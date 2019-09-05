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 САП направила в Антикорупційний суд перший обвинувальний акт стосовно ексзаступника директора інституту Титана

САП затвердила і направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана, який звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці САП.

У повідомленні зазначається: "Відповідно до встановлених фактичних обставин справи впродовж 2012-2013 років службовець, зловживаючи службовим становищем, у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземної компанії (Британські Віргінські острови) 1 млн 258 тис. дол. США за роботи і послуги, які не надавалися.

Під час досудового розслідування підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може зазнавати кримінального покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

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САП направила в Антикорупційний суд перший обвинувальний акт стосовно ексзаступника директора інституту Титана 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146740
 
 
 Топ коментарі
 
Труханова когда посадят?
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ну вот и посмотрим . посмотрим сдержит ли слово президент обещавший навести порядок в стране.
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ну вот мнение бывших президентов Украины Кравчука Кучмы И Ющенко. такого бардака в стране как при порошенко никогда не было. вот мнение конгрессменов США военную помощь можно было бы увеличить если бы ни огромная коррупция в стране...... а вот мнение украинцев 73% против пети и 243 депутата от слуги народа в новой вр. есть еще вопросы?
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В кресло министра доходов и сборов разве что.
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ну вот и посмотрим . посмотрим сдержит ли слово президент обещавший навести порядок в стране.
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а що в нас після петі безпорядок? я з вас шалію
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ну вот мнение бывших президентов Украины Кравчука Кучмы И Ющенко. такого бардака в стране как при порошенко никогда не было. вот мнение конгрессменов США военную помощь можно было бы увеличить если бы ни огромная коррупция в стране...... а вот мнение украинцев 73% против пети и 243 депутата от слуги народа в новой вр. есть еще вопросы?
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ну товарищ. смотрел общее заявление президентов по нашему украинскому тв. читал мнение американцев по поводу поставок оружия для Украины . ну и наше цвк подвело итоги выборов президента и выборов в вр.
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спасибо за поддержку. рад что есть люди которые не стесняются признавать свои ошибки и главное открыто говорить об этом.
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В ті роки там були великі заробітки як на той час.
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О-о, а писали что без Холодницкого ничего нельзя, а здесь подпись зама.
А группа других лиц где, где статья по организованной группе или некому фактах собрать.
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народ хочет посадок первой линии руководства, а не бывшего зама, который спер что то в прошлом веке
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Интересно сколько первому впаяют или віпустят по сроку давности, а то и по недоказуемости доказуемого?
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