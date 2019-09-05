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 Політика України
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Все про:Кузьмін (46) МВС (1316) розшук (308)

 Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку. ВIДЕО

МВС більше не розшукує колишнього заступника голови ГПУ часів Януковича Рената Кузьміна. Кузьмін перебував у розшуку 5 років, а тепер є народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про зняття Кузьміна з розшуку повідомили журналісти проекту Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

29 серпня вони зустріли Кузьміна на першому засіданні Верховної Ради і запитали, де він був упродовж останніх 5 років. Кузьмін запитання проігнорував.

Того ж дня, 29 серпня, Bihus.Info перевірили базу розшуку МВС, побачили в ній Кузьміна і повідомили правоохоронцям, що той перебуває в сесійній залі.

Станом на 3 вересня прізвище Кузьміна ще значилося в базі розшуку.

Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку 01

5 вересня виявилося, що його більше немає в базі розшуку МВС.


Ренат Кузьмін був оголошений у розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.

У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.

Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасував реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати.

Зараз Ренат Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146756
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, у вас одни пэрэмогы. Вы что до пьятницы решили добить Украину?
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Что не новость - все сильнее кацапьем с банковой воняет.
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Почему издание Страна.УА топит за Авакова. Сделал разоблачение и показываю, что Беня, Зеля, Аваков, Дубинский, Шарий, Гужва, Портнов - одна команда, действуют совместно для захвата власти и установления информационной монополии. Смотрите видео! https://www.youtube.com/watch?v=dwnAjeYs3_8
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щас позырим... Надеюсь, старался не для просмотров
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Так это же норм чувак Шапошников Ростик... Это уже смотрел
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А без неприконовенности он лёгкая убегащая мишень.
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Без неприкосновенности он есть форменный бандюк - какой из него танкист депутат ?
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Петекантропы тупы. За 5 лет петиного правления ни заочного суда, ни заочного приговора, а Зе виновен. Да и у ЦИК не было основаниий, потому что неосужденный он.
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Что мешает сейчас осудить? Уже новый прокурор, честный, неподкупный. Не то, что алкаш Луценко.
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Надо время для для сбора доказательств, которое профукали при пети. Да и прокуратуру реформировать надо и опять требуется время. Так что "сейчас" откладывается на полгода-год.
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Лучше б они харакири сделали вместе.
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В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка,
в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне
з ключових завдань

https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні

Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
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Зачем ты про суд тут пишешь? Кузьмина никто не судил, поэтому суд его не отпускал. Его МВД сняло с розыска. Напомнить, кого из министров оставили от прошлой "мародерской" власти под личное обязательство?
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вы не понимаете логики порохоботов, парашенко был хороший, поэтому и аваков при нем был хороший, а сейчас зе плохой и аваков при нем плохой, что не ясного?
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Вам переводить стрелки не надоело? Идите работать в Укрзализныцю.
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Ні, зебіле, трохи не так. Не став з ніг на голову. Спочатку був "соєвоий" рюкзаков- собаков, який виявився прекрасним і незамінним зЕ-Беніним міністром МВС аваковим
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А чому ніхто не засудив за 5 років ? А показати тобі кого "реформований" петін суд відпустив ?
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Чому хАроший аваков слідство не проводив?
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Не засудив, тому що Пєтя мародер. Що не ясно? Я питаю, до чого тут суд, якщо Кузьміна зняв з розшуку Аваков?
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Кто позавчера его с розыска снял? Уже четвертого зепримата спрашиваю и тебя в том числе? Не пять лет, не год, а вчера?
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Кузьмин находился в розыске 5 лет …… Но вины пороха в этом нет, ведь Аваков ему не подчинялся, он все пять лет ложил на пороха, а тот всё носил, то что он ложил. Прошу пардон за каламбур .
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Хіба не бачте,що в Україні нема президента. Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку - Цензор.НЕТ 9411
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пора Фёдоровича возвращать, надо Донбасс восстанавливать, требуется проФФФФФеСССионал!!!
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"Кузьмин находился в розыске 5 лет, а теперь является народным депутатом"

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зебилы выбрали ярмо рабов - и вновь впустили своих хозяев
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Название очень точное, "Україну мають таланти!
Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку - Цензор.НЕТ 8232
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Зебіли, ну хіба вас не попереджали розумні люди, що так буде?
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При пете ,когда сабаков атошников бил,петю защищал у порохони ,он был отличный парень,теперь врахЗаступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку - Цензор.НЕТ 8670.Это все ,что нужно знать про соевых.Люди принципуальные Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку - Цензор.НЕТ 8670.Визжат на того теперь,кого на руках носили)))
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И кто носил на руках авакова? Модет не поленишься и даш ссылку, как на этом форуме восхваляли авакова? Пистеть, не мешки ворочать.
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Вы сделали это...да зебобики？счастливы？
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Какая связь между первым и вторым вопросами?
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Ну чи не суки ??? Надіюсь що преЗЕдент не добуде і до днів янукОВОЩА !
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спросили, где он был...Где, где..?Дома у себє сидів, бо ніхто і не шукав.
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