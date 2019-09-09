 Мешканці аварійного гуртожитку в Києві замість переселення відкрито вимагають у власника купити їм квартири в Києві

Як повідомлялося раніше, в непридатній для проживання з елементами аварійності будівлі продовжує проживати частина жителів, які відмовляються переїжджати в інший гуртожиток, вимагаючи натомість від підприємства купити їм квартири в Києві.
Як повідомляють ЗМІ ці жителі вже офіційно і відкрито вимагають від власника будівлі придбати для них квартири в Києві, при цьому місце розташування квартири та її технічні характеристики вони згодні окремо обговорювати в присутності їхніх адвокатів і ріелторів.
А жильцам почему нельзя?
хотят наверное, что бы с ними как в Дрогобыче случилось...
эти чем хуже