 Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Стипендії призначено для 30 молодих письменників, 83 діячів культури в галузі музики та 14 діячів культури у сфері театру.

Також призначено стипендії 45 діячам культури у сфері образотворчого мистецтва. По 13 стипендій призначено у сфері хореографічного та естрадно-циркового мистецтва, 24 у сфері кіно.

Указ набирає чинності з 1 грудня 2019 року.

З повним списком стипендіатів можна ознайомитися за посиланням.

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