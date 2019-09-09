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 Київські новини, Суспільство
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Все про:квартира (164) гуртожиток (39)

 Мешканці аварійного гуртожитку в Києві замість переселення відкрито вимагають у власника купити їм квартири в Києві

Цензор.НЕТ продовжує стежити за ситуацією навколо гуртожитку, який уже рік як виведено з експлуатації його власником - Трестом "Київміськбуд-2" - і відключено від інженерних мереж міста.

Як повідомлялося раніше, в непридатній для проживання з елементами аварійності будівлі продовжує проживати частина жителів, які відмовляються переїжджати в інший гуртожиток, вимагаючи натомість від підприємства купити їм квартири в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці аварійного гуртожитку незаконно вимагають нові квартири, - "Київміськбуд-2"

Як повідомляють ЗМІ ці жителі вже офіційно і відкрито вимагають від власника будівлі придбати для них квартири в Києві, при цьому місце розташування квартири та її технічні характеристики вони згодні окремо обговорювати в присутності їхніх адвокатів і ріелторів.

Також читайте: Колектив тресту "Київміськбуд-2" звернувся в ГПУ у зв'язку із ситуацією в аварійному гуртожитку та провокаційними діями депутата Київради Назаренка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146761
 
   
 Топ коментарі
 
Скорее они очень хитрожопые. У нас рядом тоже общага стоит. Ети хитрожопые даже там не живут а сдают комнаты, а в ето время требуют чтобы им выдали бесплатно квартиры.
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"Киевгорстрой-2" скорее удавится. Максимум-такой же барак дадут.
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У путина получается.
А жильцам почему нельзя?
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Та эта общяга еще лет 50 простоит и не завалится. Там видимо планы на землю у кого-то...
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Допустим. Какое отношение эти "хотелки" имеют к этому?
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Повернення в село означає капітуляцію. Оці нещасні 20 квадратів "в горадє" , на яких народилися і діти й онуки стали для них "смислом жизні".
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Скорее они очень хитрожопые. У нас рядом тоже общага стоит. Ети хитрожопые даже там не живут а сдают комнаты, а в ето время требуют чтобы им выдали бесплатно квартиры.
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В непригодном к проживанию с элементами аварийности здании продолжает проживать часть жителей, которые отказываются переезжать в другое общежитие



хотят наверное, что бы с ними как в Дрогобыче случилось...
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"Киевгорстрой-2" скорее удавится. Максимум-такой же барак дадут.
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сенцову же дали кв на шару и мусорам и прокурорам и судьям с 100 000 тыс зп дают
эти чем хуже
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а чем бляхеры хуже, если в стране отсутствует автопром как таковой?
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А за які це досягнення він цим шаріковим квартири має давати!
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Общежитие имени монаха Бертольда Шварца?
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Почему то у нас хитрожопый народ твердо уверен что когда покупает квартиру то им обязаны раз в 50 лет менять на новую. А когда поселяются в общежитие, которое предусмотрено для временного проживания работников предприятий то думают что ето ихнее жилье.
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Хм... Может, и себе че-ньть потребовать от Киевгорстроя-2? Напр., особнячок (не люблю многоэтажки) плюс компенсацию за все годы, которые их общежитие не предоставляло мне жилплощадь, включая моральный ущерб и упущенную выгоду?
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Вы хоть их не пускайте в общественный транспорт. Ато сядут в автобус и не выйдут пока им не купят новые автомобили мерседес.
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Пусть объединяются с бывшими и настоящими депутатами которые имея виллы, квартиры и коттеджи слёзно просили оплату съёма квартиры и мат помощь и потом пусть вместе идут на Майдан орать про настоящий патриотизм, Махницкого как лидера могут взять он в халявных лондонских квартирах на почве единого руха очень даже спец..
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У меня дальняя родственница, в молодости, поехала в Киев, с мужем. Поселились в общежитии. В общежитии вырос их сын, женился, завёл детей... Её внучка уже выпустилась из школы... А бабушка до сих пор живёт в общежитии... И, как говорила её сестра, даже прописки постоянной, не имеет. В то же время, мать её, сама, живёт в благоустроенном посёлке, в доме из четырёх жилых комнат, имеет приусадебный участок около 30 соток... Но доця в "село", не рвётся...
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Та отож. Ці "гарадскіє", коли приїдуть до нас в село на проводи, ще й досі вихваляються, що живуть у столиці. А те що вони фактично промучились 40 років і жили на купі, то херня. "Главне подальше від болота".
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Ти, часом, не черкащанин? Бо так само у Жашкові Маньківці, і Звенигородці, кажуть...
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Вінничанин. ))) Іллінці, Гайсин, Немирів. Сусіди.
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Я ж чую, що "рідним повіяло"... Якщо вільно мовою володієш, то достатньо одно-двох "діалектних" слів, щоб здогадаться, де людина виросла...
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Что там обсуждать месторасположения новых квартир. Печерский район и что лавру было в окно видео. Не меньше
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И облака разгонять почаще, чтобы вид не портили и настрій не псували. Мешканці аварійного гуртожитку в Києві замість переселення відкрито вимагають у власника купити їм квартири в Києві - Цензор.НЕТ 8442
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Вся ця лабода із-за того ,що в нас досі нема досконального поняття "приватна власність".Наприклад ви здали квартиру, в арендатора є діти, та він не платить, бо "Порошенко вкрав його гроши".Суд стане на його сторону, бо діточки...
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херассебе может губозакаточную машинку подарить им...
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