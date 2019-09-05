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Все про:ВР (5593) законопроект (730) комітет (207) Юрчишин (17) прогул (51)

 Антикорупційний комітет ВР відклав розгляд законопроекту про депутатів-прогульників

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики відклав розгляд законопроєкту щодо позбавлення депутатів-прогульників зарплати. Авторів законопроекту викликали для дачі пояснень.

Про це Укрінформу повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), інформує Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт стосується права... виключати... не лише "списочників", але й "мажоритарників" за рішенням фракції, а не так, як передбачалося Конституцією — лише у випадку виходу депутата з фракції. Тобто фактично передбачається впровадження імперативного мандату. Це законопроект був відкладений, тому що виникло дуже багато запитань до нього, і ми вирішили запросити авторів, щоб вони пояснили, чому в розріз Конституції передбачається введення цього імперативного мандату", — зазначив Юрчишин.

За його словами, 5 вересня антикорупційний комітет обговорив близько сорока законопроєктів. Вони були підтримані, оскільки відповідають антикорупційному законодавству і не містять корупційних ризиків.

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Законопроєкт №1035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України" було зареєстровано у Верховній Раді 28 серпня. Співавторами цієї законодавчої ініціативи виступили 26 народних депутатів, серед яких — парламентарії від "Слуги народу" Павло Фролов, Ольга Совгиря, Денис Монастирський, Андрій Клочко, Сергій Кальченко, Галина Янченко та Святослав Юраш.

Цим законопроєктом пропонується встановити правило, згідно з яким народний депутат, який без поважних причин не бере особисту участь у більш ніж одній третині пленарних засідань ВР або більш ніж половині засідань комітету парламенту, до складу якого він входить, протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Ради, втрачає право на виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень за цей місяць на підставі відомостей щодо обліку присутності народних депутатів. Окрім того, передбачається, що перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом. У залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання клавіші "за".

Головним щодо підготовки цього законопроекту є комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146751
 
 
 Топ коментарі
 
Після сьогоднішньої державної зради вищого керівництва держави- нас рать.
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А что не нравится? Не наказывать депутатов, которые хрен положили на работу и получают нехилую зарплату с твоих налогов? Или для тебя все плохо, что принимает СН? Ну это, извини, глупо и тупо.
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Після сьогоднішньої державної зради вищого керівництва держави- нас рать.
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Авторов законопроекта включить в список на обмен
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кому нах нужны качки, фотографы и шлёндры? на росии своих валуевых хватает Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках - Цензор.НЕТ 5973
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А что не нравится? Не наказывать депутатов, которые хрен положили на работу и получают нехилую зарплату с твоих налогов? Или для тебя все плохо, что принимает СН? Ну это, извини, глупо и тупо.
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отныне это будет именоваться больничным Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках - Цензор.НЕТ 5522
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дєпутата лішіть жалованія?!?!?! Ето же бєсчєловєчно!!!
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ЗЄмакаки зрозуміли що теж будуть порушувати цей закон і забили на нього.
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До чого тут якась фракція, якщо з мажоритарником має право розбиратися лише ТГ,що його обирала
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Шо то я нє понял.В коментах одні порохососи і ніодного провладного коментатора.Результат-8 коментів. "Нєту апанєнтав ,нєту работи. Нєту работи-нєту шоколадок". Антикорупційний комітет ВР відклав розгляд законопроекту про депутатів-прогульників - Цензор.НЕТ 9243
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Зато есть ты. Правда на...а, мало кому понятно.
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"Антикоррупционный комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о депутатах-прогульщиках"
...ну и хрен с ним с этим законом...все равно в это не верилось....гуляйте,гуляйте 5 лет впереди. Антикорупційний комітет ВР відклав розгляд законопроекту про депутатів-прогульників - Цензор.НЕТ 6890
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