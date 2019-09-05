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 Політика України
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Все про:Зеленський (2629) мистецтво (69) письменник (40) стипендії (79)

 Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії для групи молодих письменників і діячів культури у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового та кіномистецтва.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Стипендії призначено для 30 молодих письменників, 83 діячів культури в галузі музики та 14 діячів культури у сфері театру.

Також призначено стипендії 45 діячам культури у сфері образотворчого мистецтва. По 13 стипендій призначено у сфері хореографічного та естрадно-циркового мистецтва, 24 у сфері кіно.

Указ набирає чинності з 1 грудня 2019 року.

З повним списком стипендіатів можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також: Зеленський підписав указ про президентські стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146739
 
 
 Топ коментарі
 
Ну то что клоун никогда не забудет о цирке...никто и не сомневался.... Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры - Цензор.НЕТ 820
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Да...это важно...
А детям погибших украинских войнов не назначил случайно???
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Жека! Кошевой! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
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НУ, ПЕСЫ, НАЧИНАЙТЕ ПРО КОЛОМОЙСКОГО (ЕМУ СТИПЕНДИИ НАЗНАЧИЛИ)
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эти стипендии назначают каждый год

и не зелемойский выбирает претендентов
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Да...это важно...
А детям погибших украинских войнов не назначил случайно???
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не.. пока рассматривается стипуха для цёлоха... Покрыть моральный ущерб, так сказать Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури - Цензор.НЕТ 2486
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Ну то что клоун никогда не забудет о цирке...никто и не сомневался.... Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры - Цензор.НЕТ 820
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так то-ж ваши судьи его отпустили. На майдане 8% могут смело ДЯКУВАТИ мародеру
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Просмотри папку "Спам". Методичку сменили. Ольгинская уже не катит
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Я за Зелю не голосовал и иллюзий нет, не будет проводить реформы и набивать карманы, полетит, а вот мародер совсем другое. То тварь конченая любой кто будет на месте зе хоть сам папа римский, ему порошенковские шавки не дадут работать
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"...Я за Зелю не голосовал..."

ты еще не всё потерял. Жди, щас места в Раде освободятся
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Помощь талантам - это вклад в будущую экономику.В США в сфере культуры зарабатывается в десятки раз больше чем например в аграрной отрасли.
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жаль, что ты не доживешь до того момента Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури - Цензор.НЕТ 3855
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Очень правильно! Зачем Вам экономисты,банкиры,финансисты и всякие другие двигатели экономики. Хлеба и зрелищ! Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры - Цензор.НЕТ 1746
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Дааа, жаль, что ныне пребывающий в Пекле, в компании кобзона и других гнид, Бузина не дожил. Он бы точно от фигляра эту премию получил за своё антиукраинское "творчество".
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да на х это нам надо? после того как отпустили Цемаха вся эта возня Зеленого не имеет значения
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трудится в поте лица, отрабатывает аплодисменты на выборах
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Казали, що на гранти усіх перевів, і тут знову як студентам стипендії роздає. Міг би ще по пайку роздавати, щоб їли й писали, чи видавати талончики, щоб вистачило пообідати несвіжою шаурмою - але зажав, бо як всі будуть їсти шаурму - самому не вистачить.
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Вже добре зрозуміло, що Вовік вміє валяти дурня. Тут зрада навколо Цемаха штормить ураганом Доріан, а Вовік стіпендії роздає. Яка б дупа міцною не була, а не може вона вибухати, як кулемет в умовах постійної зради Зеленский назначил президентские стипендии группе молодых писателей и деятелей культуры - Цензор.НЕТ 2865
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ТОП 5 награжденных деятелей:
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Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури - Цензор.НЕТ 5375

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Посилання працює, але це не українські пісьменники.
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А повинні були українські Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури - Цензор.НЕТ 8173
Хіба воно знає наших письменників?
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Я не бачу, щоб їх Україна нагородила🤗
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Так, ти пильний...
Їх відмітив зелебоб Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури - Цензор.НЕТ 4431
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мда... это типа он уже забыл про Цемаха и занялся другими важными вопросами?
цирк
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Чмо сипатое, когда решение Сливы прокомментируешь хотя бы?
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