 У Сирії підірвалися на мінах російські офіцери: трьох немає в живих, ще двох поранено, - "Відомості"

Про підрив офіцерів ЗС РФ на мінах російському виданню "Ведомости" повідомило військово-дипломатичне джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, в середу, 4 вересня, близько 22.00 за місцевим часом у районі населеного пункту Джурин (зона деескалації "Ідліб") у Сирії стався такий інцидент.

Група з восьми осіб, не перетинаючи лінію конфлікту, рухалася в опорний пункт. Приблизно за 30 м до спостережного поста сталися два вибухи мін ОЗМ-72, які вбили трьох офіцерів, а ще двох сильно поранили.

Читайте також: Дев'ятеро цивільних, серед яких троє дітей, загинули через авіаудари РФ у Сирії, - Anadolu

Про інцидент з російськими спецназівцями першим повідомило арабське видання Al-Masdar. За його даними, операцію в провінції Ідліб здійснили члени сирійської організації "Національний фронт визволення".

"Відомости" направили запит у Міноборони Росії, і відомство спростувало інформацію про втрати. Там стверджують, що у цій місцевості немає російських опорних пунктів.

За даними комітету з оборони Ради Федерації на вересень 2018 р безповоротні втрати Росії в Сирії від моменту початку операції восени 2015 р становлять 112 осіб. Майже половина припадає на катастрофу транспортника Ан-26 (39 осіб) і збитий сирійськими ППО Іл-20 (20 осіб).