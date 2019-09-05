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 Політика України
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Все про:Зеленський (2640) Кабмін (3087) фракція (88) Маркарова (50) Рябошапка Руслан (90) Слуга народу (277) Гончарук_Олексій (65)

 Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну

Фракція "Слуга народу" в четвер зібралася на засідання за участю президента України Володимира Зеленського, керівництва парламенту, членів Кабінету Міністрів України і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це журналістам розповів депутат від "Слуги народу" Сергій Швець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні тут фактично всі члени парламентської фракції "Слуга народу", президент приїхав, приїхав прем'єр-міністр, генеральний прокурор, також, звісно, був спікер, заступник спікера пан Стефанчук і керівник Офісу (президента - ред) пан Богдан", - сказав Швець.

Він додав, що на зустрічі є міністр фінансів Оксана Маркарова.

За словами народного депутата, учасників засідання попросили не брати в приміщення телефони.

Швець розповів, що на зустрічі точаться "гарячі дискусії" з тим, щоб досягти консенсусу з "болючих питань", однак він уникнув відповіді про те, які це питання.

Водночас він повідомив, що на фракції, зокрема, обговорюють організаційні питання парламентської діяльності. Усі охочі народні депутати ставлять запитання президенту України.

Відповідаючи на запитання, про що найбільше нардепи запитують главу держави, Швець сказав: "Передусім про якість ухвалюваних рішень та якість безпосередньо роботи, фракційну дисципліну, як ефективніше організувати роботу фракції".

На даний момент засідання фракції закінчилося.

Читайте також: На зустрічі Зеленського і фракції "Слуга народу" говорили винятково про законотворчість, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146762
 
   
 Топ коментарі
 
Сходняк зєбілів вирішив вже рвати когті за порєбрік не чекаючи Першого грудня... "Промедление смерти подобно"
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Ось так і Янукович, борзел-борзел, борзел-борзел і отримав майдан і ганьбу на все життя, як зрадник своєї країни.

Теж саме, судячи з усього, буде і з Зеленським та його ватною командою...
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помнится, вчера зебилы орали "вывсеврете, цемеха не отпустят"..
а сегодня методички забилов полны "пусть голландцы с малайцами сами его ловят"? Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 9433
зебилы, зима близко!
Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина - Цензор.НЕТ 9433 а что происходит с зеленью осенью - к зиме? правильно! её сжигают, если она сама не превратится в перегной
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О, независимые друг от друга органы власти на сходняк собрались.
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де ще ПЕСикам не потявкати як на Ценорі Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 3274
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ЗЕбил уже забыл что визжал в теме про акцию протеста возле логова ЗЕКобанды и пришол брехать уже совсем другое.
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Место гавкания изменить нельзя.
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хохлы малороссы не могут простить Пете что он строил независимую европейскую Украину. хохлы малороссы хотят назад к мышебратьям, и шоб всё па рузьки было, и ватные Сваты по телеку, именно для этого малоросская шваль и голосовала за ЗЕКобанду
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ти бачу ПЕСик ще й на своїй рідній удмурдсько-собачій тявкаєш
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Беру пример с руцькагаварящего преЗЕдента и его ЗЕклики. Если ЗЕкловуну можно то и всем можно..Он у нас такой -- руцькачелюстной, всем пример подаёт как па руцьки гаварить...
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Этож сколько в тебе говна, как из тюбика лезет. Видать пайку отрабатываешь или проштрафился.
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хохол малоросс готовсь кричать шо ***** хороший и маладец... Скоро ЗЕклика даст отмашку..ЗЕбилы уже загавкали про рихвирендум за дружбу с Рациюшкой
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Мне интересно другое. А нахрена зе!бил говно в тюбиках хранит?
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порохоботы сегодня вообще нахер обдолбались
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подготовили списочек разграбления и воровства свинофермы, во главе с мародером, возьмут скоро за мотню
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готуйся свыня, к тебе идут
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эти русосвиньи визжали что Петя ещё 21 апреля сбежит в Ростов. А Петя депутатом по Раде рассекает..ЗЕруссосвиньи опять сроки переносят, опять у них скоро в будущем, когда то там..ЗЕбилы такие ЗЕбилы
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скоро, скоро, возьмут падлу мародера под белы рученьки и на нары
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Непроизносимая куйня,повтори свою мантру 1488 раз - и она SSбудется.
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Каждому слуге народа по фонарному столбу в Киеве в виде бонуса
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С крыма зеленые человечки уже перебрались в Украину, видите все как просто?
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и вошкаются теперь, и рукоплещут им запроданцы Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 4866
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Ну, а кого брать в зёмы? думал-думал и решил взять ху...ла
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Головна мета та ідея Майдану - не допустити УЗУРПАЦІЇ влади, контролювати владу, яка завжди схильна до зловживань!!!! Зараз Сцикло Квартальне УЗУРПУВАВ владу повністю! Але то не за рахунок його талантів - само воно безпорадне вирішити хоч яку проблему - владу в Україні зараз захоплює ФСБ та спєцназ розвідки ГРУ РФ - зєльониє чєловєчкі під прикриттям злочинної Зє!каманди
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це ті зєльониє чєловєчкі, шо відтяли Крим та Донбас. Тепер вони хочуть забрати все!!!
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Хапуги самые настоящие. Хапают и хапают власть. Всё мало и мало. Когда уже нажрётесь? Скоты!!!
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ЗЕклика полностью окупировала всю власть, но я нисколько не сомневаюсь шо вся ЗЕбилятня будет визжать про Петю все 5 лет
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Ми маємо скоро почути приблизно оце ось:

