 Поліція обшукує тільки офіси "Укренерго", в оселях співробітників слідчих дій не проводиться

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці керівник департаменту зовнішніх комунікацій та міжнародного співробітництва ДП НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Вона зазначила: "Як ви вже знаєте, з самого ранку в Укренерго тривають обшуки, які проводить Головне управління Нацполіції. Подробиці, які ми поки що можемо повідомити тут. Але дозволю собі трошки апдейту:

1. З цікавістю прочитала на сайті Страна.UA - Новости Украины, що поліція завершила слідчі дії в офісі Укренерго та розпочала обшуки в помешканнях керівництва. Звертаю увагу ЗМІ на те, що ця інформація не відповідає дійсності. Саме станом на зараз слідчі групи працюють в офісі Укренерго. Ніяких нових обшуків у співробітників компанії не розпочато.

2. За повідомленням Нацполіції на офіційній сторінці у Facebook випливає, що начебто "у межах кримінального провадження встановлено факти злочинної діяльності посадових осіб енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів". І що начебто сума збитків становить понад 40 млн гривень. Але така інформація повідомляється лише через Facebook Нацполіції, а не правоохоронцями безпосередньо перед обшуком. Наразі досі залишається незрозумілим, в яких саме правопорушеннях підозрюють працівників Укренерго, і яку шкоду вони заподіяли.

Ну і особисте. За багаторічний досвід в журналістиці я неодноразово бачила, що обшуки, а перед ними наполеглива інформаційна дискредитація, починаються саме на тих державних компаніях, які знаходяться в процесі якісних змін в правильному напрямку. Мені здавалось, що такого наче вже більше не буде. Але, мабуть, ще відлуння минулого…"

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