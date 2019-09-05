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Все про:війна (1685) обстріл (5483) Донбас (12920)

 Найманці РФ зі 122-мм артилерії і крупнокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого і Південного, - пресцентр ОС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння, а також зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів:

  • неподалік Талаківки - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Водяного - зі станкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв:

  • у районі Зайцевого - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • неподалік Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • у районі Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета.

4 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано поблизу Водяного, Опитного, Верхньоторецька, Авдіївки, Павлополя, Майорська, Шумів, Південного, Зайцевого, хутора Вільний, Новгородського.

За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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Вчора службовці Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 1 вбивство, 2 пограбування, 43 крадіжки, 3 факти хуліганства, 8 фактів шахрайства, 1 факт незаконного заволодіння транспортним засобом, 9 фактів незаконного поводження зі зброєю та 10 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 17 799 осіб і 2 220 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 17 385 осіб і 2 201 транспортний засіб. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 35 особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146749
 
 
 Топ коментарі
 
салютуют в честь освобождения цёлоха Наемники РФ из 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ у Зайцево и Пивденного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 733
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Та целох им досраки как любой другой донбасянин. А вот то что скрывают следы своих преступлений, да еще и при участии "Украины" вот за это товарищ Клоун получит звездочку, когда будет отмечать 9 мая в Москве.
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Зеля будет выводить войска в Польшу, чтобы его друг хуйло не злился.
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салютуют в честь освобождения цёлоха Наемники РФ из 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ у Зайцево и Пивденного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 733
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Та целох им досраки как любой другой донбасянин. А вот то что скрывают следы своих преступлений, да еще и при участии "Украины" вот за это товарищ Клоун получит звездочку, когда будет отмечать 9 мая в Москве.
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Зеля будет выводить войска в Польшу, чтобы его друг ***** не злился.
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Странно все это, ребята там упираются, а по Киеву всякая сволочь сепарская лазит...
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«Мосгортранс» возобновил регулярный рейс по международному автобусному маршруту Москва - Киев, сообщается на сайте управы района Теплый Стан.
Автобусы в столицу Украины будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с автостанции «Теплый Стан». Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов, автостанций и на сайте «Мосгортранса».
Из Москвы в Киев можно было уехать автобусом и ранее благодаря частным перевозчикам. Например, международная сеть Ecolines предоставляет такую услугу по цене от 2,1 тысячи рублей. Время в пути по этому маршруту составляет около 17 часов.
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а обратно? із Кийова в москву мона добратись і скіко дорога?
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наверно тем самым перевозчиком время не знаю и не хочу знать
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какая уже разніца? 7-8 ілі 20 - всьо равно "потєрь нєт"
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Главное чтобы перемирие не нарушали. Ведь перемирие какое там на очереди хлебное или уже школьное, не нарушено? Немного потерпите скоро новогоднее будет. Все идет хорошо как говорил Сайдик
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