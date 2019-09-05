 Цемаха включено в списки з обміну, - російський "Інтерфакс"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російському "Інтерфаксу" інформоване джерело.
"Цемаха, відпущеного на свободу за рішенням суду в Києві, включено в обмінні списки", - сказав співрозмовник агентства.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Даааа, таки надо на эвтаназию... бо если расплодятся, жопа планете.
Что он несет, посыл для кремля... Боже, зачем ты таких юродивых допускаешь????
Не, ну верим конешно )))
...Цемаха отпустил самый независимый Апелляционный суд г.Киева,а в зраде обвиняют
Зеленского.Неужели кто-то сомневается в объективности украинской судебной
системы?
Читайте конституцию Украины!
Кому это интересно?
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
Автобусы в столицу Украины будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с автостанции «Теплый Стан». Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов, автостанций и на сайте «Мосгортранса».
Из Москвы в Киев можно было уехать автобусом и ранее благодаря частным перевозчикам. Например, международная сеть Ecolines предоставляет такую услугу по цене от 2,1 тысячи рублей. Время в пути по этому маршруту составляет около 17 часов.
Семенченко
Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
Порохоботы за армію, мову, віру, вступ до ЕС та НАТО.
А зелебобіки - за мир за будь-яку ціну, ПЕРЕМИРИЕДЕЙСТВУЕТ, ************************.
Сколько еще раз он станет перед ****** на колени???
Какую цену заплатят украинцы-вопрос к зеленому лохторату!!!
Семенченко
Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.
не знаю але якось так відбувається в україні яка фактично в стані війни з росією: путін нахабно бере українців в заручники фабрикує справи і йому все одно це цивільні чи військові моряки. а в україні кум путіна як вареник в сметані. має канали , партію, без кінця їздить в росію на зустрічі.
на загальнодержавному українському телеканалі медведчук разом з путіним обговорюють можливий обмін і це виставляють в позитивному світлі, як путін і медведчук "роблять все щоб звільнити українців".
після обміну треба з цим усім щось робити.
Решение принято
Он украинцам ничего не обещал, а вот ВПХ обещал целовать в .........
Решение принято
Он украинцам ничего не обещал, а вот ВПХ обещал целовать в .........