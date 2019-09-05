 Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку. ВIДЕО

Про зняття Кузьміна з розшуку повідомили журналісти проекту Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
29 серпня вони зустріли Кузьміна на першому засіданні Верховної Ради і запитали, де він був упродовж останніх 5 років. Кузьмін запитання проігнорував.
Того ж дня, 29 серпня, Bihus.Info перевірили базу розшуку МВС, побачили в ній Кузьміна і повідомили правоохоронцям, що той перебуває в сесійній залі.
Станом на 3 вересня прізвище Кузьміна ще значилося в базі розшуку.
5 вересня виявилося, що його більше немає в базі розшуку МВС.
Ренат Кузьмін був оголошений у розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.
У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.
2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.
Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.
Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасував реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати.
Зараз Ренат Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя".
танкистдепутат ?
в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне
з ключових завдань
https://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
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зебилы выбрали ярмо рабов - и вновь впустили своих хозяев
https://www.youtube.com/watch?v=klAWdJbfwKc