 Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Стипендії призначено для 30 молодих письменників, 83 діячів культури в галузі музики та 14 діячів культури у сфері театру.
Також призначено стипендії 45 діячам культури у сфері образотворчого мистецтва. По 13 стипендій призначено у сфері хореографічного та естрадно-циркового мистецтва, 24 у сфері кіно.
Указ набирає чинності з 1 грудня 2019 року.
З повним списком стипендіатів можна ознайомитися за посиланням.
и не зелемойский выбирает претендентов
А детям погибших украинских войнов не назначил случайно???
ты еще не всё потерял. Жди, щас места в Раде освободятся
Меир Шалев
Линор Горалик
Этгар Керет
Яков Шехтер
Карла Фридман
Даруй, сцилка не працює
Хіба воно знає наших письменників?
Їх відмітив зелебоб
цирк