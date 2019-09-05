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Все про:обмін (448) полонені (421) Цемах (17)

 Цемаха включено в списки з обміну, - російський "Інтерфакс"

Свідок у кримінальній справі про катастрофу малазійського "Боїнга" в небі над Донбасом Володимир Цемах перебуває у списках на обмін між Росією і Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російському "Інтерфаксу" інформоване джерело.

"Цемаха, відпущеного на свободу за рішенням суду в Києві, включено в обмінні списки", - сказав співрозмовник агентства.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

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Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146743
 
 
 Топ коментарі
 
только кремлевские боты будут орать за возврат цемеха - в рашку Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 3792
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.

Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

Зеленский помножил на ноль работу СБУ
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. Службы, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.

презЕдент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. презЕдент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.

Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.
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Скоро на всех экранах росТВ, ...Цемах об преступлениях Украинской хунты, пытках в застенках СБУ и собственной невиновности...
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Тра віддати їм Мародьора.. За цього Хряка багатьох повернуть
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Готов заключить пари: сейчас штаб Порки разгоняет истерию вокруг освобождения пленных, собственно создавая препятствия к их освобождению. А когда, дай Бог, их освободят - Ирка Геращенко с трибуны Рады заявит, что этот процесс начал Порки и в этом тоже есть его заслуга. И тогда порохоботы забудут про Цемаха и будут рассказывать, какие Порки и Мертвечук молодцы!
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кловун не президент, кловун-прєдатєль.
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Зебілоїди старанно оминають цю тему. Чомусь.
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віддати такого свідка це державна зрада. Без варіантів і відмовок. Побачимо як влада наша поведе себе.
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Всі свідчення задокументовані . Мабуть це добрий посил до кремля . Ми звільнили підозрюваного в злочині проти людяності , в обмін на громадян України , що утримуються в росії як заручники , при фабрикуванні справ , проти громадян іншої держави .
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зеленый идиот.... или даже хуже.... ипанат... даун... ??????

Даааа, таки надо на эвтаназию... бо если расплодятся, жопа планете.

Что он несет, посыл для кремля... Боже, зачем ты таких юродивых допускаешь????
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Это росток нового поколения дебилов, живущих в виртуальном навязанном мире. Думать, здраво рассуждать не могут. Только усыплять в процессе никчемного бытия.
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Цемах должен сесть в ближайшее время по новой тяжелейшей статье и обмену не подлежать - это дело чести спецслужб Украины.
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Слышь ты чорт, по тебе уже звонят Баканову!
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Росийский интерфакс выдал инфу на основании некоего "доверенного источника" ???
Не, ну верим конешно )))
...Цемаха отпустил самый независимый Апелляционный суд г.Киева,а в зраде обвиняют
Зеленского.Неужели кто-то сомневается в объективности украинской судебной
системы?
Читайте конституцию Украины!
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Невже є люди які вірять у те, що наш суд може без команди ось так відпустити?
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Ясно одно,что Зеленский не хочет бороться с российской агрессией и с Путиным в частности, не хочет привлекать агрессора к какой-то ответственности за насилие, грабеж и убийства украинских граждан, не хочет обижать Путина и его убийц. Он хочет "помириться" с Россией и даже "подружиться" с ней, ну как же, он еще хочет потом работать там и делать бизнес.
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Не нужно экивоков в сторону Зеленского. Хочет он бороться с российской агрессией или не хочет пока не ясно. А вот пленных освободить, очевидно, хочет. А ты хочешь бороться с российской агрессией? Борись! Или ты хочешь наблюдать с дивана, как Зеленский борется?
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Надо смотреть немного дальше своего носа. Это полезно. Без борьбы с врагом за свою землю, свое государство, за своих близких завтра будет уже тысячи пленных и разоренная и разграбленная врагом страна.
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Назад в СССР, поздравляю зебилов, привет с Литвы
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Интересно , кого отдавали параше в обмен на наших пленных до марта этого года . И почему этот обмен был один к трём не в нашу пользу ?
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Отдавали скот винторогий...мелкий и паршивый...а не граждан Украины...
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Отдавали убийц украинцев потому и шума не было.
Кому это интересно?
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А нагнуть Зеленского, оказывается, совсем не сложно - он сам нагибаться рад.
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По большому счёту Зеленский и его Ко выполняет только представительские функции. Изменилась ситуация. Пришли к власти новые олигархи, у которых другое видение развития Украины. У американцев патронаж украинской элиты перешёл от демократов Байден-Клинтон к неоконам Трамп-Джулиани, отсюда и временная ревизия военной помощи. Волкер продолжает рубить капусту, но уже лично для себя. В этом новом мире Коломойский от американцев выступает куратором по Донбассу. Зачем это нужно американцам не совсем понятно, но скорей всего война с РФ временно приостанавливается. Возможно до окончания разборок с Китаем. Возможно у Трампа будут какие-то договоренности с РФ по оружию. Для Украины будет разведение сил в Донбассе и заморозка. Авакова оставили, чтобы он нейтрализовал добробаты и наиболее активных ультра-патриотов. Кстати теперь они называются квази-патриоты. Довольно скоро об этом будет писать и говорить вся пресса. Конечно Зеленский не на сто процентов управляемый и будет проводить свою программу в экономике и в Донбассе. Продажей земли попытаются получить энное количество денег, чтобы добиться роста промышленности в ближайшие два-три года. Но трудно предсказать насколько удастся этот манёвр. Возможно страна останется и без земли и без промышленнности. Если всё получится как решили в "Квартале", Зеленский значительно укрепит свои позиции.
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Не получится у него, для этого надо что-то в башке иметь.
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в Донбассе - сливай воду кацап, ты спалился.
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зеленский ******* !! я не знаю о чём они договорились с путиным - но иначе как предательство это назвать нельзя!
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
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Самое страшное даже не то, что его отпустили, а в том что была проявлена слабость президентом страны..Путин это любит. Следующим шагом будет продавливать воду в Крым, а может нажмет сразу на автономию луганды. И шаг за шагом..Стодоба и позорище

