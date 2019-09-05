 Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну

Про це журналістам розповів депутат від "Слуги народу" Сергій Швець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні тут фактично всі члени парламентської фракції "Слуга народу", президент приїхав, приїхав прем'єр-міністр, генеральний прокурор, також, звісно, був спікер, заступник спікера пан Стефанчук і керівник Офісу (президента - ред) пан Богдан", - сказав Швець.
Він додав, що на зустрічі є міністр фінансів Оксана Маркарова.
За словами народного депутата, учасників засідання попросили не брати в приміщення телефони.
Швець розповів, що на зустрічі точаться "гарячі дискусії" з тим, щоб досягти консенсусу з "болючих питань", однак він уникнув відповіді про те, які це питання.
Водночас він повідомив, що на фракції, зокрема, обговорюють організаційні питання парламентської діяльності. Усі охочі народні депутати ставлять запитання президенту України.
Відповідаючи на запитання, про що найбільше нардепи запитують главу держави, Швець сказав: "Передусім про якість ухвалюваних рішень та якість безпосередньо роботи, фракційну дисципліну, як ефективніше організувати роботу фракції".
На даний момент засідання фракції закінчилося.
Зеленський, Коломойський і 95 квартал, тобто партія "Слуга народу", верхівка якої сидить зараз на лаві підсудних, це не політична партія, що не політична течія, це банда кримінальних злочинців і не просто кримінальних злочинців, а злочинців, які продалися ворожим розвідкам, злочинців, яких навіть злодії зневажають, як найогидніших, найзашкварніших, наймерзенніших, найрозтлінніших з розтлінних.
Так звані "зелемойські" - це організація шпигунства, диверсій, саботажу, політичних вбивств і продажу своєї Батьківщини ворогам.
У блоку немає нічого ідейного, нічого, так би мовити, "духовного", нічого ідеологічного. Що колись певною мірою у деяких з учасників 95 кварталу було, то давно розгублено, втрачено, зникло, згнило в смердючому, огидному шпигунському підпіллі.
Щоправда, деякі з підсудних, особливо Богдан, робили на цьому процесі спроби зберегти, як кажуть французи, хорошу міну при поганій грі, удавати "ідейних" людей, прикривати свою бандитсько-кримінальну діяльність "модними", "молодіжними" і тому подібними гаслами.
Зеленський і його зелебоби розуміли і усвідомлювали значення справді народного Українського патріотизму, на високому рівні якого - вся наша країна, від малого до великого готова своїми грудьми захистити свою Вітчизну від ватної кацапні. Вони враховували це, вони знали і розуміли, що з любов'ю народу до України не можна жартувати. І з огляду на це вони побудували всю систему провокацій і зради. Вони готові відкрити ворота свинособачій інтервенції, але хочуть зробити вигляд, ніби це справа якихось чужих рук, проти яких вони, ці єзуїти і фарисеї, ці Іуди Іскаріоти і Бені Зелемойські, нібито піднімають тепер голос "патріотизму".
Гру розкрито. Зрадницькі маски з їхніх облич зірвано раз і назавжди.
Немає слів, щоб описати жах скоєних підсудними злочинів. Та й чи потрібні, питаю я, ще якісь слова? Ні, панове судді, слова зайві. Все вже сказано, все розібрано до найменших подробиць. Весь народ України тепер бачить, ким є ці чудовиська.
Народ наш і всі чесні люди всього світу чекають вашого справедливого вироку. Нехай же ваш вирок пролунає всією нашою великою країною, немов дзвін, що кличе до нових перемог! Нехай пролунає ваш вирок, немов грім справедливої бандерівської кари!
Вся Україна, від малого до старого, чекає і вимагає одного: зелезрадників і кловуношпигунів, що продавали ботоксному ***** нашу Батьківщину, повісити на гілляці як скажених псів!
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-- сегодня в Украине власть у прокацапленых клоунов...
-- была малюсенькая надежда , шо вся ета шобла,, придя к власти поймет шо ето не квартал зажигает - надежда не оправдалась.
-- сегодня происходит банальная узурпация власти тут ничего нового - порох тоже хотел - не смог -шмаркля сможет - рада его .....
- шмаркля прикацапленая
- шмаркля хочет под себя власть.
остальное чисто детали...
Путин нагло спалил агента Зеленского - сразу после освобождения Цемаха объявил о "масштабном обмене и нормализации отношений".
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Если порошенко был коллаборантом из за денег, то зеленский по своим убеждениям...
Увімкнув кінохроніку цього ґвалтування жаби гадюкою - і раптом: якогось Зеленського Ісаака Абрамовича тоді теж того...
и тогдашний мудрый и простой нарид радостно приветствовал....
(хоча суд сталінської банди над троцкістсько-бухарінською - типовий приклад жаби і гадюки)
Подивимось завтра, як Пуйло злякається
Скорее всего верховные зебилоиды, принимая решения по цемаху, не ожидали такой реакции ни внутри страны, ни на международном уровне. От этого и метание в методичках с приходом каждого нового информповода.
Обговорювали як виконати наступні вимоги *****.