Зеленський, Коломойський і 95 квартал, тобто партія "Слуга народу", верхівка якої сидить зараз на лаві підсудних, це не політична партія, що не політична течія, це банда кримінальних злочинців і не просто кримінальних злочинців, а злочинців, які продалися ворожим розвідкам, злочинців, яких навіть злодії зневажають, як найогидніших, найзашкварніших, наймерзенніших, найрозтлінніших з розтлінних.
Так звані "зелемойські" - це організація шпигунства, диверсій, саботажу, політичних вбивств і продажу своєї Батьківщини ворогам.
У блоку немає нічого ідейного, нічого, так би мовити, "духовного", нічого ідеологічного. Що колись певною мірою у деяких з учасників 95 кварталу було, то давно розгублено, втрачено, зникло, згнило в смердючому, огидному шпигунському підпіллі.
Щоправда, деякі з підсудних, особливо Богдан, робили на цьому процесі спроби зберегти, як кажуть французи, хорошу міну при поганій грі, удавати "ідейних" людей, прикривати свою бандитсько-кримінальну діяльність "модними", "молодіжними" і тому подібними гаслами.
Зеленський і його зелебоби розуміли і усвідомлювали значення справді народного Українського патріотизму, на високому рівні якого - вся наша країна, від малого до великого готова своїми грудьми захистити свою Вітчизну від ватної кацапні. Вони враховували це, вони знали і розуміли, що з любов'ю народу до України не можна жартувати. І з огляду на це вони побудували всю систему провокацій і зради. Вони готові відкрити ворота свинособачій інтервенції, але хочуть зробити вигляд, ніби це справа якихось чужих рук, проти яких вони, ці єзуїти і фарисеї, ці Іуди Іскаріоти і Бені Зелемойські, нібито піднімають тепер голос "патріотизму".
Гру розкрито. Зрадницькі маски з їхніх облич зірвано раз і назавжди.
Немає слів, щоб описати жах скоєних підсудними злочинів. Та й чи потрібні, питаю я, ще якісь слова? Ні, панове судді, слова зайві. Все вже сказано, все розібрано до найменших подробиць. Весь народ України тепер бачить, ким є ці чудовиська.
Народ наш і всі чесні люди всього світу чекають вашого справедливого вироку. Нехай же ваш вирок пролунає всією нашою великою країною, немов дзвін, що кличе до нових перемог! Нехай пролунає ваш вирок, немов грім справедливої бандерівської кари!
Вся Україна, від малого до старого, чекає і вимагає одного: зелезрадників і кловуношпигунів, що продавали ботоксному ***** нашу Батьківщину, повісити на гілляці як скажених псів!
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І ... на *разогреві* :
..
.........
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Малорос,в декабре идешь на путч? Или нет? Ах да, ты же пойдешь воевать за зешмарклю. Занят будешь
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та з розігрівшимся

\Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 6256
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зима 2019 : Пётр Олексеевич читает приговор зелёной шмаркле про Импичмент .... .Зал аплодирует клоуна из цирка вытаскивает СБУ. Занавес.
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Див. мій комент вище - беремо спіч Вишинського (не виправдовую цього мерзотника, але спіч як такий цілком потужний), переписуємо трохи - і вуаля
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расставляем все по местам:
-- сегодня в Украине власть у прокацапленых клоунов...
-- была малюсенькая надежда , шо вся ета шобла,, придя к власти поймет шо ето не квартал зажигает - надежда не оправдалась.
-- сегодня происходит банальная узурпация власти тут ничего нового - порох тоже хотел - не смог -шмаркля сможет - рада его .....
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це не шмаркля - в нього тями нема - всі його власні ініціативи смішні та недолугі, - зараз УЗУРПАЦІЯ влади в Україні відбувається силами ФСБ та спєцназу розвідки Генштабу мордора
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очевиды две вещи:

- шмаркля прикацапленая
- шмаркля хочет под себя власть.
остальное чисто детали...
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Законопроект №1083 - тут вже усе зрозуміло, ЧОГО хочуть ці агенти *****.
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и шо характерна-без всякой смуты и шуму...усё як па нотам...
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tZE inform‏ @tZEinform 7 ч.7 часов назад

Путин нагло спалил агента Зеленского - сразу после освобождения Цемаха объявил о "масштабном обмене и нормализации отношений".
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на измене от возможного Майдана, Вошьдь возжелал подтверждение клятвы своих элитных кріпаків, скреплённые кровью и безопасностью их семей
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Видимо, обсуждают, как прикрыть свой очередной сегодняшний про..б на международном и внутриукраинском уровне.
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это не пр-б...., это сознательное предательство национальных интересов...
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Майже як *рошенкі * в країні агресора !? ..
.
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хуже....
Если порошенко был коллаборантом из за денег, то зеленский по своим убеждениям...
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це, майже, як ти собі насрав в штани Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 7972
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В коменті вище переписав (в порядку злої історичної іронії) промову Вишинського в новій версії для зелемойської шобли...
Увімкнув кінохроніку цього ґвалтування жаби гадюкою - і раптом: якогось Зеленського Ісаака Абрамовича тоді теж того...
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ага....
и тогдашний мудрый и простой нарид радостно приветствовал....
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Якось отак
(хоча суд сталінської банди над троцкістсько-бухарінською - типовий приклад жаби і гадюки)
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Порошенко страшно боится ответственности за свои преступления, страшно боится попасть в тюрьму и потерять активы. Времени у него остаётся всё меньше, ведь скоро вступает закон о снятии депутатской неприкосновенности. Этот подлец прикладывает все усилия для дискредитации новой власти, сеет ненависть в обществе, потужно работают порохоботы, и вообще он затевает смуту. Этот подлец пойдёт на всё, даже загубит страну, лишь бы вывернуться. Его ГБР и САП должны прессовать так, чтобы у него не оставалось времени на антигосударственную деятельность.
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дурик-а Цемаха сегодня тоже Порох выпустил...? Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 1592
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А на обмен в паРашу его тоде суд записал？ тли это твой божок зебобик постарался？
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Во первых - он на подписке. Во вторых - он гражданин Украины, насколько я понимаю, а значит под обмен не попадает. В третьих - такого свидетеля спецслужбы РФ по возможности устранят. Ликвидируют. Вот и хорошо, что враг Украины на которого обменяют пленного будет убит. Или тебя больше беспокоит Голландия?
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😀это по закону он не подпалает...но зебобик на законы клал то чем на рояле играл...и потому жтого чувака УЖЕ внесли в список на обмен...ты все проспал..
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Це по совецькі особисте зобов'язання. А ми що на юридичному форумі?
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"заседай-не заседай а всё равно буде "жо_а"...так страной не управляють... Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 4759
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Почалась гризня слуг позбавлених недоторканості. А Пан-Народ хоче знати про що його слуги шепчуться Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 3823
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Ганьба. В нас раніше була Парламентсько-Президенська система влади. А тепер, якийсь сюрреалізм, маємо вождя і його покірних слуг.
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Завелика честь для цього бздливого тупого створіння, готового прийняти у всі дирки в любий час , називати його "вождем" 😕
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первый шаг к диктатуре Украина уже сделала.....
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Ещё нормально отделлася Петя бы мог Цемаха наградить
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а чего они не подождали "пятницу...13" ???? для шабаша как раз...оно!!! ))))

Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 5999
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А ещё помочь кацапью не получить санкции.
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Навіщо було віддавати моряків, щоб потім вигравати їх в суді? І є гарантія, що це морське право буде виконуватись?
Подивимось завтра, як Пуйло злякається
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Одні злочинці і запроданці змінили інших ! Як воно може бути інакше, коли народ --- безімізке, безідейне стадо в перманентному стані політичної амнезії ?
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Интересно, как с каждой новостью о цемахе вскрывалась зебильная методичка. После новости о решении суда - начался перевод стрелок на шоколадную реформу и, что Шоколад "нашему мальчику" гадости делает, продолжая контролировать суды!!! После реакции от голландцев и семей погибших в МН-17 в ход пошла мантра "да пашли вы гейропейцы поганые", вы нам не помогали, референдумы проводили перед ассоциацией (на который, кстати, правительство Рютте болт ложило) и прочее поливание, как голландцев, так и всех европейских союзников. К теме "шоколадных" судов больше старались не возвращаться. Ну и наконец, когда пришла новость о включении цемаха в список обмена начались наезды на всех с истерикой, что любой, негативно относящийся к этой ситуации, просто хочет, чтобы украинцы и дальше томились в кацапских застенках.
Скорее всего верховные зебилоиды, принимая решения по цемаху, не ожидали такой реакции ни внутри страны, ни на международном уровне. От этого и метание в методичках с приходом каждого нового информповода.
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Так может, клоун переедет уже окончательно в Раду? И будет им там дирижировать каждый день, как голосовать. Ветви власти? Система им сдержек и противовесов? Не, не слышали. В Трускавце учили только кнопки нажимать.
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У порохоботов уже десь явка вирышила кому першому совать плечо в колесо кареты . Потом будут спорить , кто это сделал первым , - сволочи . Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 8129
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Ми тут посовіщалісь і вирішили всунути в колєсо твою макітру, бо дуже файно гучить об бруківку. Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну - Цензор.НЕТ 8020
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У зебільних шори, типу мова, віра, Країна, Бандера за дужками, все інше на пролом ми новий мир построем, а потом...
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Кому интересно изучите значение слова ХУЦПА. Это то, что происходит сейчас в Украине.
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Наверное уже сраку подгорают у Зеклоуна. Интересно Израиль им всем визы выдаст?
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Трішки розберемося в деталях. Хто відпустив Цемаха? Зеленський? ВРУ, КМУ??? Ні, Цемаха відпустив Апеляційний суд міста Києва за підствою особистого забов"язання злочинця. Особливо звертаю увагу на підставу звільнення Цемеха - "особисте забов"язання". Перед ким, перед чим, перед ДЕ??? Нагадаю, що АС міста Києва зараз складається із суддів, які були призначені за часів Пороха і його корумпованої влади. Отже, напрошується простий і логічний висновок, що рішення АС може бути прямою підставою для нової влади, яка зацікавлена в позитивних результатах по поверненню наших полоненних з російської неволі. Розкривати суть підстави зі звільненням Цемаха і наслідків цього ходу з боку зацікавлених сторін немає жодного сенсу, бо це абсолютно очевидно. Пропоную заспоїтися і дочекатися офіційних повідомлень з цього приводу.
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"Фракция "Слуги народа" провела заседание при участии Зеленского, Рябошапки и членов Кабмина"
Обговорювали як виконати наступні вимоги *****.
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Ви там були? Ви в курсі справ прямо з перших рук? Українці таким примітивним провокаторам вже ДАВНО не вірять. Ваше місце - в паРаші, шановний))
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