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возьми ножовку, перейди границу с Крымом , скажешь что столбы пришёл пилять, тебя возьмут ихние мусора и станешь ты пленником . Мы тут все до чесотки запереживаемся за тебя .
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ЗЕБИЛ СКОРО ПУСТИТ ПРЯМОЕ АВИА МЕЖДУ МОРДОРОМ А ПОКА-«Мосгортранс» возобновил регулярный рейс по международному автобусному маршруту Москва - Киев, сообщается на сайте управы района Теплый Стан.
Автобусы в столицу Украины будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам с автостанции «Теплый Стан». Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов, автостанций и на сайте «Мосгортранса».
Из Москвы в Киев можно было уехать автобусом и ранее благодаря частным перевозчикам. Например, международная сеть Ecolines предоставляет такую услугу по цене от 2,1 тысячи рублей. Время в пути по этому маршруту составляет около 17 часов.
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Вчера разговаривал с одним зебилом и был потрясен упоротостью и непробиваемостью персонажа. Чтобы я ему не говорил,он как зомби талдычил одно и то-же,"Порох наваравал мильярды" Порох-марадер" "ротырдам+" все. Ни о каких Цемахах,обменах и международной политике Зеленского он не то,что не знает,а даже и не думает. В общем,я для себя сделал вывод,чтол Зеленая шмаркля и нарид,который его привел к власти-это видимо запрограммированная часть истории моей Украины,ровно,как и все последствия. Каждый украинец в этом виноват ,даже те,кто знал опасность Зе-правления изначально. Все вместе,где-то недоработали,что-то упустили,теперь расхлебывать придется абсолютно всем.
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Из десятка знакомых мне зебилов, на вопрос о Цемахе восемь ответят мне: "А кто это?"
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У меня нет столько знакомых,хотя зебилы все шифруются и не признаются в этом). Этот тип- муж соседки по даче,единственный,кто открыто признался,что он зебил. Мне двух минут общения с ним хватило, чтобы понять кто он и что он,раньше я с ним как-то не пересекался к счастью.
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Верно говоришь. петя сдал Украину, теперь придётся расхлёбывать.
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Семен
Семенченко

Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.
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зеленский ******* !! я не знаю о чём они договорились с путиным - но иначе как предательство это назвать нельзя!
(какой молодец) выполняет предвыборные обещания зарабатывает копеечный кредит на обмене моряков которых и так скоро отпустят, при этом теряет миллионы и доверие к стране отпуская преступника который в добавок ко всему является главным свидетелем .
возникает вопрос если вы отпустили убийцу , то может он нив-чём не виноват?
если дальше так пойдёт то Украина окажется виновна в трагедии с боингом
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Ти нічого непереплутав?
Порохоботы за армію, мову, віру, вступ до ЕС та НАТО.
А зелебобіки - за мир за будь-яку ціну, ПЕРЕМИРИЕДЕЙСТВУЕТ, ************************.
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Ну вот, что и требовалось доказать зеленский-агент *****.
Сколько еще раз он станет перед ****** на колени???
Какую цену заплатят украинцы-вопрос к зеленому лохторату!!!
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Семен
Семенченко

