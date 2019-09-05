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Все про:обмін (448) державна зрада (242) полонені (421)

 Суд відпустив з-під варти офіцера запасу ЗСУ Ракушіна, підозрюваного в зраді

Суд звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушіна, підозрюваного в роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації.

Відповідне рішення розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГромадськеТВ.

СБУ затримала Ракушіна в червні 2019 року за підозрою в роботі на Федеральну службу безпеки РФ. Оперативники спецслужби встановили, що офіцера запасу завербував на території Росії в 2017 році кадровий співробітник ФСБ на зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони імені Юрія Андропова.

Нагадаємо, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146753
 
 
 Топ коментарі
 
Донбасс- это Украина! ПНХ сепар! Путин хуйло!
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заипца...
зебилы, вы выбрали самое мерзкое, самое слабовольное, самое изнеженное, бесхребетное, неумное, продажное паскудное существо без мнения, воли, родины...этот жид - обычный конъюнктурщик, который ради вашего, недоделки 75-процентные, восторга готов любые фортели выкидывать. Лишь бы вам смешно было... суки, во что страну превратили за 100 дней...
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Схоже, теятра ґабсурди вже закінчилася. Почалася справжня, жорстка ЗРАДА.
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Ну и суды пошли у нас при зеленском, начали всех отпускать преступников, браво такому гумманизму, браво.
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Кого Зе-***** согласовала на обмен, тех суды и отпускают...
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Зеленский предатель, сдаёт Украину.
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А Цемах розуміє, що ху№ло, його прикінчить, вихід один здатись поліції Нідерландів.
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.....в условиях ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ,госизмена-предательство РАССТРЕЛ на МЕСТЕ , родственников на ВЫСЕЛЕНИЕ в районы КРАЙНЕГО СЕВЕРА !!! точка ((((
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УКРАИНУ и ее НАРОД явно толкают на ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ , чтоб под видом "миротворцев" войти МОСКОВИТАМ !!!
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Путін методично звільняє з під арешту всю свою агентурну мережу в Україні.
Браво Зе. Ви зробили українців разом.

Суд відпустив з-під варти офіцера запасу ЗСУ Ракушіна, підозрюваного в зраді - Цензор.НЕТ 5036
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Я бы хотел, чтобы кричащая о зраде часть нашего общества задумалась. А что если бы ваш брат, отец, сын, жена или муж сейчас сидели бы в российской тюрьме? Или в подвале у сепаратистов? Что бы вы думали и говорили в этом случае? Так ли важно было вам не отдавать Цемаха? Просто задумались и вспомнили историю капрала Гилада Шалита и его освобождения. 1027 террористов и убийц за одного солдата. 1027 человек, которые с кровью достались израильским спецслужбам, были отпущены на свободу и снова начали убивать. И их пришлось ловить заново, расходуя деньги и жизни, но капрал Шалит вернулся из плена.
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