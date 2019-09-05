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Все про:Росія (19666) Сирія (1339) Міноборони РФ (226)

 У Сирії підірвалися на мінах російські офіцери: трьох немає в живих, ще двох поранено, - "Відомості"

Напередодні ввечері група офіцерів Збройних сил Росії підірвалася на мінах у провінції Ідліб. У Міноборони РФ спростовують інформацію про втрати.

Про підрив офіцерів ЗС РФ на мінах російському виданню "Ведомости" повідомило військово-дипломатичне джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, в середу, 4 вересня, близько 22.00 за місцевим часом у районі населеного пункту Джурин (зона деескалації "Ідліб") у Сирії стався такий інцидент.

Група з восьми осіб, не перетинаючи лінію конфлікту, рухалася в опорний пункт. Приблизно за 30 м до спостережного поста сталися два вибухи мін ОЗМ-72, які вбили трьох офіцерів, а ще двох сильно поранили.

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Про інцидент з російськими спецназівцями першим повідомило арабське видання Al-Masdar. За його даними, операцію в провінції Ідліб здійснили члени сирійської організації "Національний фронт визволення".

"Відомости" направили запит у Міноборони Росії, і відомство спростувало інформацію про втрати. Там стверджують, що у цій місцевості немає російських опорних пунктів.

За даними комітету з оборони Ради Федерації на вересень 2018 р безповоротні втрати Росії в Сирії від моменту початку операції восени 2015 р становлять 112 осіб. Майже половина припадає на катастрофу транспортника Ан-26 (39 осіб) і збитий сирійськими ППО Іл-20 (20 осіб).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146754
 
   
 Топ коментарі
 
Хоч сьогодні одна добра новина🤗
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Нарешті єнотогенеруюча новина...

В Сирии подорвались на минах российские офицеры: троих нет в живых, еще двое ранены, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 783
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Яка сумна новина.
МО РФ семья на.бать с деньгами, как водится
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Це та недостача, що при падінні вертольота вижила?
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я от августа ожидал куда большего. сентябрь может подможет папередныку )))
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В результате боестолкновения, согласно данным повстанцев, были ликвидированы девять российских спецназовцев.
В то же время российский пропагандистский ресурс Ведомости со ссылкой на собственный источник заявил о трех погибших и нескольких раненых.
При этом утверждается, что военные РФ линию соприкосновения якобы не пересекали, а потери понесли в результате подрыва фугаса.
В свою очередь российское Министерство обороны сообщения о гибели своих бойцов традиционно не комментирует.
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оно, конечно, лучше, чтобы 5 не было в живых... Но и так не плохо
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тупые эти руцкие ахфицеры ну просто до крика. в таких делах, советы ***** нужно творчески перерабатывать. с плясками, пускать впереди себя обновлённый состав ансамбля песни александрова. и потом уже, за их спинами самим двигаться, в пыли и танцоровских пазлах. если часть танцоров останеться в живых, то в следующий раз танцевать есчо луччє им уже ничо мешать не будет.
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хоть шото болие мение нормальное за день прочел , а то один негатив.
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Арабское издание Al-Masdar сообщает, что спецназовцы были уничтожены при попытке проникнуть в тыл противника в районе Анджаз. российская сторона понесла потери, поскольку попала в хорошо организованную засаду. При этом в статье говорится о девяти погибших офицерах кацапской армии.
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раньше мы бы сочувствовали, а теперь у нас радость непомерная …
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и раньше не того... не сочувствовали бы.. С какого-такого? Ты, видать, никогда на расеи не бывал... В Сирии подорвались на минах российские офицеры: троих нет в живых, еще двое ранены, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 2625
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бывал бывал… а раньше это не вчера , если ты понимаешь о чём я.
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хороший портвейн был в свое время... У Сирії підірвалися на мінах російські офіцери: трьох немає в живих, ще двох поранено, - "Відомості" - Цензор.НЕТ 3208
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как бы кощунственно не звучало, но люблю такие новости
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Очередная гражданская война. Помнится, недавно товарищ Коломойский утверждал, что у нас с Россией тоже гражданская война. Война гражданская, а пленными почему-то с Россией обмениваемся.
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Российский спецназ понес в Сирии серьезные потери в результате столкновения с поддерживаемыми Турцией сирийскими повстанцами из группировки Фронт национального освобождения, передает Al Masdar (перевод - nv.ua).

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Идлиб.

Пытаясь пробраться в тыл группировки, военнослужащие РФ попали в засаду.

В результате боестолкновения, согласно данным повстанцев, были ликвидированы девять российских спецназовцев. -- а цензор зачем врет ?
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Ну хоть сирийцы не миролюбничают с кацапами. Поетому в Сирии и росийским военным раз в 5 больше платят чем в Украине. Кацапам безопаснее в Украине воевать.
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Я боюсь ошибиться, но вероятно детонация заряда произошла из-за того, что вертикально приложенный вес был тяжелее силы сопротивления спусковой пружины детонатора.
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Афицеры-афицеры,ваше сердце..... где-то в сирийской пустыне
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Ой, як сумно, ой, як сумно, мабуть заспіваю. У Сирії підірвалися на мінах російські офіцери: трьох немає в живих, ще двох поранено, - "Відомості" - Цензор.НЕТ 8031
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Лаптерогое в десять часов тихого летнего томного сирийского вечера численностью 8 рыл решило совершить набег на ближайшую провинцию за анашой и бабами.Тыдыщ.Вечер перестал быть томным,цикады перестали пиликать на скрипке,местные койоты радостно завыли,завыли лаптерогие в палатках оставшись опять без анаши и баб...........ну в общем вечер прошёл как обычно.Утром все хмуро матюкаясь пошли собирать что осталось.
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