 2 часа назад
Ох, пане Євгене, тривога наростає, при всіх діджиталізаціях і таке інше, запуску антикорсуду, щось не видно і не чутно горизонту, і, взагалі, якесь око отого тайфуну Доріан...
- Трамп введи войска!)))
Я тебя поцелую, потом, если захочешь
с кацапской вавкой в башке у нас сегодня Президент..
жаль - редкое сочетание бурята со слоном...
ну то такое...