Свою думку у справі Цемаха
висловив в попередньому пості. Однак з пісні слів не викинеш - я також не
розумію чому главний прокурор Нідерландiв Фред Вестербеке не оголосить підозру
Цемаху і терміново не звернеться із запитом до ГПУ для його затримання і
передачі для допiту слідчим Нідерландів. Незрозуміло також чому час для запитів
парламентаріїв ЄС було знайдено а часу для приїзду в Україну і допиту Цемаха -
немає. Це дивно. Це не правильно. І ця позиція також потребує
роз'яснення.
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Придурок. Надо отвечать за свою страну Украину, которая плюнув в лицо ,погибшим в Боинге, передает главного свидетеля этого преступления Цемаха в руки кровавого московского узурпатора.
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Думаю, это не вся часть айсберга, а только видимая. Кроме никому не нужного Цемаха кацапам еще наобещали массу ништяков вроде русского языка, снятия санкций для бизнеса и т.д. И все ради того, чтобы мелкое криворожское чмо распиарить как спасителя нации и миротворца. Короче, мудрый, працьовытый и спивочий нарид отправил Украину на задворки истории навсегда.
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какой перепуганный этот г..дон, отдадут на обмен- х..ло его грохнет сразу
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А почему не Медведчук включён на обмен? Цемаха включено в списки з обміну, - російський "Інтерфакс" - Цензор.НЕТ 2871
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Зелебобики, так кто спелся с ******? Кто его от Гааги спасает? Двавйте скажем все вместе: НЕДОНАПОЛЕОН ШАУРМЯНСКИЙ!
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шото я не пойму за шо тысячи пацанов и девченок лягло на войне с кацапьем ?
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Такого позора Украина не знала лет 20.... Есть решение международного суда о выдаче моряков.... О выдаче, а не об обмене. Пускай сначала выдадут, а уж потом говорить про обмены. А так путин обменяет моряков на своих и будет героем в глазах европы. За отказ от выдачи по решению суда ох какие могут быть санкции.. вернее были бы, если бы президентом был не клоун.
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Не будет никаких серьезных санкций не зависимо от президента. Рашку никто не хочет злить. Как в твоем понимании строят СП2, садят на 25 лет Маркива в Италии, по делу ЮКОСА зассали что либо конфисковать. Даже после решения всех судов. А тут внезапно супер санкции. Ага.... Меняй методичку...
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Возможно, соевый мародер как величайший в истории человеколюбец и пламенный борец за Украину предложил бы себя для обмена на украинских патриотов, томящихся в застенках *****?
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Порохоботы, все в аэропорт по прилёту наших пленённых кацапами моряков и остальных граждан Украины кричите на всю глотку им, что Зеленский из за них "предал" Украину.
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Ху...ло- это закомплексованный питерский недогопник. Чем больше,ему будешь идти на уступки,тем больше он будет наседать. Остановить,его может только "удар по зубам",но Зеля не тот тип,что даст отпор гопнику. Сдача Цемаха-это только начало(((
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Зелень пузата не зрозуміла попередження 24 серпня. Тоді треба бунтувати?
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Чет не пойму, если отпущен по решению суда, то о каком обмене идет речь, если он свободен и может сам валить куда хочет?
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Почему издание Страна.УА топит за Авакова. Сделал разоблачение и показываю, что Беня, Зеля, Аваков, Дубинский, Шарий, Гужва, Портнов - одна команда, действуют совместно для захвата власти и установления информационной монополии. Смотрите видео! https://www.youtube.com/watch?v=dwnAjeYs3_8
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Цемах украинец, Зеля меняет одних украинцев на других
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ППЦ! Украинскому суду не нашлось повода задержать террориста!
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яка ціна питання? схоже і справді без цемаха путін відмовлявся проводити великий обмін і тому його звільнили.

не знаю але якось так відбувається в україні яка фактично в стані війни з росією: путін нахабно бере українців в заручники фабрикує справи і йому все одно це цивільні чи військові моряки. а в україні кум путіна як вареник в сметані. має канали , партію, без кінця їздить в росію на зустрічі.

на загальнодержавному українському телеканалі медведчук разом з путіним обговорюють можливий обмін і це виставляють в позитивному світлі, як путін і медведчук "роблять все щоб звільнити українців".

після обміну треба з цим усім щось робити.
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А ведь ху@лу ничего не стоит новых заложников нахапать. а цемахов уже не будет! На кого будем менять? Хотя есть последний козырь - пустить воду в Крым. Но скорее всего лошара зельцман воду и так пустит.
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Каждому порохососу, наклавшему здесь в комментах кучу соевого дерьма, предлагаю следующее - обратиться в посольство ********** с предложением заменить собой одного из наших пленных. А то, сидя на мягком диване, очень легко рассуждать о невозможности обмена этого цемаха на наших патриотов, удерживаемых ****** по нескольку лет. И только после этого каждый из вас будет иметь моральное право писать здесь
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Давай, але за одної умови, ти ****** Зебільна разом із родиною, замінеш когось у тому Боінгу? Підходить?
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Та шо ви орьоте!!!!
Решение принято
Он украинцам ничего не обещал, а вот ВПХ обещал целовать в .........
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Та шо ви орьоте!!!!
Решение принято
Он украинцам ничего не обещал, а вот ВПХ обещал целовать в .........
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В Европе хотят Пуйлу сохранить лицо и дать ему возможность просто извиниться ... Вот пусть теперь Цемах и поможет им в этом , если выживет в Расссее
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Ще як виживе. Ви його скоро побачите на Рос.ТВ, Зеля тупий поц, він ще не розуміє яку ціну за це заплатить...
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