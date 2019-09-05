 Заступника Пшонки Кузьміна, який став депутатом від ОПЗЖ, зняли з розшуку. ВIДЕО

Про зняття Кузьміна з розшуку повідомили журналісти проекту Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

29 серпня вони зустріли Кузьміна на першому засіданні Верховної Ради і запитали, де він був упродовж останніх 5 років. Кузьмін запитання проігнорував.

Того ж дня, 29 серпня, Bihus.Info перевірили базу розшуку МВС, побачили в ній Кузьміна і повідомили правоохоронцям, що той перебуває в сесійній залі.

Станом на 3 вересня прізвище Кузьміна ще значилося в базі розшуку.

5 вересня виявилося, що його більше немає в базі розшуку МВС.





Ренат Кузьмін був оголошений у розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.

У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.

Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасував реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати.

Зараз Ренат Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя".