 Чинний Регламент Ради - це "тромб для будь-яких питань", наше завдання номер один - розробити новий, - Стефанчук

Про це він сказав журналістам перед засіданням фракції "Слуга народу" в КВЦ "Парковий" у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наше завдання номер один - ми його вже обговорили на рівні керівництва Верховної Ради, з головами і заступниками голови нашої фракції, з головами комітетів - розробити абсолютно новий Регламент, який би був сукупністю процедур, ... які б надали можливість при збереженні прав більшості та опозиції забезпечувати швидкий і динамічний розгляд питань. Тому що інакше ми перетворимося, знову-таки, в правовій джем, де буде процес заради процесу, де вноситься кодекс будь-який і "вмирає" під п'ятьма тисячами поправок. Такого не повинно бути", - заявив Стефанчук.

Перший віцеспікер додав, що чинний Регламент Ради - це "тромб для будь-яких питань".

"Якщо потрапляє будь-яка ініціатива і є бажання, то ви ніколи в житті швидше, ніж через рік-два її не проведете, - сказав Стефанчук.

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