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 Політика України
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Все про:ВР (5593) регламент (45) Стефанчук Руслан (73)

 Чинний Регламент Ради - це "тромб для будь-яких питань", наше завдання номер один - розробити новий, - Стефанчук

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що розробка нового Регламенту - це завдання номер один для чинного парламенту.

Про це він сказав журналістам перед засіданням фракції "Слуга народу" в КВЦ "Парковий" у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наше завдання номер один - ми його вже обговорили на рівні керівництва Верховної Ради, з головами і заступниками голови нашої фракції, з головами комітетів - розробити абсолютно новий Регламент, який би був сукупністю процедур, ... які б надали можливість при збереженні прав більшості та опозиції забезпечувати швидкий і динамічний розгляд питань. Тому що інакше ми перетворимося, знову-таки, в правовій джем, де буде процес заради процесу, де вноситься кодекс будь-який і "вмирає" під п'ятьма тисячами поправок. Такого не повинно бути", - заявив Стефанчук.

Перший віцеспікер додав, що чинний Регламент Ради - це "тромб для будь-яких питань".

"Якщо потрапляє будь-яка ініціатива і є бажання, то ви ніколи в житті швидше, ніж через рік-два її не проведете, - сказав Стефанчук.

Дивіться також: Зняття недоторканності із Зеленського буде внесено в Раду наступного тижня, - Стефанчук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146755
 
   
 Топ коментарі
 
Ты, свыня жирная, жри меньше, а то тебя точно тромб бахнет в бошку Действующий Регламент Рады - это "тромб для любых вопросов", наша задача номер один - разработать новый, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4189
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Разроботать новий тромб?
Скоро монозелити ненужни будут даже Зе.
Сделают в смартфоне опцию ВР и усьо...
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Разроботать новий тромб?
Скоро монозелити ненужни будут даже Зе.
Сделают в смартфоне опцию ВР и усьо...
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шо-то мне подсказывает, что к зиме точняк будет большой шухер и не от Пороха вовсе, а от народа, что на много страшнее
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Получается,Европа пять лет дурью маялась?Всё их "расследование"-мыльный пузырь?Без этого цемаха ничего не получится?Так?
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Ты, свыня жирная, жри меньше, а то тебя точно тромб бахнет в бошку
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Богдан будет на балалайке играть это и будет новый регламент
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Нічого особистого, але морда у нього огидна.
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вы знаете от него от Стефанчука у меня двойственное восприятие... иногда я вижу когда смотрел в прямом эфире... что он терятся от той наглости как вел себя в зале клоун Зеля... иногда терялся от наглости Разумкова... иногда я вижу по нему что он сидит и думает и нафигаче я сюда попав и главное зачем... вы не подумайте ничго личного...и меня трудно объявить в симпатиях к кому бы то ни было от власти... и тем не менее...может то он родился в Тернополе... а не в малороссии...закваска так скзать правильная, школы и вузы закончил в Украинском городе рядом с Тернополем - Хмельницкий.. не знаю... но о нем у меня какое то неоднозначное мнение...
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И жить торопятся, и чувствовать спешат. Труффальдины они такие, то здесь урвать, то там. Главное успеть, но при этом не отгрести от хозяев. Но хозяева умом не блещут. Пока очухаются и поумнеют, у труффальдин уже будет новый хозяин. А старые хозяева окажутся на свалке. За ненадобностью.
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Парубий нашёл эффективное средство от "тромбов" - он просто игнорировал Регламент и творил, что хотел. В связи с чем возникает два вопроса: Понесёт ли ответственность Парубий за систематические нарушения законодательства в процессе выполнения функций "спикера" и Будут ли оспорены в суде законы, принятые с нарушениями под манипуляциями Парубия.
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Ага. Падлюка така Парубій закон про мову протягнув.
Так би ти і далі хрюкогавкав, а тепер для офіційних паперів доведеться вчити.
Звісно то страшний злочин проти русскаї челюсті.
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Про мову все дуже чітко прописано в конституції, почитай якось. Ще якісь закони рахую піар акція від мародера
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А вот Конституции скоро может прийти гаплик. "Зелёное" конституционное большинство в ВР может, не напрягая мозги, изуродовать Конституцию как "Бог черепаху".
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Сказал самый главный тромб и не поперхнулся.
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Бариги при Зеленському постійно сумними обличчями, немов на похоронах. Значить Володя все робить правильно

Действующий Регламент Рады - это "тромб для любых вопросов", наша задача номер один - разработать новый, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 497
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На похоронах Украины и рождении малоросии.
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А тобі радісно від того, як Україна перетворюється на малоросію, тупе зебенятко?
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если бысто и динамично, то надо просто дирижера))
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