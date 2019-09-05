 Поліція обшукує тільки офіси "Укренерго", в оселях співробітників слідчих дій не проводиться

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці керівник департаменту зовнішніх комунікацій та міжнародного співробітництва ДП НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.
Вона зазначила: "Як ви вже знаєте, з самого ранку в Укренерго тривають обшуки, які проводить Головне управління Нацполіції. Подробиці, які ми поки що можемо повідомити тут. Але дозволю собі трошки апдейту:
1. З цікавістю прочитала на сайті Страна.UA - Новости Украины, що поліція завершила слідчі дії в офісі Укренерго та розпочала обшуки в помешканнях керівництва. Звертаю увагу ЗМІ на те, що ця інформація не відповідає дійсності. Саме станом на зараз слідчі групи працюють в офісі Укренерго. Ніяких нових обшуків у співробітників компанії не розпочато.
2. За повідомленням Нацполіції на офіційній сторінці у Facebook випливає, що начебто "у межах кримінального провадження встановлено факти злочинної діяльності посадових осіб енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів". І що начебто сума збитків становить понад 40 млн гривень. Але така інформація повідомляється лише через Facebook Нацполіції, а не правоохоронцями безпосередньо перед обшуком. Наразі досі залишається незрозумілим, в яких саме правопорушеннях підозрюють працівників Укренерго, і яку шкоду вони заподіяли.
Ну і особисте. За багаторічний досвід в журналістиці я неодноразово бачила, що обшуки, а перед ними наполеглива інформаційна дискредитація, починаються саме на тих державних компаніях, які знаходяться в процесі якісних змін в правильному напрямку. Мені здавалось, що такого наче вже більше не буде. Але, мабуть, ще відлуння минулого…"
"Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума. Он считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным. По его словам, это хороший шаг к нормализации отношений между странами.
"Я думаю, что он (обмен пленными - "ОстроВ") будет достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации", - сказал Путин.
Президент России считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева. "Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", - сказал Путин.
Державне бюро розслідувань викликає на допит у п'ятницю, 6 вересня, експрезидента України Петра Порошенка. Про це повідомила прес-секретар бюро Анжеліка Іванова агентству Інтерфакс-Україна.