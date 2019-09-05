 Найманці РФ зі 122-мм артилерії і крупнокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого і Південного, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів:

неподалік Талаківки - зі стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Водяного - зі станкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв:

у районі Зайцевого - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

у районі Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета.

4 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано поблизу Водяного, Опитного, Верхньоторецька, Авдіївки, Павлополя, Майорська, Шумів, Південного, Зайцевого, хутора Вільний, Новгородського.

За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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Вчора службовці Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 1 вбивство, 2 пограбування, 43 крадіжки, 3 факти хуліганства, 8 фактів шахрайства, 1 факт незаконного заволодіння транспортним засобом, 9 фактів незаконного поводження зі зброєю та 10 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 17 799 осіб і 2 220 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 17 385 осіб і 2 201 транспортний засіб. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 35 особам.