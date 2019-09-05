 Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну

Про це журналістам розповів депутат від "Слуги народу" Сергій Швець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні тут фактично всі члени парламентської фракції "Слуга народу", президент приїхав, приїхав прем'єр-міністр, генеральний прокурор, також, звісно, був спікер, заступник спікера пан Стефанчук і керівник Офісу (президента - ред) пан Богдан", - сказав Швець.

Він додав, що на зустрічі є міністр фінансів Оксана Маркарова.

За словами народного депутата, учасників засідання попросили не брати в приміщення телефони.

Швець розповів, що на зустрічі точаться "гарячі дискусії" з тим, щоб досягти консенсусу з "болючих питань", однак він уникнув відповіді про те, які це питання.

Водночас він повідомив, що на фракції, зокрема, обговорюють організаційні питання парламентської діяльності. Усі охочі народні депутати ставлять запитання президенту України.

Відповідаючи на запитання, про що найбільше нардепи запитують главу держави, Швець сказав: "Передусім про якість ухвалюваних рішень та якість безпосередньо роботи, фракційну дисципліну, як ефективніше організувати роботу фракції".

На даний момент засідання фракції закінчилося.

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